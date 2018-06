Quand donc cessera ce Harcèlement ?

J’ai reçu à une époque de tels appels en grand nombre. Je n’en reçois plus. Car j’ai trouvé un truc pour me débarrasser de ces importuns. Comment m’y suis-je pris ?







J’ai préparé à l’avance un discours choisi pour être le plus insultant, le plus choquant possible, me faisant passer pour un détraqué sexuel de la pire espèce, un fou, un discours le plus susceptible de mettre très mal à l’aise mon interlocuteur. Je n’ai pas cherché à écourter l’appel, mais au contraire j’ai exprimé mon plaisir à parler à recevoir cet appel et essayé de le faire durer pour déverser le plus d’insanités possible. Je n’oserais pas reproduire un tel texte ici. Imaginez seulement le pire. Le prospecteur a fini par me raccrocher au nez. Puis il a rappelé quelques instants après pour m’insulter à son tour. Il avait visiblement craqué. Je m’en suis donné à coeur joie de continuer à déverser mes horreurs. Je comptais ainsi me retrouver sur une liste noire de personnes à ne plus appeler. Cela a dû fonctionner car les appels se sont arrêtés nets, et cela fait des années que je n’en ai plus reçus. France Télécom a voulu faire la même chose à un moment, m’appelant régulièrement pour me vendre leurs nouveautés. Même méthode ; mêmes résultats.