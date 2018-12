Qu'est-ce qui est "violent" ? ... Le mot est sempiternellement répété ces dernières semaines, notamment par les petites bouilles dérisoires de journalistes éperdus, tandis que les gouverneurs jouent les effondrés.

Naturellement, tout cela n'a vocation qu'à défendre leurs obsessions (ce sont des obsédés) et ils s'enfoncent dans le pitoyable. Bref : ils ne sont pas à leur place, tous ces journalistes et tous ces gouverneurs, quand ils se plaignent de subir des violences, ou que les forces de police subissent des violences. La possibilité de la violence est précisément leur affaire, et l'Histoire ne pratique pas de justice "angélique".

Alors, qu'est-ce qui est "violent" ? ... En fait, tout peut l'être, question de perspective, c'est ce que disait en substance l'un de mes article en lien.

Néanmoins, est-il décidément "violent" de s'emparer d'un lieu symbolique dans le chahut ? ou bien est-il violent de s'emparer des moyens de subsistance et de la dignité des masses, masses qui alors chahutent de perdre leurs moyens de subsistance et leur dignitié, tandis que les fake apitoiements des journalistes et des gouverneurs jouant les effondrés, en rajoutent une couche privative et indigne ? Ce ne sont pas des dirigeants valables.

Au jeu fallacieux (fake) des moues contrites, c'est à un instinct de charité simili-catholique (catholique, néo-catholique ou post-catholique) culturellement assez bien ancré en France (anciennement "fille aînée de l'Eglise") que nos pontes font appel - alors qu'ils n'en ont techniquement pas besoin, de charité, en dehors de leurs stratégies communicationnelles d'autoconservation. Ils veulent nous désarmer sentimentalement dans leurs ressentiments contre nous. C'est que le catholicisme est préposé au masochisme dans l'âme, et qu'il s'agit de nous faire aimer cette servitude française ! Mais ça fait pitié et suscite le mépris : ce ne sont pas des dirigeants valables.

En effet, charité bien ordonnée commence par soi-même, donc par le peuple. De plus, l'imaginaire de la IIIème République qui a défini la France contemporaine s'appuya sur le héros celte, le Vercingétorix gaulois. Or ce héros, non content d'être héroïque, a la particularité de savoir se sacrifier non pas masochiquement mais - pour son peuple. Aussi une dissolution de l'assemblée nationale ou une démission présidentielle, serait une belle preuve de gauloiserie et de celtisme contemporains, c'est-à-dire de respect populaire. Voilà qui serait de valable dirigeance.

L'étymologie de vie est la même que violence, le latin vis pour force. Sans l'une, vous n'avez pas l'autre ; sans force, vous n'avez que la faiblesse ; or les motions agressives sont de toute éthologie, des motions défensives.

La meilleure défense, c'est l'attaque, voilà pourquoi les jounrnalistes et les gouvernements attaquent sur "la violence" avec pour arme "la charité". Ce ne sont pas des dirigeants valables.

Qu'on en finisse enfin avec ce coeur-ronce. Les Celto-Gaulois ne faisaient pas autrement que bouter les rois (titre non-héréditaire chez eux) qui ne garantissaient pas leur prospérité : cette tradition est valable, et si elle est violente c'est parce qu'elle est vivante. Sans force, elle ne serait que faiblesse.