Marianne Marâtre, Marâtre Marianne

Les élites ont-elles trahi le peuple ? ... C'était la question à laquelle tentaient de répondre Marie-Françoise Bechtel du MRC (Jean-Pierre Chevènement) et l'essayiste Nicolas Baverez (centre-droit) il y a 5 ans.

Naturellement, la question est bizarre, après le Traité de Lisbonne contre le référendum de 2005 : la réponse est évidemment "oui, les élites ont trahi le peuple", puisque nous sommes censés vivre en régime démocratique.

Néanmoins, remarquons qu'elles le trahirent "en vertu de l'étranger" (ici, l'idée européenne - qui est loin d'être sa réalité continentale, comme on sait). En France, ce "en vertu de l'étranger" est bien connu, et Marianne est une marâtre faisant un syndrome de Stockholm ancien.

La contrée française, femme violée

Le viol, c'est quelque chose que le territoire français connaît, notamment depuis Vichy. C'est-à-dire que le fameux complexe de Vichy est de syndrome de Stockholm en France, psychologie de femme bâtée. Ainsi Thierry Wolton peut-il écrire en quatrième de couverture de son Histoire interdite :

La France aime se pencher sur son passé. A sa façon. Le déchainement des passions n'y a d'égal que le poids des culpabilités. Et alors que la Seconde Guerre mondiale n'en finit pas de gouverner les esprits, les négationnismes de tous bords abondent. Des débats sur le procès Papon aux disputes sur les millions de morts du Goulag, le travail de mémoire se révèle troublé, piégé, voire impossible. Car l'Histoire, en France, est frappée d'interdits. Elle est mythifiée dès qu'il s'agit d'instrumentaliser la Résitance et le complexe de Vichy pour mieux emprisonner le présent dans le passé. Elle est occultée dès qu'il faut exonérer le communisme afin d'assurer un avenir à l'utopie. Elle tourne au procès en sorcellerie contre ceux qui cherchent à établir les faits contre l'idéologie.

Récemment, Eric Zemmour ne contredirait pas. Reste que ce n'est pas spécialement le communisme ou le maréchal Pétain - dont on entendit récemment parler - qui violèrent la France, quoique le maréchal Pétain représente merveilleusement bien à l'époque la trahison des élites, qui écarta les fesses devant Hitler en simulant encore du plaisir (c'est-à-dire que le pétainisme est précisément de mentalité violée) tandis que le Parti Communiste de Marchais se laissa bien entuber par le Kremlin en en faisant des orgasmes.

Vercingetorix, premier et dernier homme à aimer cette contrée ?

Symboliquement du moins, il faut faire remonter la chronologie à Vercingetorix, pour trouver un homme désireux de protéger cette contrée, quoiqu'il échoua devant - non pas exactement les armées romaines, mais - la stratégie romaine de dissension entre clans celtes, au terme d'un siège fastidieux. C'est-à-dire que cette contrée fut battue, à force de perversité narcissique impériale : celle de la Rome, symboliquement première marâtre à laquelle les Celtes de Gaule se rendirent bon gré mal gré.

Vercingetorix serait symboliquement le premier et dernier homme à aimer cette contrée, d'en être pleinement partie-prenante. En effet, vinrent ensuite die Franken, les Francs, qui donnèrent son nom à la contrée : la France, en allemand Frankreich (règne franc) ... car l'on ne peut pas strictement dire que le général De Gaulle récemment, malgré sa paronomase avec Gaule et son service français, sauva la contrée par elle-même (elle aurait eu grand'peine à se sauver seule, il est vrai) puisqu'il intervint depuis la Grande Bretagne, soutenu avec condescendance par les Alliés.

En fait, Vercingetorix a bien un successeur récent, mais il faut symboiquement le chercher dans la Résistance, chez Jean Moulin. Jean Moulin, dont le nom même évoque le terroir : les Celtes étaient de vastes paysans. En effet symboliquement, le général De Gaulle reste trop grandiloquent dans la démarche, pour le modeste orgueil du roi gaulois et du résistant loirais. De Gaulle manquait de sens de la terre, quoique ne manquant pas de sens civique et républicain. (Que l'on s'entende bien : cet article s'intéresse avant tout, non pas à l'Histoire critique et factive, mais à la tournure des choses et la valeur humaine.)

