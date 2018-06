Manger et apprendre ensemble : la Finlande a présenté à Rome son système de repas scolaire gratuit

Le système scolaire finlandais est connu dans le monde entier pour son égalité et ses résultats primés. Une partie importante de la journée à l'école pour les élèves finlandais est l'heure du déjeuner : chaque jour, un repas gratuit et équilibré est offert à tous les 900.000 élèves de Finlande. L'alimentation scolaire est également liée à l'enseignement de bonnes mœurs , à l'éducation nutritionnelle et à plusieurs autres matières étudiées à l'école.

L'Institut national pour la santé et le bien-être a publié un livre intitulé « Manger et apprendre ensemble - recommandations pour les repas scolaires » afin de fournir des directives pour la fourniture de repas scolaires, pour la coopération à l'école et à domicile et pour le suivi et l'évaluation des opérations. (http://www.julkari.fi/handle/10024/134867)

La Finlande a été le premier pays au monde (en 1948) à établir par l'effet de la loi que chaque élève devait recevoir un repas gratuit à l'école. En fait, cette année, la Finlande a célébré les 70 ans du repas scolaire finlandais. Le déjeuner scolaire offert à tous est l'une des caractéristiques de la société finlandaise et du développement de l'école. Chaque repas doit coûter à l'Etat finlandais un euro.

Dès le début, le repas scolaire gratuit a été une garantie d'égalité : aucune distinction n'a été faite entre les classes sociales et le déjeuner gratuit a été rendu possible pour que toutes les filles et tous les garçons puissent aller à l'école.

Tous les deux ans, il y a un concours organisé en Finlande pour trouver les chefs de la meilleure cuisine des cantines scolaires. Cette année, en mars, l'Ambassadeur de Finlande en Italie, Janne Taalas, a assisté au concours parmi les chefs des cantines scolaires en tant que président du jury. L'ambassadeur a eu le plaisir d'accueillir l'équipe gagnante dans sa résidence à Rome le 12 juin. Pendant l'événement (ouvert à la presse sur invitation), un déjeuner a été préparé par les gagnants du concours de cette année et a été servi aux représentants de la presse invités.