Pandémie, les courbes et résultats de l’année 2020

Nombres et comparaison des vagues, profils, erreurs et retards.

Une, deux ou trois vagues ?

Les 19 pays que j’ai observé pendant 9 mois comportent globalement 3 types de profils de courbes.



- Les pays européens ont des profils à 2 vagues assez similaires en avril et en novembre avec entre les deux une période de 3 à 5 mois comportant des chiffres de contamination et de décès faibles.



- Les USA ont un profil à 3 vagues mais un nombre de décès toujours très important entre les vagues. Le Japon comporte également 3 vagues avec des niveaux de contamination et de mortalité qui n’ont rien à voir.



- Les pays d’Amérique latine (Mexique et Brésil) comportent deux vagues avec un nombre de contaminés et de décès très importants entre les vagues.



- L’Inde enfin ne comporte pour le moment qu’une seule énorme vague dont le pic s’est situé en septembre.

Graphiques de contaminations et de décès hebdomadaires de 15 pays du 2 mars 2020 au 3 janvier 2021

1-FRANCE, 2 vagues

Pour cette dernière vague la France a atteint un pic de contamination extrêmement élevé à 384.080 contaminés hebdomadaire la semaine du 2 au 8 novembre ( pic 12,7 fois plus élevé que le pic de la 1ère vague). Jusqu’à aujourd’hui, c’est le pic de contamination le plus élevé d’Europe. Fort heureusement, la France s’était reconfinée 10 jours auparavant et les chiffres ont très rapidement baissé. En 3 semaines, la contamination est redescendue à 81.600 contaminés hebdomadaires. Depuis le nombre de contaminés à cessé de diminuer et au contraire remonte légèrement. Un signe inquiétant.

La mortalité hebdomadaire a atteint son pic 15 jours plus tard à 4.272 décès ce qui correspond à 68% du pic de la 1ère vague. Depuis, elle continue de baisser.

Comparativement à d’autres pays européens comme l’Allemagne, la Grande Bretagne ou l’Italie, la France s’en tire - pour le moment- plutôt bien avec une 8ème place européenne en mortalité.

La semaine du 28/12/2020 au 3/01/2021 la France a accusé 35 décès par million d’habitant. Un meilleur résultat que ses principaux voisins à l’exception de l’Espagne.



2-ALLEMAGNE, 2 vagues

C’est l’une des grosses surprises de cette 2ème vague. Les résultats de l’Allemagne sont mauvais.

En contamination, l’Allemagne n’est pas montée aussi haut que la France, en revanche, elle a réagi tardivement et par des mesures insuffisantes. Conséquence, après un 1er pic à 131.998 contaminés la semaine du 9 au 15/11, la contamination ne baisse pas et au contraire continue de s’accroître à 173.245 contaminés la semaine du 14 au 20/12 (4,4 fois plus élevé que le pic de la 1ère vague).

Un profil de résultats très différents de la 1ère vague.

En décès absolu, le pic de la 2ème vague correspond à 285% de celui de la 1ère vague. Lors de la 2ème vague le pic hebdomadaire de décès de l'Allemagne est supérieur à celui de la France (4627 contre 4272) et alors que les décès de la France baissent régulièrement, ceux de l’Allemagne se maintiennent à un niveau élevé. Des résultats qui ont surpris tout le monde. Contrairement à la France où le pic de décès de la dernière vague est égal à 68% celui de la 1ère, En Allemagne le pic de décès est égal à 285% le pic de la 1ère vague.

La semaine du 28/12/2020 au 3/01/2021 l’Allemagne a accusé 55,7 décès par million d’habitant. Un résultat largement moins bon que celui de la France et le 3ème plus mauvais résultat d’Europe et du monde sur cette semaine.



3-ROYAUME-UNI, 2 vagues

La Grande Bretagne pourrait avoir en contamination les pires résultats d’Europe. Elle ne semble pas avoir encore atteint son pic et celui-ci pourrait même dépasser cette semaine l’énorme pic de la France de novembre. En mortalité, le pic de la 2ème vague n'est que 75% du pic de la 1ere. Mais la mortalité semble être toujours en croissance et elle pourrait continuer à dépasser les 4000 décès.

Ceci explique l’annonce récente du reconfinement total du pays jusqu’à la mi-février. A croire que les présidents se doivent d’être contaminés pour finalement se rendre compte de la réalité de l’épidémie.

La semaine du 28/12/2020 au 3/01/2021 le Royaume-Uni a accusé 62,3 décès par million d’habitant. Le plus mauvais résultat d’Europe et du monde sur cette semaine.



4-ESPAGNE, 2 vagues

L’Espagne est probablement l’un des pays d’Europe qui s’en sort le mieux sur cette 2ème vague. C'est probablement également celui qui s'y est pris le plus tôt.

