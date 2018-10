Olivier Rey : « Combattre l’hostilité à l’immigration de masse par l’ocytocine, j’ai cru à un canular, mais non... »

Invité le 3 octobre 2018 par Le Figaro, le mathématicien et philosophe Olivier Rey, auteur de Leurre et malheur du transhumanisme, évoque une hormone, citée dans une revue scientifique, qui permettrait de vaincre l'hostilité des Européens envers les migrants :

"Quand j'ai pris connaissance de cet article sur le rôle que pourrait jouer l'ocytocine pour rendre les populations "caucasiennes" accueillantes aux migrants, d'abord j'ai cru à un canular, et puis non, je me suis aperçu que c'était bien publié dans une revue scientifique tout à fait sérieuse..."

Olivier Rey affirme que, même si l'idée est au départ généreuse, puisqu'il s'agit de rendre les gens plus altruistes, pour y parvenir, on les traite comme du bétail. En effet, selon lui, il serait question de "faire inhaler" aux populations européennes "certaines hormones qui induiront le comportement souhaité". Et de conclure : "Là, on rentre vraiment dans la manipulation totale."

A ce moment-là, on se pince pour y croire... Olivier Rey est-il en train de délirer ? Ou dit-il vrai ? Car, avec son histoire, on est dans le même registre qu'avec les chemtrails ou les puces RFID destinées à contrôler la population... Le complotisme le plus débridé devient soudain réalité.

Allons donc à la source. L'étude scientifique en question est accessible ici (en anglais). Elle a été publiée en juillet 2017 par une équipe de psychiatres dans le journal Proceedings of the National Academy of Sciences. Sa référence est la suivante :

Nina Marsh, Dirk Scheele, Justin Feinstein, Holger Gerhardt, Sabrina Strang, Wolfgang Maier, Rene Hurlemann : "Oxytocin-enforced norm compliance reduces xenophobic outgroup rejection", Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Voici la traduction (sans doute perfectible) des premières lignes, qui disent l'enjeu de l'étude :

"Dans le contexte de la mondialisation rapide, la coexistence pacifique des cultures nécessite une compréhension plus profonde des forces qui obligent le comportement prosocial et combattent la xénophobie. Cependant, les conditions favorisant un tel altruisme dirigé hors groupe n'ont pas encore été déterminées. Nous rapportons ici les résultats d'une expérience à double insu contrôlée par placebo montrant qu'une activité accrue du système d'ocytocine associée à des signaux sociaux bienfaisants peuvent aider à contrer les effets de la xénophobie en favorisant l'altruisme envers les réfugiés. Ces résultats suggèrent que la combinaison d'ocytocine et de normes altruistes dérivées des pairs réduit le rejet du sous-groupe, même chez les individus les plus égoïstes et xénophobes, et devrait par conséquent augmenter la facilité avec laquelle les personnes s'adaptent aux écosystèmes sociaux en rapide mutation ."

Et la traduction du résumé de l'étude :

"Jamais auparavant les individus n'avaient eu à s'adapter à des environnements sociaux définis par une telle ampleur de diversité ethnique et de différenciation culturelle. Cependant, les preuves neurobiologiques sur les stratégies visant à réduire le sentiment xénophobe et à encourager la coopération altruiste avec des étrangers sont rares. Dans une série d'expériences réglées dans le contexte de la crise actuelle des réfugiés, nous avons testé la propension de 183 participants de race blanche à faire des dons à des personnes dans le besoin, dont la moitié étaient des réfugiés (outgroup) et des natifs (ingroup). Les participants dont les attitudes xénophobes étaient faibles ont manifesté une préférence altruiste pour le groupe externe, qui a encore augmenté après la délivrance nasale de l'ocytocine , un neuropeptide. En revanche, les participants présentant des niveaux de xénophobie plus élevés n’ont généralement pas fait preuve d’un altruisme accru à l’égard du groupe externe. La combinaison de l’ocytocine et des normes altruistes dérivées des pairs a permis de contrer cette tendance, ce qui a entraîné une augmentation de 74% des dons aux réfugiés. Ensemble, ces résultats révèlent les conditions sociobiologiques sous-jacentes associées à l'altruisme dirigé vers le groupe externe en montrant que les signaux sociaux de bienfaisance associés à une activité accrue du système d'ocytocine atténuent les effets de la xénophobie en facilitant le comportement prosocial envers les réfugiés."

