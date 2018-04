Migrants : la myopie carabinée du FMI

C’est un discours connu dans certains cénacles : les pays dits développés auraient intérêt à avoir recours à la main d’œuvre immigrée pour compenser leur déclin démographie. Le FMI y apporte son soutien, après bien d’erreurs commises dans le passé, dont celui, reconnu, d’avoir sous-estimé les méfaits des politiques d’austérité, qu’il a tant promues. Nouvelle erreur.

Le petit bout de la lorgnette intellectuelle

Qui plus est, l’économie n’est qu’une chose et l’immigration peut également poser de vrais problèmes sociétaux, outre une contribution non négligeable à la délinquance et à la criminalité, à travers la remise en cause du mode de vie local différent du leur. Voilà pourquoi il me semble qu’une société doit pouvoir restreindre le plus possible ces mouvements, si elle le souhaite.