On ne naît pas racaille, on le devient

Je ne veux rien minimiser, mais je veux rester optimiste. Des incidents ici et là, sont-ils plus nombreux et plus graves maintenant que du temps de Sarkozy ministre de l'Intérieur et président ? Sont-ils le fait d'une communauté plutôt que d'une autre ? Toutes ces questions et bien d'autres sont légitimes. En face, un langage ancien stigmatisant et bien déshumanisant refait surface dans les médias et sur les réseaux sociaux : RACAILLE.

Que signifie inconsciemment ou subliminalement le mot racaille aujourd'hui ? Que voit-on derrière ce vocable ? Un jeune basané ou noir de culture musulmane. Ce mot a fait une mue inattendue. Il ne signifie plus une personne douteuse crainte et méprisée. Ou, plutôt si, mais avec une restriction de taille. Seuls des jeunes d'aspect arabo-africains et de culture musulmane sont visés par cet adjectif.

Si la France est devenue un terreau fertile et une terre de prédilection pour la racaille c'est que les conditions y sont désormais réunies pour cultiver cette variété : on ne naît pas racaille, une racaille ce n'est pas de la mauvaise herbe. La racaille est fragile et ne pousse pas à l'état sauvage. Elle se cultive dans un environnement précis et un milieu favorable. Pourquoi nos gouvernements ont tout fait pour la culture de la racaille et non l'inverse. Gauche comme Droite, ils y trouvent leur compte. Les premiers pensaient que la racaille est un vivier de voix à activer pendant les élections et les seconds y ont trouvé une matière à dénoncer tout ce qui n'est pas leur France. Alors, chacun à sa manière, l'ont entretenue et n'ont rien fait pour qu'elle disparaisse. Dans la logique honnête de la politique, ni la droite ni la gauche n'ont intérêt à ce que cela persiste et continue. Parce que naïvement, on pourrait croire que la gauche aspire à une égalité des citoyens. Sauf qu'en réalité, les gauches se sont arrêtées à l'égalité des chances et non à l'égalité réelle. C'est comme les jeux de loterie. Tous les joueurs partent à égale chance pour perdre et non pour gagner. Quant à la droite, celle qui glorifie la Nation, la Patrie, n'a rien fait pour dissoudre la racaille en la passant par la lessiveuse nationale. Elle n'a rien fait pour les mêler à la société, bien au contraire elle a même extrait les chrétiens de ces banlieues et laisser les terres à la racaille. Dans l'agriculture intensive ou industrielle, on utilise des herbicides pour tuer la mauvaise herbe, ici, la racaille n'étant pas une herbe sauvage, il aurait suffi de ne plus la cultiver pour qu'elle disparaisse. Autrement dit, il suffit de ne plus nourrir les banlieues avec l'argent public. Si la racaille est nocive pour le corps social, il suffit de ne plus la cultiver.

Prenons les choses concrètement. Il paraît que les musulmans ne représentent que 10% de la population française. Selon un sondage réalisé en 2017. Finalement, ce ne sont que 30% de musulmans (racailles) qui poseraient problème. Imaginez si c'était la totalité ? Moi, j'en vois 70% de musulmans qui se reconnaissent dans la République. Cette racaille est beaucoup moins nombreuse que les sympathisants FN qui eux représentent 30% de la population Française soit environ 20 millions. Alors que la racaille (musulmans qui ne se reconnaîtraient pas dans la République) ne sont que 2 millions au plus. Donc, résoudre le problème de 2 millions me semble plus facile que de résoudre le problème de 20 millions. Ceux et celles qui crient au loup, manquent de crédibilité à tous les niveaux. Pour certains, ils sont des militants xénophobes, nationalistes et/ou sionistes. On peut citer Riposte laïque, la France de Marianne, le CCIF, LLAB et une multitude de groupuscules nazis et d'extrême droite.

Si on veut résoudre le problème, La France Peut le faire en appuyant sur un premier axe qui aurait pour conséquence un double impact bénéfique : Création de richesses et stabilité sociologique du paysage national. Une des citations préférée des économistes dit : Quand le bâtiment va tout va. Rien que par ce biais, la France peut en sortir doublement gagnante. Nous verrons le détail plus loin.

A) HISTORIQUE

Le libéralisme aigu du capitalisme n'a cure des cultes et des croyances. Pour lui, seul le gain et la compétition économique et financière le motivent. En pleine reconstruction de la France, après la deuxième guerre mondiale, les industriels et l'État lui-même ont fait appel à la main-d’œuvre de toutes origines, mais surtout des colonies et des anciennes colonies. Manque de pot, la majorité des colonies françaises sont plutôt de culture musulmane. Toujours est-il que le capitalisme est cupide et rapace, voulant plus de gains, dans un premier temps, on a parqué cette main-d’œuvre dans des baraquements sur les chantiers et pour les plus chanceux d'entre eux dans les foyers SONACOTRA. Aucun moyen possible pour une intégration ou assimilation. Plus tard, après avoir fait beaucoup d'argent en exploitant leurs forces, le capitalisme ne pouvait s'arrêter en si bon chemin. Il a eu l'idée de leur reprendre le peu d'économies qu'ils avaient en créant les premiers HLM à la périphérie des villes. Ces HLM n'ont pas trouvé grâce auprès des Français, alors pour les remplir, on a fait les yeux doux aux étrangers qui occupaient le bas de l'échelle sociale et économique. Les Maghrébins et les Africains subsahariens formaient le plus gros contingent. Encore une fois, le peu de politique d'intégration qui existait a été saccagé et même anéanti. Il faut rappeler que jusque-là, la Gauche n'est qu'une force d'opposition embryonnaire. Depuis la fin de la guerre jusqu'à 1981, la France était gouvernée successivement pendant 30 ans par des gouvernements de Droite.

