Mémorial des Déportés de Mayenne : le forcené lisait Soral, Hitler et Ryssen

Mardi 24 avril, vers 15h, un homme s’est introduit, armé d’un fusil non-chargé, au Mémorial des Déportés de Mayenne, un lieu qui rend hommage aux personnes de la région envoyées dans les camps de concentration et d'extermination nazis. Les agents d’accueil du musée l’ont arrêté. L’attaque n’a pas fait de blessé. L'individu avait dans son sac Mein Kampf d'Adolf Hitler, et des ouvrages d'Alain Soral et Hervé Ryssen.

« Un individu armé s’est introduit dans les lieux, menaçant les agents d’accueil de vouloir faire une prise d’otages », a déclaré le préfet de la Mayenne, Frédéric Veaux. Le procureur de la République de Laval, Guirec Le Bras, détaille : « L’homme a d’abord acheté un billet d’entrée. Puis il est sorti, avant de revenir immédiatement, armé d’une arme non chargée, de type fusil à pompe. Il a immédiatement été désarmé. »

Arrêté à 15h30 par la brigade des recherches de la gendarmerie de Mayenne, l’individu a été entendu sur place. À 17h20, les gendarmes ont quitté le Mémorial, encadrant le forcené dont le visage était masqué.

Originaire de Château-Gontier en Mayenne, le suspect, âgé de 20 ans, « n'a aucun antécédent pénal mais a des antécédents psychiatriques », a précisé le procureur Le Bras, au cours d'une conférence de presse donnée mercredi. « Isolé, ayant peu d’amis » et « avec des fragilités psychiatriques », il avait été hospitalisé sous contrainte à deux reprises, en 2016 et entre octobre et décembre 2017.

Idées venimeuses

Les premières investigations ont permis de retrouver plusieurs livres dans le sac à dos du jeune homme (qui, manifestement, ne sortait jamais sans sa bibliothèque) : Psychanalyse du judaïsme, Fanatisme juif et La Mafia juive d’Hervé Ryssen, Comprendre l’empire d’Alain Soral et Mein Kampf d’Adolf Hitler. « D’autres ouvrages du même genre ont été découverts et un ordinateur a été saisi au domicile des parents. »

L'historique de son ordinateur, justement, a révélé qu'il fréquentait « des sites internet anti-judaïques ». C'est à partir de mars 2017 « qu’il commence à consulter des sites internet qu’il qualifie de nationalistes, mais dont on peut considérer qu’il recherchait surtout des idées antisémites. »

Cet incident peut interroger sur la responsabilité de certaines figures radicales, fortes de grosses audiences en ligne, dont les propos haineux et complotistes peuvent destabiliser des esprits déjà fragiles. Alors que 300 personnalités viennent de signer un « manifeste contre le nouvel antisémitisme », il est à noter qu'Alain Soral a pris la responsabilité d'éditer (aux éditions Kontre Kulture) Mein Kampf et Le Testament politique de Hitler. Il commercialise aussi les ouvrages d'Hervé Ryssen. Il n'y a pas de petits profits...

Hervé Ryssen

Alain Soral est, depuis 2008, régulièrement condamné pour « diffamation », « injures raciales ou antisémites », « incitation à la haine raciale », « provocation à la haine, la discrimination ou la violence », « apologie de crimes de guerre et contre l'humanité ». Quant à Hervé Ryssen, essayiste d'extrême droite, il se présente lui-même comme « raciste », « antijuif et antisémite », et a, lui aussi, souvent eu maille à partir avec la justice.

Jugé irresponsable

Le procureur a expliqué qu’au cours de sa garde à vue le suspect avait raconté « qu’il voulait faire un coup d’éclat, sans plus d’élaboration ou de précision. Ce projet mûrissait depuis un mois sans lieu précis. Sa détermination n’est intervenue que la veille des faits. » En revanche, « il n’a jamais tenu de propos antisémites » dans le Mémorial.

