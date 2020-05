Medef, Montaigne, Ifrap : leur inquiétante stratégie du choc (1/2)

Il ne faut pas croire que cette crise permettra d’améliorer le (mauvais) cours de nos sociétés, ni même certains choix (délocalisation, bas salaires du personnel soignant) aujourd’hui décriés. Car comme après la crise de 2008, si nos dirigeants font mine de se remettre en cause, les tenants du système actuel poussent leurs pions pour renforcer leurs projets et poursuivre dans la même voie.

Après-demain, austérité et régression sociale au carré

amnistie fiscale sans taxation avec abandon immédiat des redressements et des poursuites fiscales en cas de rapatriement de leurs capitaux (…) (pour) donner envie d’investir dans notre tissu entrepreneurial ». Si je détaille cela, c’est pour que nous gardions cela en mémoire. Le camp d’en face n’a absolument pas changé son logiciel et propose toujours la même chose : déconstruction de tous les droits sociaux acquis depuis un siècle ; déconstruction du service public par la remise en cause des statuts et des économies de bout de chandelle, habillés de grands mots comme la « décentralisation », pour faire passer la pommade ; baisse des impôts sur les plus riches et les multinationales ; désarmement de l’Etat, privé de fonctionnaires pour faire les contrôles fiscaux nécessaires afin de lutter contre la désertion fiscale, et enfermé dans une camisole constitutionnelle fonction de la dette. C’est le même discours depuis Thatcher et Reagan, sauf qu’il va à chaque plus loin, l’ifrap osant même réclamer une «».

Bien sûr, nous pouvons regarder ces propositions avec effarement, tant elles sont aberrantes et injustes. Mais nous ne devons pas sous-estimer la capacité du camp d’en face à pousser ses réformes demain. Il y a malheureusement plus de chances que ce soit leur agenda qui s’impose que le nôtre. J’y reviendrai plus tard en tentant d’apporter quelques idées sur les moyens de leur faire barrage.