Continuons avec le début de l'étude proprement dite :

"Nous assistons actuellement à l'un des plus importants mouvements de réfugiés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale (1, 2). Les conflits en cours, les persécutions et la pauvreté au Moyen-Orient et en Afrique ont perpétuer les déplacements forcés de plus de 65 millions de personnes depuis 2015 (2). S'adapter à l'afflux massif de migrants défie non seulement les capacités humanitaires des pays européens, mais aussi oblige leurs populations autochtones à s'adapter à la croissance rapide de la diversité ethnique, du pluralisme religieux et de la différenciation culturelle. Cependant, l'élan nécessaire pour s'adapter à l'évolution des écosystèmes sociaux est sujet à une hétérogénéité interindividuelle considérable (3). La résistance à cette transition va souvent de pair avec un sentiment xénophobe (4) et, par conséquent, les récentes élections en Europe ont favorisé les candidats populistes qui ont ouvertement exprimé des attitudes xénophobes à l'égard des réfugiés (5). Cependant, dans le même temps, le travail bénévole des migrants dans les pays d’accueil a atteint des sommets sans précédent et on estime qu’il dépasse 1,6 million d’heures par mois en Allemagne (6). Face aux tensions croissantes sur les différences d'ethnie, de religion et de culture (3), il est urgent de concevoir des stratégies pour aider à favoriser l'intégration sociale des réfugiés dans les sociétés caucasiennes ."

Puis, passons à la partie "Discussion" :

"Nous apportons ici la preuve que le rejet xénophobe des réfugiés peut être inversé en associant une activité accrue du système OXT à une incitation normative à la coopération avec des pairs ; aucune intervention à elle seule n'était suffisante pour modifier les réponses égoïstes chez les marqueurs Xi, ce qui illustre la résistance relative du rejet du groupe externe à une modification exogène. Malheureusement, la xénophobie ouverte et latente reste un défi majeur pour les démocraties européennes. Étant donné que les sociétés fourragères ont toujours été touchées par des conflits intergroupes, une forte tendance à différencier de manière catégorique les membres de leur groupe (« nous ») et de leur groupe externe (« eux ») peut avoir conféré des avantages évolutifs (39). La guerre peut même avoir catalysé la sélection culturelle, les groupes dominants ayant imposé leurs préférences et leurs normes sociales aux groupes vaincus (7, 27). (...) Compte tenu des preuves indiquant que les activités de groupe social avec les pairs, telles que chanter dans une chorale (44), sont associées à une libération endogène élevée de OXT (45), nos résultats suggèrent qu' il faudrait mettre davantage l'accent sur la possibilité de rencontres sociales positives entre les citoyens des pays hôtes qui communiquent une norme prosociale ; c’est-à-dire en affirmant et en soulignant les avantages de la diversité ethnique, du pluralisme religieux et de la différenciation culturelle . Cela peut inclure la promotion d’un reportage médiatique équilibré et informé, l’intégration des thèmes des réfugiés dans les programmes scolaires et universitaires, ou l’organisation d’événements impliquant le grand public et rassemblant les communautés en favorisant une expérience soutenue et le partage d’informations sur la situation des réfugiés (46). L’effet de solutions combinant l’amélioration sélective de la signalisation OXT et l’influence des pairs devrait permettre de réduire les motivations égoïstes et, partant, d’accroître la facilité avec laquelle les populations s’adaptent à des écosystèmes sociaux en mutation rapide. Plus généralement, nos résultats impliquent qu'une adhésion aux normes sociales fortifiées par OXT pourrait être déterminante pour inciter à une acceptation plus généralisée de la diversité ethnique, de la pluralité religieuse et de la différenciation culturelle résultant de la migration , en proposant que les interventions visant à accroître l'altruisme soient plus efficaces lorsque des signaux sociaux inculquent la notion selon laquelle un membre du groupe montre une forte affection pour un groupe externe. En outre, l’UNESCO a souligné qu’il importait d’élaborer des stratégies d’information neurobiologique visant à réduire les attitudes xénophobes, hostiles et discriminatoires (47). Par conséquent, la prise en compte d'incitations normatives fortifiées par OXT lors de l'élaboration d'interventions et de programmes politiques futurs visant à réduire le rejet des groupes externes peut constituer une étape importante pour faire du principe d'inclusion sociale une réalité quotidienne dans nos sociétés ."

