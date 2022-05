Non-recours aux prestations sociales : une personne âgée sur deux touchée

Bonjour pierre luton,

Je pourrais être bénéficiaire de ce minimum vieillesse... J’en possède toutes les conditions.

Mais vous ignorez peut-être que ce minimum vieillesse doit être remboursé sur le patrimoine, même si le bénéficiaire ne possède qu’une vieille maison et un jardin.

Dans nos villages, c’est patent et assez courant.

Et puis, personnellement, je répugne à être assistée car si on me fait l’aumône, on m’achète en quelques sortes.

Autre chose : toutes les démarches aujourd’hui sont faites par ordinateur : CMU, ACS, etc. Moi, je n’ai aucun problème avec cela. Mais combien de « vieux » sont capables de faire un dossier par ordinateur ?

Peut-être la plupart de ceux qui ne demandent pas pensent comme moi ?

Bon, nous verrons bien si le nouveau gouvernement augmente nos pauvres retraites sans que nous ayons à faire un kilo de papiers...