Nordahl Lelandais, sa paternité et l'hybristophilie.

Le problème n’est pas la déviation éventuelle de femmes admirant les « mauvais garçons », mais le laxisme et le chouchoutage de criminels ignobles à qui on offre des conditions de vie que ne connaîtront plus jamais leurs malheureuses victimes...

« Oui, mais vous comprenez, les droits de l’homme... »



Le « droitdel’hommisme » est surtout une excellente excuse pour protéger les salauds quand ils se font choper et qu’on n’arrive pas à éviter de les condamner (ça se verrait trop)... En exagérant (à peine), on est pas loin du « confort trois étoiles, et régulièrement aux putes pour leur éviter les angoisses »...



Ce « droitdel’hommisme », on ne l’a pas trop observé en action pour arrêter les balles de LBD éborgneuses...mais bon, les victimes, ce n’est pas la priorité du système...