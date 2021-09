Notre chère covid(isme), raconté(e) de façon doublement para-conformiste et para-complotiste

Para-complotiste et para-conformiste, c'est-à-dire contre, avec et devers le complotisme et le conformisme. Nous en avons besoin. Car d'un côté (le plus prégnant mais aussi le moins attrayant) il y a les médias de grande diffusion (conformistes) et de l'autre, il y a les médias de réseaux et autres organisations, allant contre les médias de grande diffusion (anticonformistes, complotistes).



Comme toujours, il y a polarisations : la machine médiatique ne fonctionne jamais sans manichéisme longtemps. C'est que le commun des mortels (c'est-à-dire nous tous potentiellement, y compris voire surtout dans les hautes sphères) a toujours aimé les choses simples, et n'a pas vraiment le temps ni l'envie ni la compétence, pour procéder autrement (nous sommes tous plus ou moins praticistes). Hélas, le manque de compétence (manque le plus cruel), le commun des mortels (hautes sphères comprises) le reconnaît le moins … voire pas du tout.



L'autocritique a toujours été un art, déjà, mais en plus les moindres compétents (voire incompétents) en tant que moindres compétents (voire incompétents) n'ont pas toujours les moyens de se reconnaître moindres compétents (voire incompétents). Pire encore ! les compétents, comme les ressortissants des hautes sphères, abusent régulièrement de leurs compétences ! tels que J.D. Michel, Montagnier +, ou Mucchielli …



Alors il est clair que, au milieu de la cacophonie ambiante, le complotisme radical ou le conformisme radical (ça existe +) se développent de façon manichéenne. À bons droits, mais aussi à bons comptes (d'ailleurs au fond, le complotisme n'est que la forme contemporaine de l'anticonformisme, tandis que le conformisme contemporain se présente aujourd'hui innovationniste, mondialiste et progressiste).



Rien d'étonnant, dans un monde sociétaire fonctionnant aux manœuvres d'évitement particulièrement lâches, par bureaucratie de chambrettes où commandent les premiers indépendamment de leur qualité, devenue mal-capitaliste et surtout mal-libérale malgré son idéologie revendiquée, concrètement d'anarchie féodale instaurée (épicheirocratie). Tout ceci est une seule et même chose, nommée sous divers angles. Et, au fond, ce sont des cartels et c'est tout – or, qui veut vivre en cartellocratie ?



Mais lançons-nous dans notre narration doublement para-complotiste et para-conformiste, à présent. À noter qu'elle ne repose que sur une interprétation pragmatique souple, des faits (un pur besoin de rationaliser calmement à échelle humaine).

Source de l'image

2017-2018 en comptant large, sinon à resserer dans le laps de temps 2018-2019, voire 2019 seul



Oui, déjà, 2017. Cela fait référence au financement français du laboratoire de Wuhan, mais le projet de partenariat intergouvernemental remonte aux années 2000 au moins. Les complotistes veulent que ce laboratoire soit la source du problème, mais il pourrait tout aussi bien avoir été construit là, justement parce que l'émergence des virus à caractères grippaux (coronavirus) est favorisée par des conditions démographiques et sanitaires telles qu'on en rencontre régulièrement encore en Chine – sachant que le laboratoire s'est intéressé à Ebola, et qu'il est intéressant pour la France de ne pas ramener tous les virus du monde sur son territoire. Le narratif para-complotiste/para-conformiste plaide pour une coïncidence, mais une fâcheuse coïncidence pour les conformistes, puisqu'elle nourrit les fantasmes complotistes/anticonformistes, d'autant plus que de tels événements que la covid impliquent le déplacement de dignitaires, notoirement français, en Chine, en 2019.



Pour défendre les laboratoires pharmaceutiques dans la démarche, en France, un sondage est organisé en 2018, afin d'amalgamer par le ridicule, les théories du complot socio-économiques impliquant Big Pharma et les théories les plus saugrenues sur, par exemple, les Reptiliens. Cette façon de couper la chique aux complotistes les plus raisonnables, est évidemment une bonne raison pour les complotistes les plus déraisonnables, de penser qu'on veut leur couper la chique. Vous me suivez ?