Prof. Dr. René Hurlemann, Dr. Holger Gerhardt, Nina Marsh et Dr. Dirk Scheele.

L'université de Bonn a publié une présentation de cette étude ; en voici la traduction :

L'ocytocine et les normes sociales réduisent la xénophobie Des chercheurs de l'université Hospital Bonn ont accru le comportement altruiste, même chez ceux qui craignaient les étrangers. Comment réduire la xénophobie et renforcer l'altruisme ? Des chercheurs de l'université Hospital Bonn ont montré dans une nouvelle étude que l'ocytocine, une hormone de liaison, ainsi que les normes sociales renforcent considérablement la volonté de donner de l'argent aux réfugiés dans le besoin, même chez les personnes qui ont tendance à être sceptiques à l'égard des migrants. Les résultats sont publiés dans les Actes de la National Academy of Sciences (PNAS). Nous avons tendance à être plus altruistes envers notre propre famille et nos amis qu'envers de parfaits inconnus. La récente migration de réfugiés du Moyen-Orient dans des sociétés européennes a encore aggravé le problème, avec un large fossé dans la société entre les personnes qui soutiennent ou non les réfugiés. « Cela est en partie dû à l'évolution : ce n'est que par la solidarité et la coopération au sein de son propre groupe qu'il a été possible d'élever des enfants et de survivre face à des groupes inconnus et rivaux pour des ressources rares à l'époque pré-civilisée », explique le professeur Rene Hurlemann du département. de psychiatrie, centre médical de l’Université de Bonn. Cependant, ceci est diamétralement opposé à la parabole du Bon Samaritain, qui sert d'exemple d'altruisme désintéressé en décrivant un Samaritain qui engage des coûts personnels pour aider un étranger dans le besoin. « D'un point de vue neurobiologique, les fondements de la xénophobie et de l'altruisme ne sont pas encore compris avec précision », déclare Hurlemann. Sous la supervision du psychiatre, une équipe de chercheurs de l’Université de Bonn, de l’Institut Lauréat de recherche sur le cerveau de Tulsa (États-Unis) et de l’Université de Lübeck ont ​​mené trois expériences dans lesquelles ils ont testé un total de 183 sujets, tous originaires de l’Allemagne. Au Laboratoire d'économie expérimentale (BonnEconLab) de l'Université de Bonn, ils ont effectué une tâche de donation sur un ordinateur. La tâche de donation comprenait 50 vignettes de cas authentiques décrivant les besoins personnels des pauvres, dont 25 représentaient la population locale dans le besoin, tandis que les 25 autres personnes étaient décrites comme des réfugiés. Avec une dotation de 50 euros, les participants pouvaient décider, pour chaque cas individuel, s'ils souhaitaient faire un don allant de zéro à un euro. Les sujets du test ont été autorisés à conserver l’argent qui n’a pas été donné. « Nous avons été surpris de voir que les participants à la première expérience avaient donné environ 20% de plus aux réfugiés qu’aux populations locales dans le besoin », déclare Nina Marsh, de l’équipe du professeur Hurlemann. Questionnaire sur l'attitude envers les migrants Dans une autre expérience indépendante impliquant plus de 100 participants, les attitudes personnelles des sujets à l’égard des réfugiés ont été évaluées dans un questionnaire. Ensuite, la moitié du groupe a reçu l'ocytocine, une hormone de liaison, via un spray nasal , tandis que l'autre moitié du groupe a reçu un placebo avant d'être exposée à la tâche de donation établie dans la première expérience : les participants ont à nouveau décidé du montant de leur voulait faire un don à la population locale ou aux réfugiés. Sous l’influence de l’ocytocine, les personnes qui avaient tendance à adopter une attitude positive à l’égard des réfugiés ont doublé leurs dons à la population locale et aux réfugiés. Cependant, l'ocytocine n'a eu aucun effet chez les personnes qui ont exprimé une attitude plutôt défensive à l'égard des migrants : chez ces participants, la tendance à faire un don était très faible pour les habitants et les réfugiés. "L'ocytocine augmente clairement la générosité envers les personnes dans le besoin, cependant, si cette attitude fondamentale altruiste est absente, l'hormone seule ne peut pas la créer", déclare Hurlemann. L'ocytocine en combinaison avec les normes sociales diminue la xénophobie Comment les personnes qui ont tendance à avoir une attitude xénophobe peuvent-elles être motivées pour être plus altruistes ? Les chercheurs ont supposé que l'ajout de normes sociales pourrait être un point de départ. Dans une troisième expérience, ils ont ainsi présenté aux participants le don moyen que leurs pairs avaient fait lors de la première expérience sous la vignette de chaque cas. La moitié des participants a de nouveau reçu de l'ocytocine. Le résultat était stupéfiant. « À présent, même les personnes ayant une attitude négative à l'égard des migrants ont donné aux réfugiés jusqu'à 74% de plus que lors du cycle précédent », rapporte Nina Marsh. Grâce à l'administration combinée d'ocytocine et d'une norme sociale, les dons pour les réfugiés sceptiques envers les migrants ont presque atteint la moitié des sommes versées par le groupe, ce qui montre une attitude positive à l'égard des réfugiés. Quelles conclusions peut-on tirer de ces résultats ? Il semble que l'association de l'ocytocine à une norme sociale peut aider à contrer les effets de la xénophobie en renforçant le comportement altruiste envers les réfugiés. « L’augmentation combinée de l’ocytocine et de l’influence des pairs pourrait réduire les motivations égoïstes », déclare Hurlemann. Si des personnes en qui nous avons confiance, telles que des superviseurs, des voisins ou des amis, servent de modèle en rendant publique leur attitude positive à l’égard des réfugiés, davantage de personnes se sentiraient probablement motivées à aider. Dans un tel contexte prosocial, l'ocytocine pourrait augmenter la confiance et minimiser l'anxiété - l'expérience montre que le niveau d'ocytocine dans le sang augmente pendant les interactions sociales et les activités partagées. « Dans les bonnes circonstances, l'ocytocine pourrait aider à promouvoir l'acceptation et l'intégration des migrants dans les cultures occidentales », déclare Hurlemann.

