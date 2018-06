Pierre Rabhi, la caution morale et médiatique des sectes

Après la Fondation Denis Guichard, faux nez de la secte « Invitation à la Vie », qui a finalement organisé son grand raout au théâtre de l’Athénée mi-avril, un autre grand meeting de charlatans a eu lieu au Corum, le palais des Congrès de Montpellier, le 17 juin 2018. « Sous l’égide » de Pierre Rabhi (jardinier-philosophe) s'est tenu en effet le colloque « une espérance pour la santé de l’homme et de la terre » qui a réuni dans une grande communion un échantillon représentatif du monde des sectes et de l’extrême droite, sous couvert d’écologie et de santé.

Pour le néophyte, associer Pierre Rabhi, surtout connu pour son engagement en faveur de l’agroécologie et de la « sobriété heureuse » (une devise notamment partagée par Alain Juppé et Françoise Nyssen), aux dérives sectaires et fascisantes peut surprendre. Pourtant, Pierre Rabhi, qui a assuré la présidence du colloque, ne fait pas mystère de ses positions très conservatrices (homophobie, femmes vues principalement comme des mères, rejet des institutions politiques) et de son attrait pour l’ésotérisme, particulièrement l’anthroposophie de Rudolf Steiner.

Dans le hors-série tout à sa gloire du magazine Kaizen (réalisé par l’association Colibris qu’il a cofondée), le paysan-philosophe cite parmi ses principales sources d’inspiration les ouvrages d’Ehrenfried Pfeiffer (anthroposophe notoire, un des principaux créateurs de la biodynamie et de la cristallisation sensible, deux pratiques mystico-scientifiques) et Krishnamurti, sorte de gourou New Age malgré lui, présenté à ses débuts comme la réincarnation de Jésus Christ. Il est aussi intervenu plusieurs fois aux côtés du professeur Henri Joyeux, médecin en cours de radiation par l’Ordre des médecins pour ses déclarations (sans fondement) sur le danger de la vaccination et proche de la Manif pour Tous et de ses affidés. Ce dernier a été encore récemment hué par des membres du planning familial, alors qu’il donnait une conférence à l’invitation de l’association Kokopelli, qui mélange elle aussi allègrement mysticisme, antisémitisme et écologie bon teint.

En comparaison de la plupart des invités et exposants du colloque du 17 juin, Pierre Rabhi apparaît néanmoins comme un modéré. La principale instigatrice de l’évènement a en effet un passif particulièrement lourd. Nadine Schuster, « médecin homéopathe, chercheur, écrivain et conférencière », est funestement célèbre pour avoir laissé mourir plusieurs de ses patients ! Il s’agit d’une membre historique de la secte Invitation à la Vie qui avait garanti à ses patients que l’homéopathie et l’imposition des mains suffiraient à les soigner du sida et de leurs cancers. Poursuivie en Justice, elle a, comme le professeur Joyeux, été radiée de l’Ordre des médecins à l’époque des faits.

Cela ne l’empêche pas de continuer à faire son business, notamment en se présentant comme une experte de la « médecine quantique », nouvelle couverture des pratiques « vibratoires » charlatanesques d’Invitation à la Vie, contre laquelle la Miviludes (organisme d’Etat chargé de la surveillance des dérives sectaires) met régulièrement en garde. La « médecin » ne cache pas non plus ses liens avec la Fondation Denis Guichard, l’association paravent de la secte Invitation à la Vie, dont elle a été « lauréate » pour « ses travaux de recherche ». Elle considère ainsi que « les maladies auto-immunes sont en fait des processus d'autodestruction liés au manque d'amour, ou bien pire encore, pour d'autres maladies plus graves, à l'état d'esprit de l'homme en général par rapport à la Terre ». Non-contente de n’apporter aucun traitement efficace aux malades, de leur faire payer des consultations inutiles, il faut encore que Nadine Schuster les culpabilise et blâme leur entourage. Bref isoler des personnes en situation de grave détresse physique et/ou psychologique, leur soutirer de l’argent et les isoler, la définition même des mécanismes des sectes.

Les autres invités du colloque sont à l’avenant. Par exemple, Hervé Janecek, vétérinaire de formation qui affirme que la « télépathie [est] justifiée par la physique quantique » et place « au même niveau, les ondes spirituelles, les ondes mentales, les ondes électriques et les ondes mécaniques ». Ses domaines de prédilection sont « la biologie de la lumière », « le corps hologramme » et « les ondes scalaires », c’est-à-dire un galimatias pseudo-scientifique lui servant à vendre plusieurs milliers d’euros des appareils au fonctionnement plus que douteux.

Idem pour Olivier Soulier, qui se présente comme médecin homéopathe et acupuncteur, et assure être capable de soigner la sclérose en plaques et l’autisme ! Pour ce monsieur, inventeur de la « médecine du sens » (qui s’inscrit « à la fois dans une réalité scientifique et spirituelle »), la sclérose en plaques et l'autisme sont liés à « un système de pensée », il suffirait donc d’en changer pour guérir !

Dernier exemple parmi d’autres, Jean-Yves Leloup est un prêtre de l’« Eglise orthodoxe française ». Or, cette « Eglise » joue de la confusion des termes : elle n’est pas reconnue par l’Eglise orthodoxe en France qui dénonce, elle, la constitution d’une « marge sectaire » abusant de l’appellation orthodoxe. Le prédicateur a notamment créé un « Collège International des Thérapeutes » dont l’objectif semble se limiter à faire du prosélytisme pour ses théories, inspirées notamment de celles de Graf Dürckheim, ancien nazi et proche du gourou de la secte Hare Krishna.

Face à cette liste d’intervenants, il n’est donc pas étonnant de retrouver, parmi les partenaires du colloque, l’IPSN (Institut pour la Protection de la Santé Naturelle), lobby d’extrême droite mêlant considérations mystico-religieuses et écologie, ou Alternative Santé, chantre de toutes les thérapies charlatanesques et grand soutien d’Henri Joyeux.

Egalement Néo-bienêtre, une agence de communication entièrement dédiée au « Festival pour l’école de vie », collectif derrière lequel se cache la mouvance des écoles hors contrat, dont la fédération des écoles Waldorf-Steiner.

Ces écoles sont étroitement surveillées par la Miviludes pour l’influence qu’elles exercent sur les enfants (et in fine les parents) et pour leur opposition à la vaccination, de sorte qu’elles constituent les principaux foyers de développement de la rougeole en France. Parmi celles-ci, l’école fondée par Françoise Nyssen (Le Domaine du Possible), ministre et éditrice de Pierre Rabhi, ainsi que celle créée par Sophie Rabhi (la Ferme des Enfants), fille de.

La présence de Pierre Rabhi à ce rassemblement n’avait donc rien de fortuite. Le paysan-philosophe est en complet accord avec ces activistes d’extrême droite et membres de secte, en témoigne la vidéo promotionnelle de l’évènement. Reste à savoir si le public et les autorités locales (municipalité de Montpellier et région Occitanie qui gèrent le « Corum, » le palais des congrès de Montpellier où s'est déroulé le colloque) avaient conscience de la réelle nature des intervenants du 17 juin 2018.