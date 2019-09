Ni claque ni fessée aux enfants, ni violences conjugales !

Bonjour Sylvain,

« Je me méfie surtout des lois inutiles »

Oui, moi aussi, mais non seulement je m’en méfie, mais j’y décèle des colloques inutiles, de faux bons sentiments et des prétextes à blâmer ceux qui ne sont pas d’accord.

Des lois pour tout et n’importe quoi, des intrusions dans la vie privée et dans la famille, etc. C’est parfois insupportable, mais on sait qu’elles ne seront que très rarement appliquées.

Pour en revenir aux claques, ma mère, la meilleur des femmes, en était très prodigue, si bien que lorsque je me sentais en faute, je faisais un large détour pour ne pas trop m’approcher d’elle. Puis, l’instant d’après, tout était oublié. Elle était gaie et rieuse.

Quant aux « féminicides », le terme est impropre. « Crime passionnel » serait plus approprié. Tuer n’est pas l’apanage des maris, des amants, et des hommes en général. La guerre, quelle qu’elle soit tue, qu’elle soit guerre entre pays, ou guerre dans les foyers.

Et croyez-moi, je sais de quoi je parle, j’ai été, dans mon jeune temps, une épouse un peu maltraitée... Et je déteste la guerre, la violence et le despotisme.