Nos Sociétés à vie scolaires, ou De la Scolarchie

On est comme on a été mis-en-condition. Beaucoup de nos habitudes, plaisirs, orientations et méthodes, nous viennent de la jeunesse. Pour preuve ? ... Les personnes très âgées "retombent en enfance" : du sein maternel à la Terre-Mère six pieds sous terre. Ainsi, c'est la scolarité qui nous a mis-en-condition, pour des sociétés à vie scolaires. Un article qui a failli être en l'honneur de la rentrée des classes, et indifférent à son retard.

LE POINT CHRONOLOGIQUE

Ce n'est pas très compliqué : une personne âgée de 70 ans aujourd'hui, est née vers 1950. En 1970, elle avait près de 20 ans, impliquée, lointaine ou hostile devant les événements de Mai '68, et surtout dans sa scolarité.

Or en France, de tels événements que Mai '68 ont été le symptome d'une chose : de la scolarisation de l'existence jeune. La question n'est pas Mai '68. La question est que Mai '68 nous apprend, que nos sociétés étaient largement scolarisées pour les jeunes. Et même si dans les Années Yé-Yé puis Disco (1970-1980) le baccalauréat n'était pas encore ce diplôme nécessaire et vain comme aujourd'hui, même si donc nos scolarités étaient encore à la professionnalisation relative, il faut noter que la scolarité avait déjà un grand pouvoir.

LE GRAND POUVOIR DE LA SCOLARITE

Ce grand pouvoir de la scolarité, c'est le suivant : celui de mettre-en-condition la jeunesse, c'est-à-dire de lui imprimer des habitudes, plaisirs, orientations et méthodes, non seulement inaccessibles dans les familles, mais aussi particulières aux bureaucratisations des ensembles scolaires.

Qu'on le veuille ou non, le grand pouvoir de la scolarité est d'avoir bureaucratisé les comporte-mentalités humaines dans nos sociétés. Or, ce pouvoir était très grand à la fin des années '70-début des années '80, puisque c'est à la charnière des années '80-'90, qu'allaient apparaître le fameux objectif de "80% de réussite au bac, tous ingénieurs et cadres supérieurs". D'ailleurs, c'est progressivement à partir de cette fin de millénaire, que les entreprises se plaignirent toujours plus du manque de savoir-faire des jeunes.

Au dédain des savoirs pratiques, l'éducation nationale a conformé des esprits théoriques, sachant qu'elle conformait déjà beaucoup ainsi depuis la Seconde Guerre mondiale.

GENERATIONS SCOLAIRES

Tout ceci signifie qu'aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés à vie scolaires : scolaires pour la vie. En effet, de 7 à 77 ans, nous avons massivement affaire à des personnes aux comporte-mentalités bureaucratisées par les ensembles scolaires.

Même si papy est sorti de l'école à 14 ans avec un CAP, même si papa l'a quitté à 16 avec un BP, ils ont été marqués par la bureaucratisation à même leurs comporte-mentalités, et il y a fort à parier qu'ils réalisèrent dans leur carrière une VAE leur accordant un équivalent-bac+quelque chose, niveau dont ils se sont vantés, d'autant plus qu'ils l'ont "miraculeusement" acquis "à l'école de la vie" (ce qui leur donna le sentiment de pouvoir rivaliser avec grand-papy et arrière-grand-papy).

Mieux encore : dans l'ambiance féministe puis trans-féministe actuelle, mamy et maman se sentirent immensément fières d'ainsi acquérir une valeur marchande. Et ainsi, comme papy et papa, épouser les comporte-mentalités bureaucratisées.

Finalement, quand un jeune président tel qu'Emmanuel Macron advient, tout le monde de s'en prendre à "l'énarchie" ... mais l'énarchie est précisément le symptome le plus fort, de nos sociétés à vie scolaires. Ainsi, quand nous nous en prenons à l'énarchie, nous nous en prenons à toutes nos scolarités, qui au fond ont fait de nous des singes savants, kafkaïens, bons pour le bureaucratisme (bien que nous détestions la paperasse) et peu capables de débrouillardise autrement (évidemment, Emmanuel Macron n'est pas plus doué que nous tous, de 7 à 77 ans, dans ce contexte - et il nous ressemble désespérément trop).

LA SCOLARCHIE

Conclusion : nous sommes tous des scolarques, nous jugeant très à même de faire la leçon au monde. Et, ce, même voire surtout si l'on fut un "cancre", car rien de tel qu'un "cancre" pour - plus tard - envier "ceux qui eurent les moyens de réussir" et ainsi encourager ses propres enfants à "réussir à l'école" (bon an mal an). Les "intellos" quant à eux, estiment que "ça va de soi", et peuvent bien avoir des enfants prétentieux alors. A moins que les "cancres" ne se vengent de la scolarité à travers leurs enfants ? (Mais alors, ils veulent quand même "faire la leçon" aux profs !)

Bref, qu'on le veuille ou non, il se peut bien que nous ayons tous une dynamique scolarchique dans l'âme, à cause- grâce à- et malgré- la bureaucratisation de la vie en générale, jusque dans les entreprises (surtout les grandes firmes, fanatiques "d'évaluations" triple A, etc.).

Or, les scolarques que nous sommes, sont avant tout des personnes mises-en-condition de façon individualiste, face à la maîtresse (avec une féminisation à +80% du milieu) et du moins aux maître-sse-s. C'est-à-dire des personnes encadrées, disciplinées, paramétrées et observantes, malgré les écarts de conduite (à preuve, les différents messages obligataires dont on nous soûle à longueur de médias désormais, etc.).

Où la personne qui se déclarerait le plus exempte de scolarchie, y serait le plus sombrement sujette - comme toujours. Car nous sommes massivement des scolarques.

Tenez-vous bien, et retenez la leçon. "Dring !"