Le jeune homme a été vu jeudi après-midi par un expert psychiatre. « Ce dernier a estimé qu’il était irresponsable au moment des faits et il a été hospitalisé d’office », a déclaré le procureur Guirec Le Bars. « La garde à vue a été levée », a indiqué le magistrat.

L’enquête avait été ouverte pour « violences avec armes » et « détention et transport d’arme prohibée ». « Des investigations complémentaires vont être menées. Si son irresponsabilité est confirmée, il n’y aura pas de suites judiciaires », a précisé le procureur Le Bars.

Étudiant en sports-études dans le but de devenir basketteur, le jeune homme avait échoué à intégrer un club espoir de haut niveau, avant d’enchaîner des petits boulots... et de passer le temps sur des sites aux idées nauséeuses.

Condamnations unanimes

Depuis mardi, les réactions politiques locales se sont multipliées sur les réseaux sociaux.

« Ma première pensée va d’abord aux deux animateurs admirables de sang-froid pour mettre hors de nuire l’individu armé. Ensuite à l’adresse de l’association sidérée par cet acte abject », écrit Jean-Pierre Le Scornet, vice-président de Mayenne communauté et adjoint au maire de Mayenne.

Ma 1ère pensée va d’abord aux 2 animateurs admirables de sang froid pour mettre hors de nuire l’individu armé.Ensuite à l’adresse de l’Association sidérée par cet acte abject.L’occasion de redire combien nous sommes fiers à Mayenne d’accueillir ce Mémorial de la Déportation. — JP Le Scornet (@JpLeScornet) 24 avril 2018

Yannick Favennec, député de la troisième circonscription de la Mayenne, témoigne quant à lui de sa « solidarité et [de son] entier soutien à tous les bénévoles qui font vivre ce lieu du souvenir et de respect. Je salue le courage et le grand sang froid des deux permanents. »

Après les événements qui viennent de se dérouler au sein du Mémorial des déportés de Mayenne j exprime toute ma solidarité et mon entier soutien à tous les bénévoles qui font vivre ce lieu du souvenir et de respect. Je salue le courage et le grand sang froid des deux permanents. — Yannick FAVENNEC (@yfavennec) 24 avril 2018

Le président du conseil départemental, Olivier Richefou, « condamne vigoureusement les faits odieux et abjects qui se sont déroulés ce jour au Mémorial de la Déportation à Mayenne », tout en rendant hommage aux deux agents du Mémorial qui ont désarmé le forcené.

Je condamne vigoureusement les faits odieux et abjects qui se sont déroulés ce jour au Mémorial de la Déportation à #Mayenne. J'exprime ma gratitude et ma reconnaissance à celles et ceux qui font vivre ce lieu de #mémoire. Je rends hommage à toute l'équipe du Mémorial. — Olivier Richefou (@olivierrichefou) 24 avril 2018

Deux poids deux mesures ?

Certains internautes, souvent des sympathisants de gauche, ont noté une différence de traitemement médiatique et judiciaire avec des actes similaires commis par des musulmans. Ils se sont notamment étonnés que l'acte n'ait pas été qualifié de "terroriste".

Il s'agit donc d'une attaque armée au mobile antisémite assumé, commise par un militant néo-nazi, dans le mémorial des déportés de Mayenne. Le mobile est constitué, l'assaut armé et la volonté de terroriser aussi. Les médias parlent-ils de terrorisme ?https://t.co/9LWA7Mpv9f — Nantes Révoltée (@Nantes_Revoltee) 26 avril 2018

Savez-vous qu'un jeune homme est entré mardi dans le Mémorial des Déportés de la Mayenne avec un fusil de chasse, des livres d'Hitler et de Ryssen ? Malgré son intention de prendre des otages, il n'a pas coché les cases pour être qualifié de terroriste. 🤔 https://t.co/LBKH9SA9hO — Sylvain Ernault (@SylvainErnault) 26 avril 2018

