Merci Catherine Deneuve

La polémique continue, notamment sur les réseaux sociaux, après la publication de la tribune sur « la liberté d’importuner ». Depuis, Catherine Deneuve a publié dans Libération un texte qui explique sa position clairement et prend ses distances avec certaines. L’occasion de clarifier plus encore le sens de ce débat et de ma prise de position, qui ne semble pas être bien comprise par tout le monde.

Ce que cela signifie, et ce que cela ne signifie pas

Parce que certains ne semblent (ou ne peuvent ?) pas comprendre, je tiens à rappeler l’évidence, souligné dès le premier papier fait à ce sujet, que le viol est un crime, que je condamne toute agression ou tout harcèlement et que je considère qu’il faut protéger toutes les victimes, et donc leur permettre de parler pour sanctionner les coupables . Il n’y a pas la moindre ambiguité de ma part sur le sujet. Je considère que la condition de la femme est un marqueur fort de l’état d’une société, et que si beaucoup de choses ont été faites, il en reste encore beaucoup à faire, notamment contre les violences faites aux femmes et je n’ai pas la moindre complaisance pour le harcèlement ou les agressions.

Merci donc d’apporter de la contestation dans une époque qui y est de plus en plus fermée. Puis, de nous alerter sur le fait que si la lutte contre le harcèlement ou les agressions est essentielle, nous devons veiller à ne pas aller trop loin dans la définition des limite, et, même si celui contre Harvey Weinstein était justifié, à ne pas céder trop facilement au lynchage médiatique ou aux réflexes parfois totalitaires de notre époque.