En contamination, ses résultats ne sont pas bons avec un pic début novembre de 143.154 contaminés 2,4 fois plus élevé que le pic de la 1ère vague. Mais on sait que les résultats en contamination dépendent du nombre de tests effectués.

En mortalité en revanche, ses résultats sont bien meilleurs avec un pic pour la dernière vague à 2.955 décès hebdomadaires qui ne représente que 44% du pic de la 1ère vague.

C’est proportionnellement à la 1ère vague le meilleur résultat obtenu. L’Espagne semble avoir tenu compte des leçons de la 1ère vague.

La semaine du 28/12/2020 au 3/01/2021 l’Espagne a accusé 20,7 décès par million d’habitant. Le meilleur résultat d’Europe (sur les pays étudiés).





5-ITALIE, 2 vagues

En contamination, l’italie a atteint son pic de la 2ème vague la semaine du 9 au 15 novembre à 242.062 contamines. Un pic 6,7 fois plus important que celui de la 1ère vague. Depuis, la contamination a chuté, mais a remonté légèrement cette semaine à 102.442 contaminés.

La mortalité hebdomadaire du dernier pic de l’Italie est presque égale à celle du 1ère (96%), ce qui est loin d'être un bon résultat. L’Italie a peu appris de ses erreurs. Elle a chuté pendant 2 semaines, mais est remontée légèrement la dernière semaine.

La semaine du 28/12/2020 au 3/01/2021 l’Italie a accusé 55,7 décès par million d’habitant.

6-BELGIQUE, 2 vagues

Le pic de contamination hebdomadaire de la Belgique a été atteint très tôt du 19 au 25 octobre avec 104.710 contaminés (9,2 fois plus élevé que le pic de la 1ère vague). Son pic en mortalité est atteint comme souvent 2 semaines plus tard du 2 au 9 novembre avec 1.355 décès de qui correspond à 69% du pic de la 1ère vague. Ce pic lui permet d’obtenir le triste record du monde de mortalité hebdomadaire par million d’habitant avec 118,5 décès en une semaine et pour 1 million d'habitant. Depuis ce pic, la mortalité hebdomadaire à bien baissé avec la dernière semaine de 2020, 436 décès.

La semaine du 28/12/2020 au 3/01/2021 la Belgique a accusé 42,5 décès par million d’habitant.

7-PAYS-BAS, 2 vagues

Lors de cette 2ème vague, un 1er pic de contamination est atteint la semaine du 26/10 au 1/11 avec 70.033 contaminés. Après avoir reculé tout le mois de novembre, la contamination remonte en décembre pour atteindre un nouveau pic plus élevé la semaine du 21 au 27 décembre avec 77.232 contaminés. Un chiffre 9,4 fois plus élevé que le pic de la 1ère vague.

En mortalité on observe également ces 2 pics Le pic de la 2ème vague correspond à 62% du pic de la 1ère et la semaine en cours pourrait continuer de la voir monter.

La semaine du 28/12/2020 au 3/01/2021 les Pays-Bas ont accusé 34,6 décès par million d’habitant, un résultat légèrement inférieur à celui de la France.

8-SUISSE 2 vagues

Le pic de contamination de la seconde vague est atteint la semaine du 2 au 8 novembre avec 57.432 contaminés (pic 8 fois plus élevé que celui de la 1ère vague). Depuis, il baisse régulièrement.

Les chiffres de mortalité de la Suisse sont en revanche assez mauvais. Un pic a été atteint la semaine du 23 au 29 novembre avec 669 décès. En Suisse la mortalité s'est aggravée et le pic de la 2ème vague est plus que le double ( 219% ) de celui de la 1ère. En revanche, curieusement, les chiffres de mortalité faiblissent peu et se maintiennent à un niveau élevé depuis près de 2 mois.

La semaine du 28/12/2020 au 3/01/2021 la Suisse a accusé 62,2 décès par million d’habitant, le 2ème plus mauvais résultat d’Europe sur la semaine, derrière le Royaume-Uni.

9-RUSSIE, 2 vagues

Le pic de contamination est atteint assez tard, la semaine du 14 au 20 décembre avec 222.529 contaminés (3 fois plus élevé que le pic de la 1ère vague).

La mortalité s'est considérablement aggravée.Le dernier pic de mortalité avec 4.405 décès est près de 4 fois supérieur à celui de la 1ère vague (374%). Mais curieusementle le pic de mortalité est atteint la même semaine que le pic de constamination (une incohérence statistique qui semble plutôt suspecte) .

La semaine du 28/12/2020 au 3/01/2021 la Russie a accusé 25,4 décès par million d’habitant. Mais plusieurs incohérences statistiques rendent les chiffres suspects.

