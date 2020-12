Pas sur les yeux !

Déjà qu’à force de délirer nous ne voyons déjà plus devant nous,...

Delire signifie s’écarter du sillon (et je rajouterais de l’horizon). PROMETHEE aveuglé par le soleil ne peut plus creuser un sillon pour le futur. Il ne peut plus nous guider parce q’il n’a pas compris que le sillon signifie trace (sillage). Et que pour voir la trace laissée par notre passage, il faut non pas pointer son regard vers le futur mais regarder en arrière. Le délire ne porte pas sur le CO-VIDE mais comme le dit bien Atlantico :

Avoir un plan, Ok. Mais à quel point l’avenir est-il aujourd’hui prévisible ?Si gouverner est incontestablement prévoir et si le plan français a pu faire la preuve de son efficacité pendant les trente glorieuses, le monde actuel paraît à la fois incertain et plein d’accélération. Que sommes-nous capables de vraiment prédire ?avec Thierry Berthier | decryptage > Société