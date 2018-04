Merci les cheminots de la SNCF !

Au delà du sacrifice des cheminots en lutte pour l’intérêt de tous ne les remercions pas mais soutenons-les ! Par ailleurs ne les laissons pas seuls face à Macron et soutenons aussi toutes les luttes en construction, notamment celles des jeunes et des universités !

.

La présidence Macron est illégitime. Ce ne sont pas vraiment les citoyens qui l’on porté au pouvoir mais l’oligarchie détentrice de la parole unique et de l’argent qui achète tout. Par ailleurs face à Le Pen même une chèvre aurait été élue ; Macron est la chèvre et si Marine fut qualifiée c’était aussi par tricherie médiatique : C’était quoi l’attentat des Champs Élysées sinon une magouille montée de toute pièce ?

Par ailleurs la politique de Macron est celle d’un traître : Il ne défend pas l’intérêt national mais l’intérêt d’une classe, celle des très riches, de gens sans attache territoriales. Ce faisant il est en train de détruire ce qui faisait la France depuis des générations.

Se rebeller est désormais un devoir pour tous les français.