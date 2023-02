Nos enseignants sont des héros !

De l’art de surfer sur l’émotionnel du moment . Bien sur, quand quelqu’un se fait « planter » de cette manière, c’est choquant . Mais vu que nous ne savons rien de l’affaire, de son historique, des faits et gestes des uns et des autres, c’est une pure perte de temps que de la commenter (et surtout de finir par se diviser sur le sujet, la division, le but le plus souvent recherché quand on nous joue la partition de l’émotion...)