Migrants : qui sont les responsables des cimetières marins ?

En avril dernier, déclaration de Shabia Mantoo, porte-parole de l'agence de l'ONU pour les réfugiés.

Plus de 3.000 migrants sont morts en mer en 2021 deux fois plus qu'en 2020 en tentant de rejoindre l’Europe, dans le silence complet des médias et des politiques.

Médias trop occupés par le covid, puis par le conflit Ukrainien, qui vient s'installer dans notre salon 10 heures par jour sur toute les chaînes « d'information »

Un phénomène en forte augmentation en Méditerranée selon l'ONU qui note déjà près de 500 décès depuis le début de l'année 2022.

---Début mars, 2022 une cinquantaine de migrants ont disparu dans le naufrage de leur embarcation au large de la Libye. Plusieurs corps ont été retrouvés dans les jours qui ont suivi.

---En Mai le naufrage de quatre embarcations au large de la Tunisie fait 17 morts, 97 personnes secourues

---le 11 août dernier une cinquantaine de migrants portés disparus après le naufrage d'un bateau près de la Grèce

---en septembre, plus de 90 migrants qui tentaient de rallier clandestinement l'Europe sont morts noyés au large de la Syrie.

---Le 6 octobre Au moins 16 migrantes meurent dans le naufrage de leur embarcation entre Grèce et Turquie

L’ogre marin de loin le plus vorace, la méditerranée continue de multiplier les cimetières marins.

En raison des fermeture de frontières liées à la pandémie de Covid-19, les réfugiés et les migrants se sont beaucoup plus tournés vers les passeurs en mer.

La plupart des migrants sont morts en Méditerranée centrale régulièrement décrite par les organismes humanitaires comme la route migratoire la plus dangereuse au monde. Pourquoi cette route est tellement empruntée ?

Pourquoi le nombre de migrants morts en mer en tentant de rejoindre l’Europe est si important. Il y a bien des raisons et des responsabilités à cette immigration.

Les responsabilités sont nombreuses

- Souvent les dirigeants des pays d’origine, qui par la gestion économique désastreuse de leur pays, la volonté de ne pas, pour des raisons culturelles ou cultuelles contrôler la natalité en faisant adopter des méthodes contraceptives, poussent à s’exiler leur trop plein de population. Sans oublier les aides financières adressées par les migrants aux familles restées au pays qui les dépensent in situ !

- Les ONG

qui coopèrent avec les passeurs qui souvent accompagnent les malheureux sur de bons bateaux, à une certaine distance les transfèrent sur des barcasses et appellent les ONG qui viennent terminer le transport. Une sorte de complicité induite !

Les passeurs ne sont pas les seuls à surfer sur les vagues migratoires. Profitant de la misère humaine, des ONG sans scrupules frayent avec les trafiquants et violent les lois internationales sous prétexte d’idéaux anarchistes, altermondialistes et “antifascistes”.

Des passeurs filmés en Méditerranée en train de débarquer des migrants sur un canot.

- Les passeurs

Le problème de l'exploitation de la misère humaine est très difficilement soluble, un peu comme celui du commerce de la drogue . Tant qu'il y aura beaucoup d'argent à gagner, Il y aura des gens sans scrupules qui exploiteront cette misère.

Vous en arrêtez 10, le lendemain 10 nouveaux les remplacent.

- Mais les principaux responsables ce sont les pays Européens et leurs dirigeants, les premiers concernés et qui n'ont à attendre de solutions que venant d'eux mêmes. Ces dirigeants qui pour minimiser les conséquences de leur immobilisme, cautionnent les multiples associations et les bénévoles multipliant les cas et les conséquences.

En France, ce sont ainsi près de 1 500 associations qui contribuent sur les territoires à la mise en œuvre de la politique d'accueil et d'intégration des étrangers.

317 associations et collectifs militant pour la régularisation de toutes les personnes sans-papiers, qui au nom de la charité incitent ces migrants à prendre des bateaux poubelles.

Il y a dans le lot,

ceux qui en vivent en touchant des subsides de l'état, les idéologues qui eux refusent de voir les problèmes et militent pour un monde sans frontières sans se soucier des dégâts que provoque leur idéologie.

- Et les Purs, souvent bénévoles, ceux qui sont persuadés qu'ils agissent bien, et que leur charité peut régler les problèmes alors en qu'elle en génère de plus graves automatiquement.

On a du mal à leur dire car on les sait sincères qu'il sont en quelque sorte coresponsables, et contribuent aussi à nourrir l'ogre marin.

Car à la vérité,

Sauver des vies c'est contrôler l’immigration.

Faire le bien, n'est pas évident, il faut mettre en action deux moteurs, le cœur et la raison. Leur implication charitable annihile leur réflexion.

Les appels d'air provoqués par ces associations et ces bénévoles conduisent à un flux incessant de migrants à qui l'on a fait miroiter des eldorados inexistants.

Le résultat est mortifère. L'enfer est pavé de bonnes intentions dit-on.

-l'enfer que vivent des milliers de migrants sous la tente dans des conditions de promiscuité, de salubrité et d’hygiène inacceptables,

-l'enfer que l'on fait vivre aux riverains de ces camps de misère, insécurité, dégradations, sont aussi la conséquence de bonnes intentions. »

- L'enfer et parfois la mort de malheureux qui prennent des bateaux cercueils encouragés par des promesses intenables.

-Des masses de migrants qui sont parqués comme des animaux, dans des conditions d'hygiène inhumaines dans des camps comme celui de Calais, où sous des tentes en pleine rue.

-Des clandestins qui se réfugient dans des quartiers déjà difficiles et viennent augmenter la misère et parfois la délinquance, car il faut survivre.