Mais les dates de 2017-2018 sont intéressantes, car ce sont ces années, lors desquelles les services secrets de tous les mondes, auraient appris l'existence d'un nouveau coronavirus frappant la région de Wuhan. Et ceci, précisément parce qu'il s'y trouve le laboratoire sino-français de Wuhan, permettant de le détecter. Aussi, de toutes premières recherches peuvent être menées en secret, afin de ne pas affoler les populations … recherches, qui sont rétrospectivement interprétées pour une création virale artificielle, d'autant plus qu'on parle depuis un moment de telles possibilités pour les virus en général + +. Et néanmoins Didier Raoult de dire lors d'un entretien : « L’idée que l’on puisse deviner à l’avance les facteurs de pathogénicité et de contagion d’un virus ne me paraît pas réaliste, donc je ne crois pas que l’on puisse délibérément créer un virus, c’est du cinéma et de l’intox générant un fond infini de peur. Cela fait vingt ans que j’entends parler de la fable de la création d’un virus épouvantable mais en pratique, on ne sait pas le faire. » + +



Toujours est-il, que les recherches secrètes sur la covid, avant que les populations ne soient informées en 2020, suscitent des renseignements et des fuites, entre services d'espionnage internationaux, mais aussi entre espionnages industriels multinationaux. Les pontes du monde, qui fonctionnent aisément en cartels, et parfois mafias – d'autant plus que la privatisation libérale a pris le pas sur la corruption étatique, corruption étatique qui ne s'arrête pourtant pas à la privatisation libérale pour autant au contraire (comme dans la Rome patricienne…) – les pontes du monde, donc, commencent déjà à travailler (et surtout faire travailler) sur des solutions à la covid. Le plus fameux d'entre eux étant le docteur Anthony Fauci nommé par Biden, déjà intervenant sous Trump (or il faut dire, sans rire, que Trump en avait besoin).



Or, comme on observe une durée d'incubation de deux semaines à ce qui passe encore pour une grippe sévère – pneumonique et cardiovasculaire, à complications diverses dont sensorielles, – ainsi déjà que des longévités étranges, il faut utiliser la notion de « cas asymptomatiques » pour la prise en compte du virus à l'OMS, sous l'impulsion de la Chine, encore que la contagiosité des asymptomatiques (à ne pas confondre avec celle des pré-symptomatiques pendant leur période d'incubation) soit discutée. Mais les pré-symptomatiques à eux seuls, sur deux semaines sans symptôme, sont inquiétants, sans parler de la moyenne d'âge de la mortalité, de dix ans inférieure aux grippes.

2018-2019



Informés toujours par les connivences militaro-industrielles – car ce n'était proprement que cela précédemment, la narration 2017-2018 – connivences militaro-industrielles entre administrations, multinationales, services d'espionnage et espionnages industriels (ça n'arrête pas de se diluer dans « les milieux ») … des Klaus Schwab, relayés par des princes Charles, conçoivent des agit-prop (« agitations-propagandes », selon les diminutifs de l'ex-URSS) telles que the Great Reset, la grande réinitialisation, sur la base d'autres agit-prop populaires à la fin des années 90/début 2000 : l'altermondialisme.



Mais naturellement, cet « altermondialisme » est un altermondialisme récupéré par ceux qu'attaquaient les altermondialistes, afin de se survivre à eux-mêmes. Comme en ex-URSS, une nomenklatura veut conserver le pouvoir, or elle s'appelle néoconservatrice, notamment depuis Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Attali, François Mitterrand, l’« État maastrichien », Dick Cheney, George Bush, la « Davocratie », le Forum Économique Mondial, etc. et dont Emmanuel Macron est certes un descendant. C'est de l'extrême-centrisme ; les extrêmes-centristes sont certes au pouvoir, et ils mobilisent d'autres grands noms, récuremment cités dans la complosphère – par exemple, de la complosphère antisémite : mais nous ne les citerons pas en dehors de Mark Zuckerberg, entrepreneur de Facebook. Nous citerons touteoifs, au hasard, Jeff Bezos et Bill Gates.



