Manifeste contre le nouvel antisémitisme : 300 personnalités dénoncent une épuration ethnique à bas bruit

300 personnalités viennent de signer un manifeste contre l'antisémitisme pour que la lutte contre ce fléau devienne une cause nationale.

Enfin des mots sont mis sur les maux de notre société.

Ce manifeste est signé par des intellectuels, des artistes, des philosophes, des politiques, des personnalités de toutes confessions, juive, musulmane, chrétienne.

La publication de ce manifeste a été suivie par la sortie ce mercredi 25 avril d'un ouvrage collectif, "Le nouvel antisémitisme en France" rassemblant les contributions d'une quinzaine de personnalités dont le philosophe Pascal Bruckner, l'ancien ministre Luc Ferry et l'ex-directeur de Charlie Hebdo Philippe Val.

Des mots forts sont employés dans ce manifeste, on parle d'épuration ethnique concernant la situation des juifs obligés de quitter certains quartiers.

50.000 juifs ont fui des quartiers où ils ne se sentaient plus en sécurité.

Ce manifeste dénonce l'islamisation de certains quartiers où certains extrémistes tentent de propager cette haine du juif.

Les néonazis et les négationnistes ont laissé la priorité à ce nouvel antisémitisme, l'antisémitisme islamique.

Les Français juifs sont moins de 500.000 en France, et on les pousse à fuir certains quartiers où ils ne se sentent plus en sécurité. Des enfants juifs dans certains endroits ne peuvent plus fréquenter l'école publique.

Cette communauté est alors tentée de pratiquer l’alya, alors qu'elle est attachée à la France.ou l'alya interne en s'installant au centre des cités.

Depuis la seconde guerre mondiale, aucun juif n'avait été tué parce que juif.

En France, depuis 2006 et l'assassinat d'Ilan Halimi, onze personnes ont été tuées parce que juives.

Les agressions envers cette communauté se multiplient. Ce phénomène à ce niveau de violence est unique dans le monde.

En France, moins de 1% de la population subit 40% des actes racistes.

Les causes de cet antisémitisme sont multiples.

Un des moteurs principaux de propagande de l'antisémitisme islamique est bien sûr le conflit israélo-palestinien que des extrémistes ont importé en France.

Mais une propagande plus ancienne et récurrente entretient l'idée d'un peuple juif voulant dominer le monde, détenant le pouvoir et l'argent, accaparant les médias et voulant s'en prendre aux musulmans.

C'est cette représentation du juif qui ne date pas d'hier, que les islamistes tentent aussi en paralèlle avec la cause palestinienne de mettre dans la tête des jeunes musulmans chez nous.

Le mal ne touche pas que la France bien sûr, certains pays Européens de l'Est ont réussi à pratiquer l'antisémitisme et le rejet des musulmans.

L'Allemagne manifeste aussi aujourd'hui à Berlin contre l'antisémitisme suite à l'agression d'un Arabe israélien de 21 ans.

Un livre alimente depuis plus de 100 ans l'antisémitisme et son contenu repris par les extrémistes sert de justification à son développement.

''Les protocoles des Sages de SION''

Cet ouvrage se présentait comme un plan de la conquête du monde par les juifs.

En réalité ce livre est un faux rédigé en 1901 par un informateur Russe de la police secrète.

Cette conspiration et ses présumés responsables, les soi-disant Sages de Sion, n'ont jamais existé.

On a inventé dans ce livre, une vingtaine de réunions secrètes ourdissant de la part des juifs un plan de conquête du monde par tous les moyens, violences, révolutions, guerres, pour asseoir leur pouvoir universel.

L'islamisme radical s'appuyant sur ces deux leviers de haine que sont la guerre en Palestine et cette présentation erronée de la volonté de conquête des juifs, s'ingénie à alimenter cette haine du juif dans les banlieues.

Souvenez-vous de Fofana et sa bande de barbares, 'ce sont des juifs, ils sont donc riches'.

Les facteurs qui ont contribué à la transmission de cet haine sont multiples, ainsi que les carences coupables qui l'ont laissé se propager.

Des réseaux salafistes qui ont envahi les quartiers de non droit et propagent en toute quiétude cette idéologie mortifère. Ils embrument le cerveau des jeunes les plus malléables.

Plus d'un centaine de mosquées ou des imams fondamentalistes se font les relais de cette haine.

La bienveillance coupable de certains politiques qui pour des raisons électoralistes laissent ces salafistes développer leur propagande haineuse.

La bassesse électorale calcule que le vote musulman est dix fois supérieur au vote juif.

