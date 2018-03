Mayotte, synthèse des dangers de l’immigration massive

@cétacose2

On n’est plus au temps où les pays se vendaient comme des marchandises !!!

Comme au temps où Buonaparte, cette ordure, a vendu la Louisiane aux Étatsuniens pour financer ses guerres en Europe qu’il a finalement perdues, un vrai désastre à un million de morts.

Et même si c’était le cas, qui paierait pour Mayotte ?

Laurent Herblay a tout à fait raison : la raison première des désordres et des souffrances de l’île est l’immigration massive due à la différence abyssale de niveau de vie entre cette parcelle de France (où pourtant les revenus sont inférieurs en moyenne à ceux de la métropole) et les Comores voisines, musulmanes comme par hasard.

Et il faudra se résoudre à utiliser la force pour reconduire sur leur lieux d’origine les clandestins et créer des maternités en une zone d’exterritorialité à créer sur l’île comme on exterritorialise les ambassades pour que les bébés des clandestines n’aient pas la nationalité française. Ce territoire serait réputé comorien.

Plus on attend à prendre ces mesures énergiques, plus la situation s’aggravera jusqu’à ce que le sang coule.