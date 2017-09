Ne veut-on pas des Juifs en France ?

Encore encore et encore, les juifs sont pris pour cibles, séquestres violentés dépouillés, assassinés, rien ne leur sera épargné.

Ils sont moins de 500.000 en France, nombreux sont ceux qui sont déjà partis rejoindre la terre d’Israël. cherche-t-on, à ce que tous partent ?

Un militant associatif juif, sa femme et son fils ont été séquestrés, violentés et détroussés dans la nuit de jeudi à vendredi à son domicile de Seine-Saint-Denis, "une agression antisémite" condamnée dimanche par les institutions juives et le ministre de l'Intérieur.

http://www.leparisien.fr/livry-gargan-93190/seine-saint-denis-une-famille-juive-sequestree-et-agressee-a-livry-gargan-10-09-2017-7249908.php

Dimanche, le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme (BNVCA) a condamné dans un communiqué "une nouvelle agression manifestement antisémite" et "préméditée" au cours de laquelle ces trois membres d'une même famille ont été, selon le BNVCA, "menacés de mort", "insultés", "violemment battus" et "dépouillés par trois individus" qui ont pris la fuite.

'Vous avez de l'argent'

''Selon les victimes, les auteurs se sont introduits dans le pavillon de Livry-Gargan par effraction. Ils ont ensuite coupé le courant, séquestré d'abord le fils de la famille, puis au petit matin s'en sont pris à la maîtresse de maison et à son mari qui aurait reçu plusieurs coups de pied au thorax et à la tête. La famille aurait été ligotée et séquestrée pendant plusieurs heures, jusqu'à ce que la femme parvienne à alerter la police.''

Les agresseurs auraient déclaré à leurs victimes :

"Vous êtes juifs, donc où est l'argent

Ils auraient réclamé et emporté bijoux, argent en espèces et les cartes de crédit de la famille, "pas grand chose", selon l'avocat.

A droite de la photo Roger Pinto et son épouse

"Roger Pinto a été victime des préjugés antisémites des banlieues", a estimé de son côté le président du consistoire, Joël Mergui.

Les agressions contre eux ne cessent pas.

Hier c'était Sarah torturée et défenestrée

Avant hier c'était Ilan Halimi, torturé pendant des semaines et tué à petit feu.

Puis avant avant hier Coulibaly délinquant multirécidiviste , passé à l'islamisme tue 4 juifs dans la prise d'otage d'une supérette casher.

Puis avant avant c'était Merah qui après d'autres meurtres tuait 3 enfants juifs. Car chez les Merah, l'islam radical est une affaire de famille, et que tous ou presque ont pris le parti du terroriste de Toulouse. Frère complice salafiste radical.

Puis avant encore, puis encore avant.

En 2014

51 % des actes racistes recensés ont été dirigés contre des juifs, qui représentent moins de 1 % d e la population française

Et que fait-on pour les protéger, pas grand chose. Nous vivons dans un pays où la racaille et les antisémites font la loi.

Nous vivons dans un pays où le police est inefficace, injuriée, bafouée, agressée. ridiculisée.

Nous vivons dans un pays où les quartiers de non France se développent à un rythme effrayant, où la loi, l'état ne sont plus présents, où l'économie souterraine est dirigée par quelques caïds qui mettent des quartiers en coupe . Ils font la loi, ils sont la loi.

Quartiers de non droits

http://www.citoyens-et-francais.fr/article-la-liste-des-quartiers-sensibles-de-france-ou-regnent-la-delinquance-les-dealers-les-armes-et-les-is-125522553.html

Alors les français anesthésies par des médias qui diffusent la pensée unique, et le pas d'amalgame, manipulés par des politiques qui vont se vendre au plus offrant ne voient plus les réalités en face.

Va-t-on parler de cet attentat, comme on a parlé pendant des semaines de la matraque de Théo ?

Va-t-on défiler pour dénoncer cet agressions odieuses et racistes ?

je vous parie que non, pas de vagues, pas d'amalgame, le silence sera de mise.

Le bateau coule les amis, le Titanic France se brise sur l'iceberg de l'indifférence, on va s'engloutir dans la violence et chaos.

Réveillez-vous , on a de l'eau jusqu'au cou, il ne faut pas sombrer.

Derrière ce désastre qu’est l’exil des juifs en cours, c’est en fait l’avenir de la République qui se joue.

"Si on tue des juifs en France, l'orage n'est pas loin pour tous", Alexandra Laignel-Lavastine

http://www.dailymotion.com/video/x3tg1s8