Un islamo gauchisme qui pour des raisons idéologiques soutient certaines positions de ces extrémistes sans tenir compte de la gravité des conséquences de leur positionnement.

Les solutions possibles

Le manifeste est catégorique.

Aucune solution n'est possible sans l'aide des musulmans de France.

Il faut absolument associer les musulmans à cette lutte contre le racisme et l'antisémitisme.

Des réactions salutaires et responsables d'imams vont dans ce sens.

Une trentaine d’imams dénoncent, dans une tribune au « Monde », l’antisémitisme et le terrorisme présents en France.

« Nous, imams indignés, sommes prêts à nous mettre au service de notre pays. Indignés, nous le sommes en tant que Français touchés par ce terrorisme ignoble qui nous menace tous. Nous le sommes aussi en tant que musulmans, comme le reste de nos coreligionnaires, musulmans paisibles, qui souffrent de la confiscation de leur religion par des criminels. »

Ce manifeste demande l'implication des musulmans pour conjurer ce racisme et cet antisémitisme

« Nous demandons que les versets du Coran appelant au meurtre et au châtiment des juifs, des chrétiens et des incroyants soient frappés d'obsolescence par les autorités théologiques, comme le furent les incohérences de la Bible et l'antisémitisme catholique abolis par Vatican II » demande ce manifeste.

Si l'église n'avait pas réagi au moment de Vatican II elle n'aurait pas demandé pardon aux juifs, aux musulmans aux esclaves, pour tous les crimes commis au nom d'une certaine lecture des évangiles.

Les protestants ont aussi renié les textes antisémites de Luther.

Ils ont su réinterpréter les textes sans les expurger.

En 1807, Napoléon convia une assemblée de 111 notables juifs nommés par les préfets, de manière à recevoir des réponses claires et sans ambiguïté à une série de questions comme :

-« Est-il licite aux juifs d’épouser plusieurs femmes ? »



- « Le divorce est-il permis par la religion juive ? »



- « Une juive peut-elle se marier avec un chrétien et une chrétienne avec un juif ? »



- « Les juifs nés en France et traités par la loi comme citoyens français regardent-ils la France comme leur patrie ? Ont-ils l’obligation de la défendre ?

La réponse des représentants laïcs et religieux du judaïsme sera unanime et permit de structurer les institutions des cultes minoritaires de l'époque.

Il faut qu'aucune religion ne puisse s'exonérer de l'autocritique.

Alors que cela soit clair, ce manifeste à ma connaissance ne demande pas de rayer des versets du Coran, texte par ailleurs incréé, mais que les théologiens musulmans déclarent simplement que ces injonctions n'ont plus de valeur incitative aujourd'hui. Que ceux qui se servent de cette lecture du Coran pour justifier leurs actes soient désavoués.

Les réflexions accompagnant ce manifeste sont claires.

Il faut aider les musulmans à éradiquer de leurs quartiers les porteurs de haine.

Il faudrait expulser sans délai les imams prêchant la violence et la haine, accélérer les fermetures de mosquées salafistes.

Il conviendrait de contrôler les réseaux sociaux sociaux et de sanctionner ceux qui font ouvertement l'apologie de la haine et du terrorisme.

Il faut tuer l'idéologie, pour empêcher les passage à l'acte, ne pas s'en remettre à la sempiternelle résilience quand l'acte est commis.

Éradiquer les salafistes prêcheurs de haine, et surtout redonner à une partie de cette jeunesse perdue une autre possibilité d'avenir, que celle d'être soumis à des caïds qui les conduisent de la délinquance à la violence et les préserver des prêcheurs de haine, qui les radicalisent.

Redonner à l'ensemble de cette jeunesse la confiance en leur pays la France, afin que l'intégration et le vivre ensemble deviennent enfin une réalité.

Que les médias arrêtent les discours politiquement corrects, et cessent de pratiquer l'omerta sur des faits racistes et antisémites. Que Padamalgame ne muselle plus l'information.

Bourdin s'est excusé et a demandé pardon en son nom et celui de sa chaîne sur son comportement et celui en général des médias lors de l'assassinat de Sarah Halimi.

Les médias ont dénié tout caractère antisémite à cet acte atroce, et refusé tous les témoignages allant dans ce sens.

Les médias avaient ils caché la vérité par crainte qu'à la veille des élections cela favorise le FN ?

Il faut arrêter aussi la bienveillance coupable de certains politiques envers l'antisionisme qui n'est en réalité qu'un paravent à la judéophobie.

La France, si elle continue dans cet escalade raciale et antisémite ne sera plus la France . C'est la crainte des rédacteurs de ce manifeste.