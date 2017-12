Pourquoi j’ai choisi de ne plus acheter mes cadeaux

Doit-on réellement dépenser notre argent et encourager la surconsommation pour faire un bon cadeau à nos familles et nos amis ? Le mois de Décembre est le mois de l’année où les Français dépensent le plus. Et pour cause, Noël arrive. Les plus jeunes choisissent des jeux dans un catalogue, les adultes font leurs demandes un peu plus subtiles et tout le monde s’accorde sur une chose : il va falloir mettre de sa poche. Car que serait un Noël sans cadeau ? Et c’est le même refrain pour les anniversaires, la fête des mères et autres jours de célébrations. Mais pourquoi se sent-on obligé d’acheter ?

« Dans notre société, on veut montrer qu’on a les moyens, explique la psychanalyste Marie-Claude François Laugier, auteure de L’Argent dans le couple et la famille (Payot, 2007). Même dans les familles modestes, les enfants sont submergés de cadeaux. Il y a une surenchère avec les oncles, les tantes, les grands-mères, par rapport aux enfants des autres… Cela devient le symbole d’une réussite sociale. On donne aussi beaucoup pour conforter l’image de soi. »

Le but véritable d’un cadeau

Demander un cadeau de nos jours, c’est comme passer une commande. Dans ma famille par exemple, il est courant qu’on me demande de m’acheter moi-même mon cadeau et de demander ensuite à me le faire rembourser. On peut aussi me donner un chèque, me faire un virement. D’autres personnes reçoivent un frigo, une machine à laver, une machine à café ce qui leur évitera d’en acheter eux-même. En bref, tout est question d’argent. On a perdu le sens réel d’un cadeau et réduit tout l’intérêt du cadeau à un transfert d’argent.

Le vrai objectif du cadeau, c’est montrer votre intérêt pour la personne qui reçoit le cadeau. Et vous portez réellement de l'intéret à cette personne, puisque vous lui offrez un cadeau, donc donnez un sens au cadeau. Si c’est un cadeau sur lequel vous avez passé du temps, il aura une histoire, un intérêt et une vraie valeur émotionnelle qui ne pourront que faire plaisir au receveur. Arrêtons de chercher à en mettre plein la vue ou répondre à des besoins basiquement matériels.

Préparer un bon repas, ou passer un week-end, une journée dans un lieu qui vous plait pour partager de bons moments tous ensemble, ne vous parait pas bien plus adapté pour démontrer que vous appréciez quelqu’un ? Passer une soirée avec son père ou faire un gâteau avec sa mère ou sa grand-mère n’est-il pas plus important que leur faire livrer un micro-ondes ?

Les cadeaux ne sont pas fait pour qu’on s’échange des objets ou de l’argent sous la pression. Ils sont là pour rapprocher, renforcer les relations et partager ensemble.

Trouver des cadeaux gratuits et appréciés

Les cadeaux d’activité

Emmenez votre partenaire en week-end à la campagne, emmenez vos enfants faire une chasse au trésor. Vous pouvez créer des bons/tickets pour rendre la chose plus amusante pour les petits comme « Bon pour une construction de cabane avec Papa ». Proposez un atelier dessin pour toute la famille ou bien un repas original à préparer ensemble. L'objectif de ce genre de cadeau est de créer des bons moments, filmez vous si ça vous aide à rendre le moment plus spécial. Allez voir la personne concernée par votre cadeau. Proposez lui d’aller faire ensemble ce qui lui plait le plus. C’est probablement le meilleur cadeau que vous puissiez offrir. Ça nécessite un peu plus de temps que d’acheter un iPod mais c’est bien là ce qui fait la valeur de ce genre de cadeau pourtant gratuit (ou presque).

Les cadeaux manuels

Pas besoin d’être un artiste pour offrir un travail manuel. Une petite boîte à crayon décorée, un pendule d’origamis, un bracelet ou même un cadre photo en carton sont des petits objets qui feront plaisir à votre entourage. Ils les apprécieront parce qu’ils se rendront compte du temps passé à fabriquer le cadeau. Tout ce travail fourni sans aucun autre but que de l’offrir ensuite. Quoi de plus beau qu’un geste totalement désintéressé ? Internet regorge de tutoriels pour des cadeaux simples à faire et… parfois beaux :). Utilisez le mot clé DIY (Do It Yourself) sur Google, Youtube, Pinterest ou autre moteur de recherche afin de dénicher des tonnes d’idées à faire par vous même !

Les cadeaux relax

Si vous savez vos ami(e)s, vos enfants ou vos parents complètement débordés, voici quelque chose que vous pouvez faire pour eux : endosser une partie de leurs charges de travail. Proposez de garder les enfants pour la soirée, le week-end ou bien de venir quelques jours participer aux travaux de la maison. Ou bien profitez-en pour vous créer des engagements. « Quand j’ai demandé à mes filles ce qu’elles voudraient comme cadeau gratuit, elles m’ont répondu : "Que tu arrêtes de crier quand on est dans la voiture !" , s’amuse Jeanne, 23 ans. "Du coup, je me suis appliquée à arrêter de m’énerver en conduisant, et je tiens mon engagement (du moins quand les enfants sont là). Ils m’en remercient encore parfois aujourd’hui !" . Ainsi les cadeaux peuvent aussi être des changements d’habitudes qui adoucissent la vie de tous et dont tout le monde se rappellera.

Ma solution

Je fais des cadeaux sans valeur pendant l’année. J’offre des bracelets, des gâteaux cuisinés. J’ai prévenu mes proches que je ne voulais ni recevoir, ni donner de cadeau pendant les fêtes et je m’en sens libéré. L’idée reste un peu tabou dans ma famille mais c’est déjà mieux que l’époque où je me sentais obligé d’acheter. Je ne trouvais jamais de bonnes idées. En même temps, ma famille possède déjà des biens matériels qui ont plus de valeur que tout ce que je pourrais me permettre d’offrir !

Ceci dit, je ne suis pas contre toute forme de cadeaux ayant de la valeur. Quand je vois un objet qui ferait plaisir à une personne que j’aime, je l’achète et je lui offre ! Je refuse juste qu’on me force à acheter ou qu’on me fixe une date. Ça dénature complètement le cadeau. Je trouve bien plus intéressant de faire des cadeaux surprises à la place des traditionnels cadeaux prévus-et-dus-à-date-fixe pour Noël ou un anniversaire.

N’hésitez pas à commenter pour m’expliquer vos astuces pour faire de beaux cadeaux ! :)