Alors, qu'en est-il de l'interprétation alarmiste d'Olivier Rey ?

Le 19 août 2017, le site What the Fake, "qui lutte contre la haine, l’extrémisme et la manipulation en ligne", s'est penché sur des rumeurs qui, en Allemagne notamment, commençaient déjà à circuler au sujet de cette étude. Son verdict était des plus affirmatifs :

Le debunking consiste d'abord à dire que "l’ocytocine accroit la générosité, mais pas chez tout le monde" : "oui, l’ocytocine augmenterait, chez certains sujets, la générosité envers les étrangers, mais pas chez ceux qui se présentent comme xénophobes." Cette réponse est pourtant incomplète ; elle passe en effet sous silence les résultats "stupéfiants" de l'une des expériences menées ; rappelons-les :

"Dans une troisième expérience, ils ont ainsi présenté aux participants le don moyen que leurs pairs avaient fait lors de la première expérience sous la vignette de chaque cas. La moitié des participants a de nouveau reçu de l'ocytocine. Le résultat était stupéfiant. « À présent, même les personnes ayant une attitude négative à l'égard des migrants ont donné aux réfugiés jusqu'à 74% de plus que lors du cycle précédent », rapporte Nina Marsh. Grâce à l'administration combinée d'ocytocine et d'une norme sociale, les dons pour les réfugiés sceptiques envers les migrants ont presque atteint la moitié des sommes versées par le groupe, ce qui montre une attitude positive à l'égard des réfugiés."