10-USA, 3 vagues

Les courbes de contamination et de mortalité des Etats-Unis présentent 3 vagues. Une 1ère en avril, une seconde en août et une dernière en décembre. Le pic de contamination de la dernière vague est atteint la semaine du 14 au 20/12 avec 1.525.968 contaminés. Un pic semblable à celui de la 1ère vague. Pour le moment, il semble se maintenir à un niveau sensiblement équivalent.

De même la mortalité hebdomadaire de la dernière vague a légèrement dépassé celle du pic de la 1ère vague la même semaine et semble se maintenir à un niveau très élevé.

La semaine du 28/12/2020 au 3/01/2021 les Etats-Unis ont accusé 55,4 décès par million d’habitant. Le chiffre de mortalité le plus élevé hors Europe.

11-MEXIQUE, 2 vagues

Le profil de contamination du Mexique est assez étonnant et ne ressemble en rien au profil des pays européens ou même des Etats-Unis. Il s’apparente plus à celui du Brésil. Il monte de façon très régulière jusqu’en août et tout d’un coup recule brutalement sur août et septembre. Après une correction de chiffre importante début octobre, on a le sentiment de reprendre la courbe initiale pour atteindre un pic de contamination la semaine du 7 au 13 décembre. Un profil de courbe qui évoque des chiffres amputés.

Le profil de la courbe de mortalité paraît plus régulier avec un pic de mortalité pour la 1ère vague la semaine du 10 au 16 août, un recul fin août et septembre, une correction importante début octobre et une reprise de la croissance dès mi-octobre pour atteindre un pic de mortalité la dernière semaine de 2020 legèrement supérieur à celui de la 1ère vague (106%).

Compte tenu du peu de fiabilité des règles et du gouvernement mexicain, il ne serait pas étonnant que les chiffres aient été “arrangés”.

La semaine du 28/12/2020 au 3/01/2021 le Mexique a accusé 37,5 décès par million d’habitant.

12-BRESIL, 2 vagues



Le profil de contamination hebdomadaire du Brésil est assez proche de celui du Mexique. Il monte jusqu’à fin juillet se stabilise et commence à reculer à partir d’août. La courbe est beaucoup plus chaotique que celle du Mexique. Le pic de contamination de la 1ere vague est atteint la semaine du 20 au 26 juillet à 319.653 contaminés. Celui de la 2ème vague est atteint la semaine du 14 au 20 décembre à 333.028 contaminés. Les deux vagues sont donc à peu près équivalentes avec un espace entre les deux vagues où la contamination reste toujours très haute.

En matière de mortalité, le pic est atteint pour la 1ère vague du 20 au 26 juillet la même semaine que le pic de contamination (soupir…). Pour le moment, le pic de mortalité de la dernière vague est à 5.242 décès la semaine du 14 au 20 décembre, la même semaine que le pic de contamination. Il correspond à 68% du pic de la 1ère vague. On constate des abérrations statistiques qui se répètent.

La semaine du 28/12/2020 au 3/01/2021 le Brésil a accusé 22,3 décès par million d’habitant.

13-INDE, 1 vague

Les profils de contamination et de mortalité de l’Inde sont très proches. Le pic de l’unique vague de contamination est atteint la semaine du 14 au 20 septembre à 646.243 contaminés.

Le pic de mortalité hebdomadaire est également atteint la semaine du 14 au 20 septembre (là aussi, l’absence de délai de 2 semaines entre la contamination et la mortalité est suspecte), il baisse régulièrement jusqu’à la fin octobre, marque un palier tout le mois de novembre et poursuit sa baisse en décembre.

La semaine du 28/12/2020 au 3/01/2021 l’Inde a accusé 1,3 décès par million d’habitant.



14-JAPON, 3 vagues

Comme pour les Etats-Unis, le Japon présente 3 vagues de contamination. La 1ère en avril, la 2ème en juillet-août et la dernière en novembre-décembre. Comme pour l’Allemagne - mais toutes proportions gardées, les résultats du Japon de cette dernière vague sont largement “plus mauvais” que ceux des 2 vagues précédentes. Le pic de contamination hebdomadaire de la 2ème vague est 2,7 fois plus important que celui de la 1ère et le pic actuel à 27.407 contaminés (le pic réel n’est pas encore atteint) est 6,7 fois plus important que celui de la 1ère vague. Les “mauvais résultats” du Japon sont très critiqués par sa population qui reproche notamment au gouvernement l’absence de confinement.

On retrouve ces 3 pics dans le graphique de mortalité hebdomadaire et le pic de la dernière vague 2,5 fois supérieur à celui de la 1ère.

