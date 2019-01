Paris, Paris que reste-t-il de nos amours ?

@Amaury Grandgil

Je crains tout de même qu’on n’ait pu éprouver cette sorte de nostalgie à toutes les époques. « La forme d’une ville change plus vite, hélas, que le coeur d’un mortel », écrivait un Baudelaire hanté par le spleen, et le poète ne se serait évidemment pas retrouvé dans le Paris des années 60 que j’ai pu connaître, étant probablement bien plus vieux que vous ne l’êtes. Et je me souviens aussi des halles de Baltard avant le « trou », avec les pyramides de cageots s’élevant partout au coin des rues jusqu’au premier étage, comme à l’époque de Zola.



Paris, pour moi, c’est d’abord le Louvre, et il est vrai que c’est désormais un vrai supplice d’avoir à traverser le tohu bohu sous l’immonde pyramide avant d’arriver aux collections. Je préférais l’époque où l’on entrait plus tranquillement par le pavillon Denon ; une espèce de jardin de curé végétait au milieu de la cour Napoléon. Mais Baudelaire avait connu dans cette même cour des immeubles pourrissants formant même des rues, précédant ce vieux jardin qui n’existait pas encore.

Les gens qui ont vingt ans aujourd’hui, à la fin de ce siècle, se souviendront avec émotion d’une époque où il y avait encore partout d’antiques bagnoles roulant à l’essence, qu’ils pourront aller admirer en hologramme au musée des Arts et métiers - s’il existe encore !. Des assistants vocaux infiniment plus intelligents que Google Home les accompagneront partout, seront devenus leurs principaux interlocuteurs. Communiquer avec ses semblables sera devenu une expérience rare, tout à fait archaïque et frustrante, mais aussi dépaysante et divertissante que celle qui conduit certains à reconstituer, avec costumes et armes d’époque, les antiques batailles des Grecs ou des Romains.