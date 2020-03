Polanski césarisé au milieu des crachats.

D’une part, je dirais que c’est le deux poids deux mesures qui choc ! et il devient de plus en plus visible.

D’autre part, un violeur d’enfant peut toujours avoir purgé sa peine et être quitte au yeux de la justice...mais sont crime moral restera à vie...aucune peine de prison ne pourra en venir à bout.

Rappelons qu’il a drogué une fille de 13 ans pour la violer, si il l’a fait une fois il l’a certainement refait de nombreuse fois...je ne connais aucun voleur qui n’a volé qu’une seule fois.

Comment peut-on rendre hommage à un tel être, aussi génial soit-il !



ça me dépasse ! Quel parent peut accepter ça ? à moins d’avoir de sacrés problèmes psychologiques, ou de considérer (pour les fanatique religieux) qu’il a juste violé... non usé de sont droit de cuissage d’une goy comme strauss kahn et tant d’autres !

Ce monde dégénère ! et c’est encore de la faute de fanatiques religieux ! c’est à désespérer.