Encore une fois, le complotisme peut se frotter les mains pour ses affaires, puisque les confinements – qui ont une utilité antivirale, malgré leurs inconvénients sociaux et moraux – ont profité à Facebook détenu par Zuckerberg, Amazon détenu par Bezos, et portant tout cela Microsoft détenu par Bill Gates. Or, à la charge des complotistes, il faut dire qu'ils ont certainement utilisé ces trois plateformes, aussi, notamment Facebook pour « anticomploter » … c'est-à-dire que les complotistes « anticomplotent » sur les supports qu'ils accusent d'avoir préparé et profité des confinements … alors que, concrètement en 2019, Bill Gates (et surtout associés) a pu être mobilisé pour ses compétences théoriques et informatiques en matière de diffusion (anti)virale : on sait à quel point les modèles mathématiques ont servi les politiques face à la covid. Publiquement, la relation avec la covid fut niée, mais ç'aurait uniquement été parce qu'on ne livre jamais ses connivences secrètes. Où, certes, ce n'était pas pour provoquer l'épidémie… encore que, de même qu'à propos du Great Reset, tous les pontes du monde ont vu là une « fenêtre d'opportunités », à commencer financières. Et, ce, bien avant qu'on alerte les populations, et quoique les modes d'alerte des populations aient été faits par agit-prop, de Facebook à TF1, en passant par la BBC et le Monde (en partie financé par Bill Gates, dans le cadre d'un programme de « santé globale »).



C'est lors de cette réunion que les grands laboratoires pharmaceutiques qui n'auraient pas été au courant, sont informés de la situation. Pfizer l'aurait été déjà avant et aurait entamé des recherches, pas Moderna, ni Johnson & Johnson … et donc, sur la base des stratégies de Bill Gates ou assimilables, on s'imagine intelligent de faire un placement de produit, à savoir les fameux vaccins à ARNm. Or, cela faisait depuis les années 90, que les chercheurs s'intéressaient à des vaccins de ce type – toujours plus ou moins en secret, pour des questions d'espionnages industriels : ainsi va la vie, et le secret est d'autant plus important que le projet mobilise des ressources…



Pour en revenir au placement de produit, on se dit « à nouveau virus, nouveau vaccin » mais pour les complotistes c'est un mauvais calcul, et il y a de quoi accroire le pire (c'est le propre du complotisme, que d'accroire, encore que les masses aiment accroire ce qu'on leur diffuse assez aisément ; auquel compte il est très facile pour les complotistes, de jouer les anticonformistes).



Or, comme on ne manqua pas de souligner les échecs des tentatives de vaccinations précédentes au début des années 2000 (H1N1 ...), on mit le paquet dans l'agit-prop pour aller vers là. Ce qui est d'autant plus facile, que les médias de grande diffusion sont détenus par une poignée de magnats ressortants des pontes en question. Pour la France, ça ne fait pas grand monde… mais pour le monde, ça ne fait pas grand monde non plus. Enfin, la covid était un « heureux événement » pour couvrir la nouvelle crise du système économique prévue par les économistes, après la crise de 2008 : cosmétique parfait ? ... Disons chaosmétique ?

Source de l'image

2019-2020



Après avoir bien temporisé leur affaire, les pontes peuvent prévenir tout le monde de la diffusion d'un nouveau virus. C'est bientôt le confinement généralisé. Mais, entre-temps en France, le professeur Didier Raoult fait parler de lui avec la chloroquine, qui avait été retirée de la vente libre en janvier sous Agnès Buzyn, qui démissionnera bientôt « pour faire bonne mesure ». Les complotistes peuvent ainsi dire qu'on veut leur retirer les moyens de se soigner … tandis que les conformistes, au contraire, font preuve d'une réserve obséquieuse à vouloir limiter son usage.



Même si la chloroquine s'avéra inutile, après tout, l'expérience pratique médicale aurait pu parler d'elle-même, dans un contexte où il fallait réagir vite, son usage étant courant. Tout ceci ne pouvait qu'inquiéter, sur la base du storytelling pandémique confinant, de l'agit-prop des pontes.



La Chine est logiquement la première à imposer le confinement massif, vu son régime politique, tandis que d'aucuns en Occident, peuvent déjà s'amuser à déclarer que « il y aura un avant et un après covid » pour se donner du style : les pontes sont au courant des dessous de la situation, de l'agit-prop médiatique/storytelling, et de son évolution mondiale.