La semaine du 28/12/2020 au 3/01/2021 le Japon a accusé 3,1 décès par million d’habitant un chiffre proche de celui de la Corée du Sud à 3 décès par million d’habitant.

Globalement les pays asiatiques sont bien évidemment, ceux ayant le moins de contaminés et de décès , même si leurs résultats de cette dernière vague sont bien moins bons que ceux de la première.

Conclusion : dernière vague comparativement aux précédentes :



Sur cette dernière vague, comparativement à leurs résultats de la 1ère vague, les pays européens ont eu plutôt de moins bons résultats en contamination (probablement dus à la généralisation des tests) mais plutôt de meilleurs résultats en mortalité (à l’exception de l’Allemagne, de l'Autriche, de la Suisse et de la Russie).

Ce n’est pas le cas des pays asiatiques qui proportionnellement à leurs résultats de la 1ère vague ont plutôt eu de moins bons résultats. Mais de moins bons résultats pour la dernière vague en comparaison de la 1ère, ne veut pas dire de moins bons résultats dans l'absolu. Dans l'absolu, les pays asiatiques gardent de bien meilleurs résultats que tous les autres pays. Ainsi, la Corée du Sud qui a eu pour son pic lors de sa 1ère vague 45 décès en a eu 154 lors de la dernière semaine de 2020 soit près de 3 fois plus. Comparativement, cette dernière semaine de 2020, le Japon a eu 393 décès, la France en a eu 2.348, contre 4.626 pour l'Allemagne et 18.284 pour les USA.

1- Pourquoi les pays européens les plus touchés ont-ils eu de meilleurs résultats que lors de la 1ère vague (Sauf l'Allemagne, la Suisse et la Russie) ?

On peut penser que lors de la dernière vague, ils ont pris des mesures qu'ils n'avaient pas intégrés lors de la 1ère. Aujourd'hui on n'organise plus de match de football comme cela avait été le cas en Espagne, en Italie et en France au début de la 1ère vague, ni de rassemblement religieux.... Bref on prend la pandémie bien plus au sérieux. Aujourd'hui on ne se touche plus et on ne s'embrasse plus (en principe) lors des fêtes de famille.

L'Europe résiste toujours moins bien que les pays asiatiques, mais elle a mieux résisté que lors de la 1ère vague. Par ailleurs, bon nombre de Français (mais pas tous) ont intégré le fait que la pandémie pouvait vraiment être mortelle. Peut-être pas pour eux, mais pour leurs proches à qui ils peuvent transmettre le virus.



2- Pourquoi les pays ayant le mieux réussi lors de la 1ère vague ont de moins bons résultats ?

La France avait commencé cette dernière vague moins bien que l’Allemagne. Du 2 au 8 novembre, elle a atteint un énorme pic de contamination à 384.000 contaminés. L'Allemagne a atteint un 1er pic la semaine suivante avec seulement à 132.00 contaminés.

Mais le pic de contamination de la France atteint, celui-ci est redescendu très vite. 10 jours plus tôt en effet, la France était entrée en confinement et en 3 semaines, la contamination est redescendue à 81.648 contaminés hebdomadaires.

En revanche la contamination de l'Allemagne n’est pas redescendue et est restée à plus de 120.000 contaminés hebdomadaires. A partir de décembre elle recommence à monter pour atteindre un 2ème pic à 173.000 contaminés alors que la France est à 95.000 contaminés.

Cette dernière semaine de 2020 du 28/12 au 3/01/2021, l'Allemagne est toujours à 128.500 contaminés alors que la France en est à 92.375. Pourquoi ? Des hésitations, des demi-mesures tardivement prises. L'Allemagne a été trop confiante et victime de ses succès lors de la 1ère vague. Elle n’a pas pris les décisions à temps. Par ailleurs clairement elle tente - plus que la France - de préserver son économie.

Pour le Japon, les médias et sa population accusent - comme pour la Suède - l'absence de confinement ainsi que (comme pour l'Allemagne) la priorité donnée à l'économie.

COMPARAISON DE LA 1ERE ET DERNIERE VAGUE

MORTALITE HEBDOMADAIRE PAR MILLION D’HABITANT



Ce tableau est celui de la mortalité hebdomadaire par million d’habitant des 9 dernières semaines de l’année 2020 classés sur les résultats de la dernière semaine.

Seuls ces chiffres peuvent être comparés d’un pays à l’autre puisqu’ils sont ramenés à la mortalité pour 1 million d’habitant dans chaque pays.

Bien évidemment ces calculs sont basés sur les déclarations de décès de chaque pays. Les chiffres de certains pays ont très probablement été manipulés.



MORTALITE HEBDOMADAIRE REELLE SUR LES 9 DERNIERES SEMAINES 2020