Quand un activiste d’extrême droite, adorateur de #ryssen #soral et #hitler attaque un lieu de mémoire de la Shoah, on parle de l’acte d’un « déséquilibré ». Deux poids deux mesures... https://t.co/J41gCg4iI7 — Vrai patriote 🇫🇷 (@VPatriote) 25 avril 2018

Certains se sont émus du silence assourdissant des grands médias nationaux (une critique à tempérer quelque peu puisque Libération, France 3, Le Huffington Post, Paris-Match, France Soir, L'Express, Sud Ouest, Le Parisien, L'Obs, etc., ont traité l'affaire)...

Il aurait été musulman, y aurait des éditions spéciales sur toutes les chaines d'infos et ça aurait fait l'ouverture de tout les JT, non ? https://t.co/odix2KNUMR — 🔻Le Hérisson Rouge φ (@LeHerissonRouge) 25 avril 2018

⎯ Dites, vous trouvez ça normal qu'on n'ait toujours pas fait un seul article sur la tentative de prise d'otage au Mémorial des déportés ?

⎯ Le mec est musulman ?

⎯ Non. C'est un « nationaliste ».

⎯ Alors où est le problème ?

(Via @monachollet.) https://t.co/CqcPgBzmSl — Sébastien Fontenelle (@vivelefeu) 27 avril 2018

... mais aussi du silence des possibles inspirateurs du forcené, Soral, Ryssen & Co :

Déni

Finalement, la "fachosphère" a réagi, à sa manière tristement habituelle.

Sans surprise, Hervé Ryssen y est allé de son couplet complotiste, mettant en cause la réalité qui ne lui convenait pas. Tout cela ne serait qu'un coup monté... On connaît la musique.

Il arrive qu'on retrouve les passeports des terroristes au milieu des décombres. Là, un terroriste est arrêté avec de drôles de livres dans son sac. Bientôt, les flics retrouveront la lettre manuscrite du commanditaire dans leurs poches ! Allons allons ! https://t.co/RxLO1GUGqa — RYSSEN (@HRyssen) 25 avril 2018

Même réaction de déni chez Égalité & Réconciliation :

« Plus c’est gros, plus ça passe ! À l’instar des terroristes islamistes qui ne manquent jamais de laisser sur les lieux de leurs forfaits une carte d’identité et un exemplaire du Coran, l’apprenti preneur d’otage du Mémorial des Déportés de la Mayenne ne se déplace jamais sans sa collection de livres préférés ! Pratique le sac à dos lors d’une attaque, des fois qu’il faille tuer le temps... À l’heure où le réseau sioniste tente d’imposer à toute force sa définition de l’antisémitisme, il semblerait qu’aucune couleuvre ne soit épargnée aux Français. »

Pratique le sac à dos, en effet !, pour emporter avec soi l'essentiel en cas de crise majeure (crise qu'annonce constamment, depuis des années, E&R). L'histoire ne nous dit pas s'il s'agissait, à Mayenne, d'un sac Ares de 100 L, disponible sur le site de Prenons le Maquis, dont le survivaliste Piero San Giorgio avait, en 2014, fait la promotion sur le site d'E&R :

Plus sérieusement, E&R est bel et bien au coeur de la fabrique de ce nouvel antisémitisme récemment dénoncé. Mieux, il fait le lien (la "réconciliation"...) entre le vieil antisémitisme d'antan, d'extrême droite, et cet autre vieil antisémitisme musulman, plus récent en France. Sur ce plan-là, Soral et ses sbires sont bien les champions !

Le nouvel antisémitisme qu'ils disent ? https://t.co/AzMsqYFm4s — Matthieu Lépine (@MatthieuLepine) 25 avril 2018

A noter que, suite à l'incident de mardi, le Mémorial est fermé au public jusqu'au 7 mai.