Médine a deux papas : Ramadan et Dieudonné

Marine Le Pen, la présidente du RN, a estimé dimanche « qu’aucun Français ne peut accepter que ce type aille déverser ses saloperies sur le lieu même du carnage du Bataclan ». « Les familles des victimes ne sont pas respectées… », a ajouté le maire de Béziers Robert Ménard.

Mais la droite classique a aussi réagi. Plusieurs élus LR, dont les députés Éric Ciotti et Valérie Boyer, ont publiquement condamné le rappeur, de même que le président du parti Laurent Wauquiez : « Au Bataclan, la barbarie islamiste a coûté la vie à 90 de nos compatriotes. Moins de trois ans plus tard, s’y produira un individu ayant chanté "crucifions les laïcards" et se présentant comme une "islamo-caillera". Sacrilège pour les victimes, déshonneur pour la France ».

Bruno Retailleau, sénateur LR, en appelle même à Gérard Collomb. Il lui demande d'utiliser « contre ce rappeur les mêmes armes que celles utilisées contre Dieudonné ».

Même indignation et même appel à la censure de la part de Nicolas Dupont-Aignan :

Vive émotion parmi les modérés et les familles de victimes

La vague de protestation dépasse largement les rangs de la droite dure. Elle atteint le très modéré Jean-Pierre Raffarin :

La députée LREM Aurore Bergé a aussi exprimé son malaise. « Ses paroles sont, ni plus ni moins, un appel au meurtre. Cela s'appelle un constat. Maintenant préparons nous aux procès d'intention et à la victimisation », écrit-elle.

Condamnation et inquiétude chez Brice Couturier, journaliste à France Culture :

Les avocats Bernard Benaïem et Caroline Wassermann, qui défendent une dizaine de familles victimes de la tuerie du Bataclan, ont lancé un recours pour faire annuler les concerts, en vertu du risque de « trouble à l’ordre public » et de la notion d’« ordre public moral ».

« [Elles] ne peuvent pas comprendre ni supporter que quand on a un fils ou une fille qui est mort ou blessé au Bataclan, que dans ce même lieu – qui a été le théâtre des horreurs islamistes – […] on permette à quelqu’un qui chante ‘Je porte la barbe, je suis de mauvais poil, crucifions les ‘laïcards’ comme Golgotha’ » de se produire, a indiqué Caroline Wassermann sur i24NEWS.

« On est choqués, on se demande comment on a pu laisser passer une chose pareille », s’est indignée l'avocate, qui a précisé qu’elle allait écrire « au préfet de police de Paris pour qu’il puisse […] prendre des mesures ou un arrêté pour interdire ce spectacle ». « Il est prévu également d’alerter officiellement le ministère de la Culture et différentes instances nationales », a-t-elle ajouté.

La mère d'une victime du Bataclan a directement livré un point de vue similaire :

Soutien de l'extrême gauche

En dépit de cette levée de boucliers, le rappeur a reçu des soutiens, à commencer par la députée de la France insoumise Danièle Obono ; interrogée lundi matin sur ses concerts à venir, la députée LFI a répondu sur BFMTV :

On aura aussi relevé le soutien appuyé du jeune Insoumis Taha Bouhafs, qui s'était déjà fait remarquer dans l'affaire de la rumeur de Tolbiac :

Soutien sans faille également des jeunes communistes du Havre :

Mais aussi du journaliste Daniel Schneidermann :

Les défenseurs de la liberté d'expression

Il existe enfin une dernière catégorie, peut-être la plus intelligente : celle des adversaires politiques de Médine, qui défendent néanmoins sa liberté d'expression et donc son droit à se produire au Bataclan, aussi choquant que cela puisse leur paraître.

C'est le cas du militant laïque et féministe Naëm Bestandji.

Voici ce qu'il écrit, très lucidement :

"Le militant islamiste Médine, qui aime entre autre voiler occasionnellement sa petite fille pour la préparer au statut qui l'attend, a fait du rap son support de prédication politico-religieux. Depuis que son passage au Bataclan a été annoncé, de nombreux articles et publications sur les réseaux sociaux ont apporté tous les éléments qui montrent sa radicalité religieuse et politique.

Emule de Tariq Ramadan et de nombre de prédicateurs Frères Musulmans, il est, selon ses mots, "officiellement l'ambassadeur de Havre de Savoir". Cette association est une des vitrines des Frères Musulmans en France et ne s'en est jamais cachée. Elle considère par exemple Youssef Al-Qaradhawi (le plus important théologien de la Confrérie encore en vie) comme une référence absolue et regrette son interdiction de territoire. Ce théologien ultra sexiste, homophobe et antisémite considère l'Europe comme une terre de conquête : "L'islam s'installera de nouveau en Europe. La conquête doit-elle se faire par l'épée ? Non, pas nécessairement. Il y a ce qu'on appelle une conquête pacifique. L'islam reviendra sans passer par l'épée. La conquête se fera par la dawa et la prédication."

C'est exactement ce qu'applique Médine. Son support, le rap, est un des meilleurs outils pour cela, et c'est pour cela qu'il est mis en avant par la Confrérie. Les résultats ne se sont pas fait attendre : ce militant d'extrême droite est soutenu, comme toujours dans ces cas-là, par une partie de la gauche. Il flatte aussi l'extrême droite traditionnelle qui trouve encore un prétexte pour diaboliser tous les musulmans, puisque Médine serait un "musulman lambda". Parallèlement, Médine se victimise en dénonçant "l'islamophobie de l'extrême droite". Tous ses détracteurs sont ainsi assimilés au fascisme. Comme je ne cesse de le dire, ces deux extrêmes droites ont besoin l'une de l'autre.

Il est normal que son passage annoncé au Bataclan choque toute une partie de la population. Comme montré plus haut, il est le représentant juridiquement acceptable de l'idéologie mortifère qui était passée au même endroit en novembre 2015 et qui fit près de 130 morts et plus de 350 blessés. Peut-être est-ce une nouvelle forme de quenelle de la part de Médine. Devrait-on interdire son passage pour autant ? Non. Si les paroles pourraient être juridiquement condamnables, alors des plaintes doivent être déposées et ce sera à la justice de trancher (...). Philosophiquement également, Médine a le droit de s'y produire, aussi choquant que cela puisse être. La liberté d'expression est à ce prix. Nous ne pouvons pas brandir cette liberté pour nous-mêmes et la refuser pour nos adversaires, sauf encore une fois si ces adversaires tiennent des propos hors la loi. (...)"