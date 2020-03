Nous avons rendu le monde dans lequel on vit proprement invivable, et on y met du cœur !

Nous y voilà, nous voilà devant nos réalités !

Le film dont nous sommes les acteurs n’est pas une fiction, il est bien réel, et le scénario ne dépend que de nous.

Soit la fin sera triste et apocalyptique, soit ce sera un film sans fin À nous de choisir !

Nous poussons de plus en plus notre société à la consommation, à la surconsommation, même futile. En plusieurs décennies, notre avidité et notre cupidité ont fait de nous des lâches, des égoïstes et des trouillards, affolés juste à l’idée de perdre ne serait ce qu’un peu de notre confort souvent ostentatoire et superficiel, le tout imposé par un formatage en règle ! Et le plus désolant, c’est que notre hypocrisie nous à aussi plongé dans un déni et un aveuglement bien réels. En son temps Lénine disait : « Les capitalistes nous vendrons la corde avec laquelle nous les pendrons »

Et ceux qui achètent ces « cordes » sans en prendre la mesure nous condamnent tous à cette pendaison.

Ce n’est pas parce que chacun veut lancer sa petite action remarquable par les réseaux sociaux (selon moi profondément anti-sociaux !) en voulant chanter à la fenêtre, pendre un linge rouge, applaudir ou inventer une chorégraphie qui se veut comique, que ça va effacer la réalité !

On est tous #quelque chose ou #quelqu’un lorsque l’on est en groupe, pour être important dans ce groupe, mais aussitôt le dos tourné, l’ego reprend ses droits :

On file au supermarché créer la pénurie dont on à peur, d’abord on vide les rayons de pâtes, puis de farine, de beurre et d’œufs, puis de sucre. Mais avant ça on fait le plein de gel désinfectant, de masque, et tout ça égoïstement, sans même penser à en laisser un peu à ceux qui en ont réellement besoin, à ceux qui ne sont pas forcément #truc ou #machin mais ne rentrent pas dans cette folie autodestructrice !

Alors on se sent tellement le « cul merdeux », qu’on retourne au magasin vider les rayons de PQ !

Un peuple premier, les iroquois, disait : « si le peuple ne s’unit pas dans la purification (chacun l’interprète comme il veut), il s’unira par la douleur. »

Tout est dit, on a peut-être ce qu’on mérite, à nous de prendre des leçons, de s’en rappeler, d’en prendre conscience et de changer !