Résultat :

Des conditions d'accueil honteuses, inacceptables

un rejet grandissant de la population du pays d'accueil.

Certains n'ont pas compris cette règle d'or.

« On ne peut accueillir plus de migrants que l'on peut intégrer ou assimiler. »

Pour pouvoir offrir à ces migrants un toit, un travail, un espoir d'avenir décent, il faut en contrôler le nombre.

C'est une condition sine qua non.

Et c'est là ou l’État démontre toute son impuissance et sa culpabilité dans cette situation chaotique qui s'aggrave de jour en jour. Situation qu'il camouflait depuis des décennies, dont le pouvoir essaye encore de minimiser les conséquences mortifères mais dont la gravité du quotidien a déchiré le voile et fait cesser l'omerta médiatique et politique.

Il n'y a jamais eu autant de migrants que pendant le quinquennat précédent, et cela va continuer et s'aggraver.

Aux chiffres officiels il faut ajouter les clandestins estimés à 800.000 et les mineurs isolés qui sont responsables d'une augmentation d'une part importante de l'insécurité dans notre pays.

Les raisons de cette inaction des pouvoirs sont multiples .

-une idéologie mondialiste qui veut effacer les frontières

-Une volonté de certains dirigeants de construire une utopique Europe fédérale pro immigration et de lui confier de garantir nos frontières, tâche qu'elle est et sera incapable d'accomplir avec pour conséquence funeste, l'abandon de notre souveraineté, de l'idée même de frontières, de nation, d'identité, de patrimoine, de culture.

Nombre de pays Européens ont déjà compris le piège,ils refusent une immigration massive, et certains prennent des mesures drastiques, pour se protéger en contradiction avec les injonctions irresponsables de l'U.E.

Dernièrement deux pays de l'U.E. la Suède et l'Italie dévastés par les flux migratoires ont choisi de changer les pouvoirs faibles en place pour lutter contre cette immigration et cette insécurité.

Le peuple de France lui aussi est sorti de sa léthargie où les pouvoirs successifs l'avaient plongé, il sait que si on continue dans cette voie, c'est l’accentuation du déclin, une insécurité insupportable, une justice impuissante, un communautarisme et une archipellisation de notre société détruisant à jamais les possibilités de vivre ensemble. Tous les sondages sur l'immigration le prouvent, la majorité des Français est sensible au danger d'une immigration non contrôlée.

Par ailleurs, la solution la plus humanitaire ne consiste pas à vider les pays d’origine des migrants de leur potentiel économique, mais d’aider ces pays à avoir les moyens de proposer une vie décente à leur population et les convaincre d'accepter de contrôler leur natalité et à se développer économiquement. Les aider bien sur dans ces domaines .

Confucius dit

La prise en compte de cette urgence qui est la mère des batailles se traduira-t-elle dans les faits ?

La politique migratoire d’Emmanuel Macron ne pousse pas à l'optimisme, son idéologie mondialiste le conduisant à accepter une politique migratoire délétère.

Sa dernière intervention très critiquée montre que son "en même temps" ne mène nulle part sauf à continuer sa politique d'immigration délétère.

« je ne ferai jamais un lien existentiel entre l'immigration et l'insécurité » mais il ajoute

« Aujourd'hui, quand on regarde la délinquance par exemple à Paris où on a une forte concentration de cette immigration illégale, oui, elle est très présente dans les faits de délinquance »

il veut intensifier les OQTF pour les clandestins, mais seulement pour ceux qui commettent des délits. C'est à dire on attendra des viols ou des crimes pour s'occuper des clandestins. Alors on aura des horreurs comme le crime de LOLA et des agressions multiples comme celles de ces derniers temps qu'on aurait pu éviter, si on n'acceptait pas d'avoir 800.000 clandestins contre lesquels pratiquement aucune OQTF n'est exécutée.

La Question que pose ce sondage est essentielle, comment le pouvoir peut prendre des décisions qu'une majorité des français rejette ? Quel mépris pour les citoyens !

Ne doit-on pas dans ce cas consulter la population ou au minimum l'assemblée sur le problème des OQTF.

Pire, il ne va pas s'attaquer à l'immigration de masse, légale ou illégale, mais la disséminer dans nos campagnes, multiplier les petits 93.

Son projet essentiel est ailleurs, son objectif, retrouver la majorité absolue lui permettant de régner en maître comme pendant son premier quiquennat.

L'appel de Sarkozy appellant les LR à aider Macron n'ayant pas eu l'écho suffisant, il se résoudra à dissoudre l'assemblée, comme il l'a déjà annoncé.

Quand dissoudra-t-il ?

Quand il sentira le peuple assez inquiet pour appeller à l'aide un sauveur. Quand la peur de la guerre totale effleurera les esprits, et quand dans le pays, les manifestations qui vont se succeder vont amener leur lot de violences commises à répétition par des antifa, jamais sous contôle, celui des pilages par des racailles et les repressions qui obligatoirement provoqueront des dérapages.

C'est au moment où la peur sera installée, que Macron dissoudra l'assemblée, comme prévu et annoncé, persuadé que le peuple déboussolé lui donnera une majorité absolue. C'est vital pour son ego, il ne peut concevoir l'exercice du pouvoir autrement qu'en solitaire.

A nous de voir si on retombera dans ce traquenard ou si on aura le courage de nommer une assemblée encore plus représentative de la volonté populaire.

Saurons-nous aussi nous protéger de certains médias qui vont faire feu de tous bois pour que Macron ait une majorité absolue nous présentant cette démarche comme la seule possible à leurs yeux, pour rétablir l'ordre dans le pays sans poser les questions de l'origine de ces désordre.