Mais en France, le manque de légitimité gouvernementale depuis 2017, la scabreuse gestion du phénomène avec les masques, ainsi que la culture manifestante, engendrent les problèmes que l'on connaît, d'autant plus que le confinement souligne les inégalités sociales et locales. D'un côté : le conformisme de gens de gauche qui adhèrent spontanément à la science utilisée par l'extrême-centrisme … de l'autre : l'anticonformisme de gens de droite, qui pour le coup deviennent des « gauchistes de droite », tels que Florian Philippot bientôt. Faut dire, on vivait encore les Gilets jaunes avant la covid …



Et puis il y a de quoi entretenir le discours complotiste, avec les inégalités sociales et locales, puisque la plupart des moindres revenus s'entassent dans le métro, tandis que la plupart des cadres et meilleurs revenus (ça ne se recoupe pas toujours, cadre et meilleur revenu …) peuvent télétravailler.



Et puis, il y a la pénibilité pour tous, de se retrouver chez soi en huis-clos. Les isolés ne peuvent que déprimer. Les non-isolés subissent une vraie épreuve d'entente et/ou d'éducation, pour le meilleur et pour le pire (par chance relative néanmoins, nous vivons à l'heure des médias et des livraisons sur commande à distance, bien qu'il faille budgétiser leurs forfaits et abonnements quand même, et ce n'est pas rien avec l'Internet et la téléphonie, sur une vie, mensuellement). Bien sûr, les détresses restent immenses, et se nourrir de perspectives via un écran ne suffit pas, du moins la vie de no life et de geek n'est-elle pas la panacée pour les non-geeks (car eux, ça allait : l'industrie du jeu vidéo en ligne s'est très bien portée, comme d'habitude).

2020-2021



Plus on passe de temps sur les réseaux sociaux, plus on est soumis à des contenus complotistes, ainsi qu'à l'agit-prop des pontes : cartouches automatiques de « désinfox » sous les topics Facebook évoquant la covid ou les vaccins, vidéos YouTube très vite accessibles au sujet de la covid avec banderoles dédiées, etc. … les GAFAM ont fait leur œuvre d'agit-prop, pour le meilleur et pour le pire.



Auparavant déjà, face aux Gilets jaunes en France, les notes de service avaient fusées dans les entreprises, pour rendre défiant les employés, à l'égard du mouvement. Eh bien, le principe a été maximisé avec la covid, et l'on a assisté à une mobilisation générale sans précédent dans l'Histoire mondiale. Même les guerres mondiales font pâle figure, à côté, en termes de mobilisation publique ... sans parler des messages de distanciation et de masquage dans les lieux publics et commerciaux, rengaines depuis deux ans, dignes des pires films de science-fiction, réalisés.



Tout cela, qu'on soit complotiste ou conformiste, a de quoi tétaniser. La plupart des gens d'ailleurs, comme toujours, s'arrangent d'insouciances, c'est-à-dire de faux-fuyants légers (cela dit, si les complotistes pouvaient s'y adonner un peu, ils se feraient du bien à eux-mêmes au moral, pour commencer, avant que de pouvoir relativiser une seconde leurs surréactions systématiques et endémiques, à défaut d'être systémiques et épidémiques …).



Et dans tout ce barnum, néanmoins, ce que veulent les pontes en priorité, c'est « sauver le soldat mondialisation ». Cela ne se peut aisément, qu'à mettre en place un pass/e (avec ou sans E). Le contrôle numérique qu'il introduit n'est pas une restriction de liberté, mais une réduction supplémentaire de la discrétion dans les déplacements (après le traçage de l'utilisation des CB, la géolocalisation des téléphones cellulaires, et les GPS – cela, dès les années 1970 au moins ; l'application #TousAntiCovid demande d'ailleurs des données sur votre position, au moment de l'activer).



Pas étonnant, que les complotistes s'imaginent qu'après les codes QR papiers et numériques, viendront des codes tatoués comme dans les camps de concentration, aussi outrée voire outrageante soit la comparaison – sans parler d'un puçage électronique, comme avec les oiseaux migrateurs … mais sur nos congénères.



C'était un propos complotiste datant au moins des années 90, que portait le documenteur Hold-up. Et pourtant, il suffit d'observer l'application #TousAntiCovid ainsi que les certificats papiers de vaccination avec le code QR, pour comprendre que de tels éléments sont prévus pour durer avec d'autres vaccins, et pour d'autres maladies encore. D'ailleurs sinon, pourquoi avoir délaissé nos bons vieux Carnets Médicaux et marginalisé nos Cartes Vitales ? Parce qu'il fallait marquer le coup entre « le monde d'avant et le monde d'après » ? … C'est évidemment artificiel, et d'agit-prop /storytelling, en vue d'une extension au moins européenne (sans compter l'observation et le contrôle très relatif des migrations et des terroristes : du terrorisme, ça existe notamment depuis le XIXème siècle, et on se passait de tous ces dispositifs avant).

