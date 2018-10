On jette bien des handicapés à la rue !??

Dès que nous avons été prévenus, nous sommes immédiatement intervenus, ensemble, conjointement.

Le monsieur expulsé est venu au siège de familles laïques pour rencontrer le DAL et la Ligue des Droits de l'Homme.

Son histoire nous a stupéfaits :

Comment peut-on expulser un homme handicapé, hémiplégique et souffrant de problèmes respiratoires ?

Ce locataire ayant réglé tout son loyer à la veille de son expulsion n'a eu le droit à aucune mansuétude.

Le DAL et la LDH ont contre signé une lettre adressée à la Préfète de Seine et Marne, au sous-préfet et eu Maire de Meaux.

Les Familles laïques de Melun sont partie prenante de la démarche mais nous avons limité la signature à deux associations.

Un adjoint de Monsieur Copé nous a répondu, je cite :

« Il ne m'appartient pas de porter un jugement sur l'handicap de cette personne et sur sa situation. Mais à ma connaissance, M. L a indiqué aux services de la SAIEM qu'il était logé par des amis, il n'est donc pas dans une situation d'urgence absolue. Les services sociaux de la ville ne m'ont pas interpellé sur sa situation, et je n'ai pas eu de signalement de la MDS qui l'a suivi un certain temps. »

Les bras m'en tombent !

Cet homme a trouvé une solution de secours très provisoire chez des amis pour deux ou trois jours et sans un hébergement stable il risque de se trouver à la rue....

Si, il est dans une urgence absolue !

Quant aux services sociaux, c'est un aveu de faiblesse ou de carence : qui est président du CCAS , si ce n'est le Maire en personne !

Passons....

Notre lettre a eu une réponse quasi immédiate : la responsable du 115 nous a signifié très vite que la Direction Départementale de la Cohésion Sociale avait demandé que l'on mette à l'abri cet homme.

Merci à la Préfète qui a dû intervenir.

Nos associations sont heureuses du dénouement, certes, mais posent la question :

Comment peut-on expulser une personne handicapée sans prévoir un hébergement immédiat ?

Il faudrait que le législateur prévoit très vite une loi interdisant tout expulsion sans hébergement !

Nous poursuivons notre combat contre l'injustice et la défense des droits de l'Homme.

Jean-François Chalot

MERCI A NAGY POUR SON DESSIN