Selon What the Fake, ce sont essentiellement des sites d'extrême droite qui estiment que l’étude vise à promouvoir une "drogue". D'ailleurs, on nous rapporte les réactions outrées des auteurs de l'étude, qui assurent que leur objectif est purement théorique et en rien pratique :

"Pour les auteurs de l’étude scientifique, ces récupérations sont consternantes. « Nous suivons avec consternation la propagation de ce type d’article », a ainsi affirmé par mail à Radio-Canada Nina Marsh, l’une des scientifiques responsables de l’étude. « Nous ne voulons absolument pas “droguer” des gens pour modifier leur attitude envers les réfugiés, a déclaré pour sa part (par mail également à Rdio-Canada) le Dr Dirk Scheele, un des chercheurs. D’un point de vue scientifique, nous nous intéressons simplement aux processus neurobiologiques qui affectent les décisions altruistes et égoïstes. »"

Conclusion de What the Fake :

"L’objectif de l’étude conduite sur l’ocytocine n’est pas de “droguer” les gens pour qu’ils acceptent les réfugiés, s’indigne le professeur Hurlemann, mais de mieux connaître les composants biologiques de l’altruisme et de la coopération, en identifiant notamment le rôle de l’ocytocine dans ces comportements, en particulier lors de rencontres et de rassemblements qui favorisent la libération de cette hormone."

On veut bien croire les scientifiques qui sont les auteurs de cette étude. Mais la présentation qui en est faite, et que nous avons déjà citée, comporte tout de même quelques formulations curieuses ; citons-les de nouveau :

" Comment réduire la xénophobie et renforcer l'altruisme ? (...) Comment les personnes qui ont tendance à avoir une attitude xénophobe peuvent-elles être motivées pour être plus altruistes ? (...) Quelles conclusions peut-on tirer de ces résultats ? Il semble que l'association de l'ocytocine à une norme sociale peut aider à contrer les effets de la xénophobie en renforçant le comportement altruiste envers les réfugiés . « L’augmentation combinée de l’ocytocine et de l’influence des pairs pourrait réduire les motivations égoïstes », déclare Hurlemann. Si des personnes en qui nous avons confiance, telles que des superviseurs, des voisins ou des amis, servent de modèle en rendant publique leur attitude positive à l’égard des réfugiés, davantage de personnes se sentiraient probablement motivées à aider. Dans un tel contexte prosocial, l'ocytocine pourrait augmenter la confiance et minimiser l'anxiété - l'expérience montre que le niveau d'oxytocine dans le sang augmente pendant les interactions sociales et les activités partagées. « Dans les bonnes circonstances, l'ocytocine pourrait aider à promouvoir l'acceptation et l'intégration des migrants dans les cultures occidentales », déclare Hurlemann."

J'ai beau tourner ces phrases dans tous les sens... L'étude ne semble pas être animée par de simples objectifs de recherche théorique ; la dimension pratique, et même politique, est clairement formulée. On se demande bien comment rendre les gens moins intolérants envers les migrants et plus altruistes.

Et si je confronte ce propos du professeur Hurlemann, rapporté par What the Fake...

« L’objectif de l’étude conduite sur l’ocytocine n’est pas de “droguer” les gens pour qu’ils acceptent les réfugiés, s’indigne le professeur Hurlemann, mais de mieux connaître les composants biologiques de l’altruisme et de la coopération. »

... et cet autre propos, rapporté par l'université de Bonn...

« "Dans les bonnes circonstances, l'ocytocine pourrait aider à promouvoir l'acceptation et l'intégration des migrants dans les cultures occidentales", déclare Hurlemann. »

... je suis obligée de voir comme une contradiction flagrante.

Alors, bien sûr, il n'est pas dit qu'on va "droguer" la population, qu'on va lui faire inhaler de force, ou à son insu, de l'ocytocine. En ce sens, Olivier Rey a peut-être commis une erreur, ou une extrapolation ; puisqu'il y a eu inhalation d'ocytocine durant l'expérimentation, on prévoirait, d'après lui, d'utiliser le même procédé sur l'ensemble des populations européennes. C'est une hypothèse, mais on ne la trouve pas formulée dans l'étude.

