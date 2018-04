Obligation de recourir à un avocat : un cadeau à la profession, sur le dos du public

La Révolution numérique (envoyer des emails plutôt que des courriers et déployer un système déjà bien rodé pour la justice administrative) c'est formidable, la garde des sceaux (ne) l'a (pas) assez répété, mais il ne faudrait pas que cela occulte d'autres volets de #chantiersjustice qui sont aussi "porteurs" de progrès. Ainsi, le recours à un avocat devant un tribunal de grande instance en matière civile (>10,000 €) est déjà, par défaut, obligatoire, mais le projet des deux rapporteurs de ce volet de la réforme, de la magistrate Frédérique Agostini (1) et l'universitaire Nicolas Molfessis (sa fiche signalitique sur le site du MEDEF fait état d'affiliations, comme les revues "Pouvoir" et "Banque et Droit" qui dénotent une prédilection pour l'intérêt général...), est de l'étendre "de façon raisonnée" aux exceptions (référé, autorité parentale) et les autres juridictions civiles, notamment le tribunal d'instance (<10,000 €). Car si "elle ne constitue pas d’évidence une mesure facilitant l’accès au juge et simplifiant la procédure civile", "le groupe de travail l'estime opportune parce qu’elle permettra d’accroître les droits du justiciable, de rationaliser le procès et d’améliorer la qualité de la décision."

Pour l'argumentation au fond, tout est dit, et il n y a rien a redire, ou presque. Il y a bien cette catégorie appellée les sans-dents (50% de la population) qui ne peut s'offrir les service d'un avocat, mais pour eux, il y a une merveilleuse usine a gaz, chroniquement en mal de financement, qui laisse des (dizaines ?) de milliers de justiciables sur le carreau, appellée l'aide juridictionnelle (par exemple, les notaires, profession privilégiée par excellence, rechignent à la mettre en oeuvre, sans que ça n'ait jamais fait ciller un garde des sceaux). Il suffit, d'en alourdir le dispositif, c'est tout.

Mais l'essentiel tient le fait que les auteurs ne font que confirmer une opinion déjà forte en soutiens qui font autorité puisqu'ils émanent de celle-ci. Y sont favorables les "conférences des présidents de tribunaux de grande instance et des premiers présidents de cours d’appel, ainsi que le Premier président de la Cour de cassation.", et le rapport Delmas-Goyon (conseiller à la Cour de cassation), "justice du XXIè siècle". N'y voyez aucune circularité... Et puis la France ne voudrait pas rester à la traîne d'une tendance dèjà bien engagée en Europe (il est surtout question de la Belgique).

Avocats (s'ils râlent, ce n'est évidemment pas pour cette mesure, mais d'autres, comme l'extension du recours à l'amiable pour certains litiges ), presidents de cours d'appel et de Cassation, ça n'a jamais fait qu'un corporatisme judiciaire, corrompu jusqu'à la moelle, même BMTV en parle (2), et des rapports qui en sont issus convergeant vers les mêmes orientations, à prendre avec beaucoup de scepticisme, surtout dans un contexte où la disposition de la classe dirigeante envers le service public est dictée par la logique comptable de Bruxelles ("rationnaliser les procès", "souci d'efficacité"...), elle même subordonnée à une idéologie taillée sur mesure pour cet "ennemi sans visage", comme disait Hollande, qu'est la finance. Le principal intéressé, le Justiciable, a t-il été consulté ? Non, on fait dire de lui seulement ce qui arrange la cause du rapport :

La vérité sur la valeur ajoutée du recours à un avocat, on la trouve en partie (pour le reste, mes déconvenues rapportés dans ce blog, par exemple celle-ci , qui m'ont appris que j'étais un sans dent) dans ce sondage tiré d'un rapport de l'Inspection Générale des Finances :

Pourquoi circonscrire la comparaison à l'Union Européenne ? Mes recherches indiquent qu'aux É.U. le moyen de se faire représenter soi même ("pro se"), plutôt que par un avocat, est généralisée en matière civile. Sont mis à la disposition du public des formulaires pour les aider à exposer leur affaire, où il leur est encouragé de s'en tenir aux faits, et non pas développer des arguments légaux ("donne moi le fait, je te donnerai le droit"). 37% d'affaire civiles en Californie sont "pro se". Certes, entre la moitié et les 2/3 sont mauvaises, selon le critère retenu, d'après un sondage réalisés auprès des présidents de tribunaux, mais il n'est pas question à ma connaissance (j'ai cherché) de supprimer cette liberté de choix (pour une majorité choissisant "pro se", c'est un choix que leur impose leur finance), quand bien même les "law firms" tiennent le haut du pavé en matière de lobbying.

