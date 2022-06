Piège en Total Energies !

Il m'est arrivé assez souvent de contacter un fournisseur d'électricité pour plaider la cause d'une personne en difficulté.

A chaque fois j'ai exposé la situation et proposé, non la gratuité mais un engagement réciproque : la famille promettant de payer et le fournisseur acceptant un échelonnement.

Aujourd'hui, pour la première fois, non seulement j'essuie un échec, mais en plus je me fais piéger.

Un jeune homme, libre entrepreneur qui a souffert du confinement reprend du « poil de la bête » et son activité repart.

Malheureusement, ayant des problèmes de trésorerie, il a quelques retards de paiement d'électricité.

Je contacte son distributeur Total Energies et propose un accord.

J'essuie un premier refus de négocier par téléphone et les deux mails que j'envoie n'obtiennent aucune réponse.

La limitation de courant qui est mise en place immédiatement empêche le frigidaire de fonctionner ... Ce qui pose des problèmes de sécurité car le fils du monsieur, malade a besoin de médicaments conservés au frigidaire.

Il y a là une rupture de la chaîne du froid et c'est effectué mécaniquement sans avertissement ni conseil !?

Je viens de réitérer mes appels successifs à trois numéros différents qui me sont donnés :

pourquoi faire facile quand on peut compliquer les choses ?

Après de très longues minutes, je compose le numéro du médiateur et je tombe sur un répondeur m'indiquant que le service reprendra lundi.

Il est 17H15 et la médiation prend son week-end !?

Je prends mon mal en patience, je rappelle le numéro précédent et finis par avoir une responsable au bout du fil.

Elle me propose de régler une somme par carte, ce que je fais en donnant 200 € et elle me dit d'attendre la réponse du technicien.

10 minutes après, elle me répond que le courant sera remis dès le paiement du restant dû !

Me voici piégé, j'ai réglé une partie de la facture et hop, la somme donnée est encaissée et tant pis pour l'enfant malade !?

Je suis très en colère car les familles démunies tombent ainsi dans « les pattes » d'opérateurs qui se moquent des gens et multiplient les déclarations d'intention sur leur esprit d'écoute pour se comporter comme des loups.... et là je suis injuste avec les loups qui n'en méritent pas tant !

Jean-François Chalot