Parler de radicalisation de la laïcité est scandaleux

à l’auteur,

Il ne faut pas être bien malin pour comprendre que si la laïcité n’est pas « radicale », il n’y a plus de laïcité. Une laïcité à géométrie variable, ou qualifiée par je ne sais quel adjectif, ce n’est déjà plus la laïcité. Le paradoxe est que cette radicalité de la laïcité, qui fait obstacle à toute tyrannie exercée sur les âmes, empêche le développement du fanatisme et de violences dont on vient d’avoir en France plusieurs exemples atroces.

Dans la France actuelle, la laïcité a déjà disparu : il s’en faut bien que toutes les religions soient également traitées. On s’offusquera d’une crèche dans une lointaine sous-préfecture, dont le spectacle un peu niais et ringard ne saurait cependant inciter au meurtre de qui que ce soit. On tolère en revanche des mosquées salafistes qui appellent au jihad et au meurtre des mécraants. On tolère que, dans les banlieues, des musulmans qui ne demanderaient pas mieux que de vivre en bonne intelligence avec leurs concitoyens, subissent la tyrannie des islamistes qui font un crime aux femmes de sortir sans s’être au préalable revêtues du type de vêtement qui les transformera en étendards de l’islam jihadiste. On tolère que les Juifs, français de génération en génération depuis des siècles et donc Français « de souche », y subissent les mêmes persécutions qui ont obligé 800 mille d’entre eux depuis 48 à quitter les pays du Moyen-Orient. Les immigrés venus d’Extrême-Orient y sont victimes tous les jours d’exactions abominables dont les municipalités ne font mine de se soucier un peu que lorsque cela finit par un meurtre.

On « s’arrange » avec les Frères et les salafistes, on ira jusqu’à leur donner la légion d’honneur (iman de Bordeaux) ; on les tolère parce qu’on en a peur, et cette trouille panique est la meilleures illustration possible de ce que désigne le terme « islamophobie ». Les vexations qu’on fait subir à des religions depuis longtemps pacifiées et pacifistes sont comme une préfiguration de ce qui leur arriverait fatalement dans le Dar-al-Islam.

Il faudrait vraiment les Français fussent des veaux pour tolérer plus longtemps les propos de Macron et pour créditer d’un poil d’intelligence un individu capable de formuler à jet continu de pareilles sottises. L’une des prochaines sera l’épingle qui fait éclater la baudruche.