Nos destins entre leurs mains ?

13 déc. 2021



Anthony Fauci, immunologue américain, conseiller en chef pour la santé publique de huit présidents américains successifs, de Ronald Reagan à Joe Biden :

« Ce ne serait pas la première fois, si cela se produisait, qu’un vaccin qui semblait bon en termes de sécurité initiale rend les gens malades. »

Dr. Fauci opens up the possibility that the COVID-19 vaccine could be making people more likely to be infected by the virus.

« This would not be the first time, if it happened, that a vaccine that looked good in initial safety actually made people worse. »