Conclusion dans l'ère du temps



Nous vivons une situation bâtarde, d'un virus suffisamment problématique pour justifier cette « drôle de guerre » quoique pas-non-plus-la-peste-noire … qui fait que les personnes pas ou peu concernées par les cas-contacts, formes-longues et décès ne veulent pas y croire ; et où certes le mondialisme et plus particulièrement l'européisme veulent se survivre, ça crève les yeux (par-devers leurs pertes inhérentes à la baisse d'activité covidiste).

Ils veulent se survivre, à travers leurs vieux modes de fonctionnement, auparavant critiqués par le bon vieux gauchisme du travail et le premier altermondialisme, d'avant sa récupération écologiste en mode « croissance verte » business-compatible (mais surtout, à cause que les pontes désirent aussi survivre et faire survivre leurs familles, à l'épuisement de certaines ressources et l'augmentation des catastrophes climatiques).



Nous vivons une situation bâtarde, où la sincère stupidité ou stupidité sincère de certains complotistes peut s'exprimer à tire-larigot : hélas, si peut-être la vaccination n'est pas une panacée, elle protège un minimum des effets sérieux de la covid, et surtout ce sont les variants qui amoindrissent sa portée (et, non, les vaccins ne créent aucun variant dangereux) actuellement en Israël … il y a en outre, de la part « des gens », une niaiserie par excellence en matière de vertuisme à s'attendrir face à une piqûre pour un enfant, piqûre DTP pourtant qui a déjà aidé à le sauver de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite au moins …

On ne va pas attendre qu'un variant le menace sérieusement, lui aussi, pour le protéger. Hélas, la sincérité (des complotistes) n'a jamais été la véracité, et il y a des véracités qui font mal à certains cœurs jusqu'à les écœurer même à tort (mais l'essentiel est de jouer d'anticonformisme, de s'y croire, voire de se poser en « Résistant 2.0 » via réseaux sociaux en 5G).



Nous vivons une situation bâtarde, où la vérace narquoiserie ou narquoise véracité des conformistes, se paye de bonne conscience hyper-facile en face des complotistes et leurs anticonformismes. Une situation où jamais dans l'Histoire, il n'a été aussi « éjaculatoire précoce » et « multi-orgasmique » d'être conformiste, et où les conformistes s'étalent repus parmi les ethnies des pouvoirs qui se miment (ainsi que décrit pour commencer : sociétaires, en chambrettes, premiers par destination, épicheirocratiques, en cartels sociologiques et économiques, façon « romaine contemporaine » d'insouciance rationnelle, patriciens anarcho-féodaux…).

Conclusion sans air du temps



L'idéologie de fond des complotistes et des conformistes est la même : l'humanitarisme. « Coûte que coûte, il faut sauver des vies. » …

Ce qui est parfaitement néo-chrétien-qui-s'ignore. Le pape approuve … alors pourtant, que tous les registres nécessaires à cette logistique contrevient à la volonté divine d'avant le roi Saül.

En effet, son dieu ne voulait pas de rois, pas plus qu'il ne voulait de recensements ; ce qui est dire que le dieu monothéiste ne voulait pas des technocraties que nous connaissons.

Oh certes, ce dieu s'y résigna dans la légende biblique, parce que (dixit) « les Hébreux ont la tête dure ».

Mais bon, en même temps, et il leur infligea la Diaspora, ce qui n'est pas très administrable (en dehors de nos jours informatisés).

D'ailleurs, Jésus n'est, de base, pas très institution-compatible, et dans l'ensemble le christianisme féodal avait appris aux Européens à vivre avec la mort (comme la Santa Muerte, Sainte Mort, latino-américaine d'ailleurs).

Mais votre serviteur n'en fera pas une crise de complotisme anti-sanatiste (car croire en Satan est toujours de monothéisme, et votre serviteur est polythéiste).

Enfin qui l'eut cru ? Complotistes et conformistes, même combat humanitaire ! … mais pas exactement mêmes méthodes, encore qu'ils utilisent les mêmes plateformes …



Le règne du quantitatif est aberrant à plus d'un titre.

______________________________