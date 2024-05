Pour réduire la délinquance et la criminalité…

La politique de Louis XVI a amplifié la pauvreté en France tout en augmentant massivement sa propre richesse et celle de ses amis. Oui, les pauvres étaient de plus en plus pauvres, pendant que les riches devenaient de plus en plus riches. Il y avait de la pauvreté, et même des famines périodiques en France, mais ce qui est à l’origine de la révolution française du XVIIIe siècle : c’est l’inégalité. La pauvreté et la criminalité sont les conséquences directes des inégalités. Non, la révolution de 1789 n’est pas subitement survenue par un beau matin du 14 juillet de l’an 1789. Comme tout événement historique, elle a ses racines dans les décennies qui l’ont précédé, n’en déplaise à ceux qui sont focalisés sur le 24 février 2022 ou le 7 octobre 2023 !

Une étude publiée dans les Oxford Economic Papers a révélé que non seulement les inégalités entraînent une augmentation de la criminalité, mais que la principale variable est la perception de l’inégalité par les gens : lorsque les riches sont ostentatoires dans leur consommation, la criminalité explose plus rapidement que lorsqu’ils sont discrets. Une étude publiée dans The Review of Economics and Statistics (Harvard/MIT) est arrivée à la même conclusion.

Le Forum économique mondial a publié un article qui examine la relation entre l’inégalité et la criminalité au Mexique : « Notre principale constatation est qu’en fait, les municipalités où les inégalités sont les plus faibles ont connu des taux de criminalité plus faibles, alors que les données nationales globales révèlent un paradoxe apparent. Ventilé par régions géographiques plus petites, le paradoxe ne tient pas : moins de disparités économiques conduisent à moins de criminalité ».

Une étude publiée par l’Equality Trust au Royaume-Uni, qui étudie les impacts des inégalités économiques et sociales, a révélé que : « De petites baisses de l’inégalité, comme celle observé en Espagne et au Canada, réduiraient les homicides et les vols de 20 % »

L’inégalité est à l’origine de la criminalité parce qu’elle détruit la confiance sociale, qui est au cœur de toute société. Sans confiance sociale, l’empathie et les valeurs partagées s’affaiblissent et la culture commence à se désintégrer. Les PDG d’aujourd’hui gagnent des centaines, voire des milliers de fois ce que gagnent leurs employés (selon le secteur d’activité) et vivent dans des manoirs de 30 pièces avec des quartiers pour les domestiques, des yachts et des jets privés. Nos milliardaires paient de moins en moins d’impôts pendant que des millions de nos concitoyens ont du mal à s’en sortir.

Si nous voulons vraiment réduire la criminalité et la délinquance, il est temps de réduire les inégalités en taxant les riches et les plus grandes entreprises de notre pays, dont la majorité ne paie pratiquement rien en impôt sur le revenu. Pourquoi les capitalistes n’envisagent-ils pas l’option suivante : payer des salaires décents, créer de bonnes conditions de travail et respecter pleinement les droits des travailleurs ? Craignent-ils pour leurs superprofits ? C’est ça ? Va-t-on laisser ces personnes rétablir le servage au XXIe siècle ?

Les capitalistes ne distribuent pas assez de revenus à leurs salariés, les salaires sont trop bas, ce qui crée pour les ménages un besoin de crédit pour continuer à consommer. L’insuffisance de revenus distribués aux salariés par les entreprises, pour maintenir des marges bénéficiaires importantes et des distributions élevées de dividendes à leurs actionnaires, sont la cause du recours dans tous les domaines à l’endettement. En fait les marges bénéficiaires des entreprises sont au final réalisées à crédit. Pour tourner, une économie a besoin de clients, de demande et donc elle a besoin que du pouvoir d’achat soit distribué via les salariés. Mais vous pouvez tricher et distribuer peu de pouvoir d’achat et dire à vos salariés, endettez-vous pour payer vos dépenses de consommation.

On compense les salaires insuffisants par le recours au crédit, on remplace donc les coûts salariaux normaux par des dettes et par des distributions de subsides de l’état : primes du pouvoir d’achat, prime d’activité, prime d’achat de voiture électrique ou de vélo électrique, etc … tout cela parce que les capitalistes veulent le beurre et l’argent du beurre ! Il est urgent que les salariés perçoivent des salaires corrects, que la richesse produite soit mieux repartie pour qu’il y ait moins d’inégalité, de délinquance et de criminalité.

Ici, livres à télécharger gratuitement et à imprimer

Ref :

Histoire et Société, le 02/05/2024 : « Le véritable moteur insupportable de la criminalité en Amérique : les inégalités » ; et le 04/05/2024 : « Youri Afonine : plutôt que criminaliser les chômeurs, il faut obliger les patrons à verser des salaires corrects ».

Bruno Bertez, le 02/05/2024 : « Editorial : Comprendre le miracle américain. »

http://2ccr.unblog.fr/2024/05/05/pour-reduire-la-delinquance-et-la-criminalite/