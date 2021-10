Plutôt recevoir des coups que de perdre mes enfants !?

Bonjour, des cas comme celui-là, il y en a à le pelle. Femmes sous emprise. Lire Je tu(e) il de Michel Cautaerst. J’ai le cas autour de moi. Idem. Je devrais me dire : pauvre victime sous emprise. Jusqu’au jour où lui demandant quel était son livre préféré : les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos et la fameuse Marquise de Merteuil. Qui est l’exemple type de la perverse narcissique. Victime, ...pas tant que cela...A méditer...Maintenant de m’avouer : je n’aimais pas Michel. Mais il me permettait de fuir la famille. Et en plus, bah il gagnait bien sa vie...