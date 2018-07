Marie Trintignant et les tragiques récurrences de la violence conjugale

« Depuis qu’il a retrouvé la liberté, Bertrand Cantat cherche à reprendre son activité de chanteur mais à la plupart de ses concerts, il doit faire face à des manifestants qui trouvent odieux qu’il puisse continuer à se produire sur scène, comme si de rien n’était. »

Pas « comme si de rien n’était ! » Si jamais la peine ne peut « annuler » l’irréparable, soit le meurtre passionnel et tragique de Marie Trintignant, et si d’un point de vue moral, la tache reste bel et bien indélébile, Bernard Cantat a payé ! Sombre artiste au pseudonyme prédestiné, Noir Désir paraît quant à lui moins obéir à une quelconque logique marchande ou carriériste qu’aux impératifs existentiels de son art. Quant à son public, j’ai la faiblesse de croire qu’il applaudit non le meurtrier, mais l’œuvre de l’artiste : c’est en tout cas mon cas !

A l’aune de cette foule imbécile - adepte des joies instantanées du « buzz », du like et du lynchage en meute, trop abrutie et lobotomisée pour accueillir autrement que par la vindicte et le déni les tragiques faiblesses exprimées par l’artiste dans sa fragile humanité -, François Villon eut fini pendu, son Testament et son œuvre eussent été voués à l’autodafé !

« La nouvelle loi facilitera sans nul doute la sanction, mais n’empêchera probablement pas la violence elle-même qui, elle, ne pourra être combattue que par une action de longue haleine qu’on nomme habituellement …l’éducation. »



Oui, les temps changent ! Et pour que la devise républicaine s’applique dans toute son extension, elle doit aussi s’appliquer à l’égalité entre les sexes ! Toute violence physique, morale ou sexuelle des hommes envers les femmes est injustifiable et se doit donc d’être énergiquement et très sévèrement réprouvée, sanctionnée, condamnée : cette loi constitue donc sans nul doute encore un pas dans la bonne direction. Quant à l’éducation, à l’heure des critères de convergence de Maastricht et autres dégraissages idéologiques de la puissance et de la fonction publiques décrétés en €urocratie, encore faudrait-il que nos bons « maîtres » s’en soucient autrement que comme une intolérable charge sur les budgets et se résolvent enfin à y investir ! On n’en prends pas le chemin !