Les conquêtes germaniques, slaves et asiatiques

Après que la Gaule fut devenue romaine sous le coup du (futur) opportun dictateur Julius Caesar, vainqueur contre Vercingetorix, ce fut le tour des envahisseurs germaniques, slaves et asiatiques, de violer les contrées en direction du Soleil Couchant où elle se trouve. Il fallut bien faire avec ces viols épars, sur tout le territoire, et voilà que nous sommes largement des bâtards gallo-romano-germano-slavo-asiatiques à la mère non-consentante devant un homme brutal, père par la force des choses - c'est le cas de le dire.

Mais, entre tous ces pères, voilà que le Franc devient toujours et mieux prégnant, depuis la lignée mérovingienne qui accoucha de Charlemagne. Charlemagne qui symboliquement, comme tout enfant, reproduit les heurs et malheurs parentaux, en prétextant renouer avec l'Empire romain pour rendre la pareille à l'Europe orientale : revanche du fils humilié identifié à sa mère violée, contre le sale père. Cela, d'autant plus qu'un nouveau risque de viol était survenu voilà un ou deux siècles, avec les conquêtes islamiques espagnoles.

Néanmoins la noblesse franque est largement d'héritage romain, violeurs symboliques, or peu avant la Révolution la noblesse française se vantait encore d'être franque (contre tout bon sens héréditaire et historique, les Crolinginens ayant transformé la donne) - c'est-à-dire qu'elle s'inspirait de violeurs symboliques ! ... Il n'y aura que la IIIème République, véritable première République française (la Ière comme la IIème n'ayant duré que quelques années, violées par l'Empire napoléonien et la Restauration monarchique de la première moitié du XIXème siècle industriel, puis le Second Empire de Napoléon le Petit) ... il n'y aura que la première véritable République française, donc, à partir de 1871 seulement, pour ranimer le souvenir celtique : "Nos ancêtres les Gaulois."

IIIème, IVème et Vème Républiques françaises

Même si la IIIème République ranima la figure de Vercingetorix, elle s'édifia hélas malgré la contrée, en commençant par violer la Commune de Paris ; or cette commune, dans son régionalisme (Paris est alors encore largement entourée de campagnes) évoque symboliquement le clan celte des Parisii. C'est dire qu'elle viola la capitale de la contrée, qui à l'époque n'aurait pas renié les Gilets Jaunes ! Gilets Jaunes qui sont eux-mêmes une forme résurgence.

Seule la IVème République, en appliquant le programme du Conseil National de la Résistance (revoilà Jean Moulin, la boucle est bouclée), était possédée par la tounure des choses et la valeur humaine - tout le symbolisme vivant - dont parle cet article. La IVème République était assez tumultueuse pour être symboliquement celtique ! de même que l'Irlande, ou l'Ecosse, aux traditions celtiques géaliques toujours bien vivantes - comme en Bretagne (voir aussi : Pays celtiques).

Arrive donc De Gaulle en 1958, pour la constitution et les premières présidences de l'actuelle Vème République. Hélas, tout s'est passé - et se passe actuellement, quand on escompte le général De Villiers - comme si l'on désirait sans réflexion, que la contrée soit prise, en énième viol par un homme rude.

Marianne marâtre, marâtre Marianne (sommes-nous des Causette ?)

Vercingetorix comme Jean Moulin ont la réputation d'être doux, ce qui n'ôta rien à leur courage. Pourquoi donc s'encombrer de bravades militaires, gaulliennes comme villiérennes, sinon en syndrome de Stockholm ? ... Tenons-nous tant que cela, à perpétuer notre mentalité de femme bâtée ? ... C'est que nous en sommes à l'âge où Marianne est devenue une abrutie, à force de subir.

Marianne est devenue si abrutie que, désormais, c'est elle, qui se comporte comme une bâteuse devant ses enfants ; elle, symboliquement marâtre. Nous laisserons-nous abâtardir encore longtemps, ainsi que des Causette se languissant après d'improbables Jean Valjean ayant besoin de se racheter une conscience, si coupables dans l'âme, pour nous sauver ?

En attendant, c'est :

Une dernière cervoise ?

Alors enfin, puisque l'époque est aux Gilets Jaunes, une dernièrercervoise, pour la route : pourquoi ne pas abolir le nom de France, par trop allemand, au profit de belles Gaules renouvelées ? ... Il est évident que cette symbolique ferait avec la donne contemporaine - post-romaine, post-chrétienne et post-industrielle - à l'heure de la mondialisation et des réfugiés climatiques. Et que voulez-vous qu'elle fasse d'autre ? ...

Il faut guillotiner Marianne !

A votre santé.