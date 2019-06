Mobilisation générale pour le RIP contre la privatisation d’ADP

La majorité est-elle suffisamment inconsciente pour compter sur la barre, certes très élevée, des 4,7 millions de signatures pour échapper à une remise en cause de la privatisation d’ADP ? C’est possible tant elle est enfermée dans sa bulle. Il nous revient donc aujourd’hui de déclarer la mobilisation générale pour la mettre en échec, ce qui me semble parfaitement possible.

Vers une défaite fondatrice de Macron

Bien sûr, un tel seuil pour une pétition peut sembler inatteignable. Mais je persiste à penser que cette bataille peut parfaitement être gagnée, pour deux raisons majeures. D’abord, la cause est juste et tous les jours ou presque, de nouveaux faits montrent le danger qu’il y aurait à vendre cet actif du patrimoine national : par delà la calamiteuse vente de l’aéroport de Toulouse , et le rôle capital d’Aéroports de Paris pour beaucoup de sujets majeurs (infrastructure clé de notre territoire, sas majeur d’entrée et sortie de France), il y a l’énorme patrimoine immobilier d’ADP qu’il vaudrait sans doute mieux conserver dans le périmètre public pour en garder le contrôle et éviter spéculation ou abus.