Les musulmans se trouvant de nouveau parqués à la périphérie des viles, entre eux, dans des villes construites spécialement pour eux. Règle sociologique implacable : Quand on se trouve entre soi, que se passe-t-il ? On rêve ses racines, ses origines et soudain une tumeur naît. Une enclave surgit. C'est connu, dans le monde entier, dans les chinatown, tout le monde parle chinois, tout le monde mange chinois et tout le monde pense chinois. Ceux et celles qui disent qu'il n'y a pas de problèmes avec le chinois, seuls les arabes et les musulmans créent des difficultés ne sont pas sérieux et ne sont pas objectifs. Ce n'est pas parce que les chinois sont plus discrets qu'ils n'en créent pas de problèmes. Tout simplement, les problèmes sont de nature souterraine, peu de gens sont au courant. Mais suffit-il alors de miner la société en douceur pour être adulé ? Les chinois fêtent leur nouvel an, ils construisent leurs temples, font du trafic de devise, achètent des vignobles, des terres agricoles, des zones industrielles... Bientôt, ils seront la cible de ceux-là mêmes qui accablent les musulmans de tous les maux. Tout communautarisme est problématique y compris celui des locaux.

Si on y ajoute la télévision par satellite qui a contribué grandement à créer une communauté arabo-musulmane renfermée sur elle-même. Ce phénomène est aussi observé dans les pays du Maghreb où les femmes ne portaient pas le hijab. À cause des télévisions du Golf qui sont diffusées gratuitement partout dans le monde, l’islam rigoriste a pris du poil de la bête non seulement en Europe, mais dans le monde entier. En partant de là, il devient plus aisé à ceux et à celles qui ne sont pas admis par la société de se poser la question sur leur devenir. Et comme en face d'eux ils n'avaient d'interlocuteur qu'eux-mêmes, les autorités et les citoyens français, chacun pour ses propres raisons, ne voulaient pas aller dans le sens de la mixité et de l'intégration. Alors le choix qui s'est imposé à eux est malheureusement celui du renfermement et du communautarisme. Ça, c'est pour la partie historique, maintenant, il nous reste que très peu de temps pour agir et pour assainir la situation.

B) SOLUTIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Les intellectuels, le législateur et les bonnes âmes du pays doivent travailler ensemble et chacun de son côté à la recherche de solutions durables pour une France apaisée.

- Il faut détruire ces banlieues : Encourager, y compris par des moyens financiers, l'éclatement et l'émiettement des communautés. Logement dans des zones résidentielles. Ces populations sont peu nombreuses, leur nombre ne dépasse guère le 10% de la population française soit environ 5 à 6 millions sur 65 millions. Diluées, elles perdront leur couleur et leurs propriétés.

- Par le travail : Prenons le cas de Sevran. Pourquoi il y a des hommes dans les bistrots ? Ils jouent au PMU dans l'espoir de s'enrichir. La seule chose de claire dans cette affaire est l'horizon obscur de tous ces hommes sans travail. N'ayant pas de boulot, ils ont perdu leurs statuts sociaux, ils fuient la réalité en inventant une à leur mesure. Par lâcheté et par ignorance, cet homme rejeté par sa femme qu'elle l'envoie dehors, il verse dans une sorte de délinquance sociale en emménageant un endroit où sa personnalité sera reconnue par ses pairs. Quand un homme rentre après 8 heures de travail par jour, il est fatigué, il a des projets plein la tête pour lui, pour ses enfants et pour certains, même pour leurs proches. Ils n'ont plus le temps de fréquenter de tels lieux quotidiennement. Rien que par le fait d'avoir des projets dans sa vie, l'homme change, l'homme s'intègre, l'homme devient citoyen.

- Par l'éducation : La République doit prendre soin de ses citoyens. Le regroupement familial doit s'accompagner par des mesures coercitives et même contraignantes pour certains. Cours de langue, civisme, laïcité, histoire… tous obligatoires pour les nouveaux arrivants. Enfin, grâce au travail, grâce à la dispersion des populations de même origine, il n'y aura plus de ZEP et l'école républicaine retrouvera ses moyens pour bien accomplir sa mission. Un citoyen éduqué et instruit est un citoyen responsable et respectueux de la République. Mais de cela ni le FN ni la FDM ni le CCIF ni LLAB n'en veulent.

En conclusion, en repensant la cité, les espaces publics et privés, la France investit durablement dans ces infrastructures industrielles et sociologiques. Elle crée du travail pour tous et par là même, le niveau du pouvoir d'achat et de croissance s'élève automatiquement. Et finalement, grâce au relèvement économique du niveau de vie de tout un chacun, les familles pourront réserver une part plus importante de leur gain à l'éducation de leurs enfants. La France sera triplement gagnante. Pour cela, il suffit des esprits libres et des pensées dénuées de toute haine.