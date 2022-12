On ne se débarrasse pas des dealers en rasant des tours !

@ CHALOT

Pourquoi ne pas rénover au lieu de détruire ? Plusieurs réponses à cela

- Ces immeubles ont souvent été construits dans l’urgence pour, d’une part, loger un million de Pieds-Noirs arrivés en 1962 et, un peu plus tard, commencer à mettre fin aux bidonvilles indignes des banlieues des grandes villes (un million de personnes en 1965)

- A cette époque, dans le BTP, c’était le règne du tout béton (pas cher et surtout rapide à faire) et les préoccupations concernant les consommations d’énergie et l’isolation ne venaient que de quelques marginaux qui s’appelaient écologistes (un mot alors nouveau dans notre vocabulaire). Résultat maintenant : des passoires thermiques, avec des locataires qui ont de + en + de problèmes pour régler leurs factures, les derniers évènements n’arrangeant pas les choses…

- Donc rénover ? L’énergie la moins chère étant celle qu’on ne consomme pas, il faudrait mettre le paquet sur l’isolation avant tout ! La meilleure solution technique étant l’isolation par l’extérieur (ITE), les HLM s’y prêteraient bien avec leurs façades assez rectilignes mais, Chalot, avez-vous une idée du PRIX de ce genre d’opération ? Ça coûte horriblement cher et pour des résultats pas toujours garantis (il semblerait qu’en France, les entreprises ne soient pas vraiment à la hauteur…). Alors que raser et refaire aux normes actuelles serait beaucoup plus rentable pour les bailleurs et les locataires.

- Ça, c’est pour la technique et les sous. Reste le coté sociologique. Si on rénove ou reconstruit au même endroit, la situation de ces quartiers ‘’abandonnés de la République’’ ne changera pas. Pour les mamans qui craignent le déracinement, préfèrent-elles continuer ‘’comme avant’’ c.a.d. avec l’accès chez elles contrôlé par la racaille, leurs boites aux lettres pillés quand ce n’est pas des menaces si elles ne veulent pas être ‘’nourrices’’dans le trafic de came ?

- Sur le fond du problème, pour éviter les ‘’ghettos’’ actuels, il faudrait bien sûr disperser plus. Mais là, les municipalités vont très vite se heurter à leurs électeurs au nom du « yes, but not in my garden »…