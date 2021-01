Olivier Duhamel et le scandaleux secret de famille de Camille Kouchner.

MERDE c’est la première fois que je plusse un article de ragototo et que je le lis entièrement (pas mal écrit d’ailleurs)

Et chapeau pour la célérité car cette affaire vient juste de sortir (je l’ai découverte à midi sur TV libertés)

https://youtu.be/ePVy0St1MnI



Et là pas de complot ça vient de la famille et plus on tire sur le fil plus on va en découvrir des choses peu avouables car il y a du beau monde dans tout ça

les kouchner, con bandit, la marie france pisier mystérieusement suicidée (oui la belle actrice cherchez), le sieur descoings suicidé aux states ....

le club très select le siècle dont dudu fut président etc etc

La réalité (pédofifi) dépasse la fiction (complotiste)

:->