D'ailleurs, dans Le Devoir, le 16 août 2017, René Hurlemann, qui a conduit l'étude, a formellement démenti cette idée : « Notre intention n’est absolument pas d’administrer de l’ocytocine aux gens comme on l’a fait dans l’étude ! » Il poursuivait ainsi :

« L’ocytocine est une hormone endogène qui est libérée quand les gens célèbrent ensemble, dansent ensemble ou chantent ensemble dans un choeur, par exemple. Cela se produit aussi lors des grands rassemblements de partis politiques. Une telle situation favorise la libération d’ocytocine endogène chez les personnes rassemblées alors qu’au même moment les officiels leur parlent des enjeux qui les concernent. Les xénophobes pratiquent le même mécanisme, ils se rassemblent pour écouter leurs modèles sociaux, mais ils sont exposés à des signaux négatifs. »

Compte-t-on mettre tous les Européens à la chorale ou à la danse afin d'aboutir à une "activité accrue du système d'ocytocine" ? Dans l'étude, on préconise aussi de "mettre davantage l'accent sur la possibilité de rencontres sociales positives entre les citoyens des pays hôtes qui communiquent une norme prosociale". Dans la présentation de l'université de Bonn, on lit encore que "le niveau d'ocytocine dans le sang augmente pendant les interactions sociales et les activités partagées". Cela reste assez vague. Mais rien n'indique que l'on envisage la production d'une quelconque drogue.

Conclusion :

A mon humble avis, il est erroné de prétendre, comme le fait Olivier Rey, que l'étude allemande préconise de faire inhaler de l'ocytocine aux populations pour modifier leurs réactions face aux migrants. Je n'ai vu cette préconisation nulle part.

Il est d'ailleurs étonnant que la journaliste du Figaro qui l'interroge abonde dans son sens, aussi ahurissante que soit cette information. Enfin, ce n'est pas si étonnant que cela... car, pour se rendre compte de la méprise probable d'Olivier Rey, il aurait fallu qu'elle lise elle-même l'étude scientifique, ce qu'elle n'a sans doute pas fait.

J'aurais donc tendance à être d'accord sur un point avec le débunkage de What the Fake : les chercheurs ne veulent pas droguer des gens pour leur faire accepter les migrants (en tout cas, ils ne l'écrivent pas et même s'en défendent).

En revanche, la présentation que fait What the Fake de cette étude est tout de même assez malhonnête, en laissant penser que son objet est purement théorique. La même malhonnêteté se retrouve dans les déclarations des chercheurs eux-mêmes. Il y a une dimension pratique, politique et même militante manifeste dans ce texte. Elle saute aux yeux à chaque ligne.

Les chercheurs souhaitent trouver des moyens de modifier les comportements des Européens face aux migrants, ils veulent leur faire accepter les bouleversements que les migrations vont faire subir à leurs sociétés. Par l'entremise d'activités de groupe qui favoriseraient la production d'ocytocine dans nos cerveaux, d'une part, et par la mise en valeur de comportements favorables aux migrants, venant de personnes en qui nous avons confiance (voisins, médias, universités...), d'autre part.

Qu'on soit d'accord ou non avec l'accueil des migrants en Europe, ce que préconisent ces chercheurs (combiner ocytocine et influence des pairs pour vaincre les motivations égoïstes des Européens) a un nom : c'est de la manipulation, du conditionnement. En cela, au moins, Olivier Rey a raison.

Et puis, est-ce bien normal de trouver autant d'idéologie dans une étude scientifique ? Est-il bien sain d'orienter des recherches psychiatriques en fonction d'intérêts politiques ?

Toujours selon mon humble avis, si ces psychiatres militants n'envisagent pas de nous droguer avec leur « hormone du bonheur », équivalent du Soma du Meilleur des mondes, c'est tout bêtement parce qu'ils n'en ont pas (encore) les moyens. Ils ne savent pas faire. Mais ce n'est certainement pas l'envie qui leur manque.

"Le Soma est, dans le roman dystopique Le Meilleur des Mondes d'Aldous Huxley, une drogue artificielle de synthèse présentée au peuple comme étant un simple médicament. Les citoyens sont tous incités à utiliser ce produit qui peut, à forte dose, plonger celui qui en prend dans un sommeil paradisiaque. Il se consomme sous forme de comprimés, distribués au travail en fin de journée. Cette substance est le secret de la cohésion de cette société : grâce à elle, chaque élément de la société est heureux et ne revendique rien. Les individus de toutes les castes se satisfont de leur statut par le double usage du conditionnement hypnopédique et du Soma."

Rendez-vous dans quelques années... lorsque le soma sera enfin au point. On pourra alors planer sans fin, et communier tous ensemble, migrants et "caucasiens", main dans la main.

