Quand la frontière de Gérald Andrieu réhabilite les frontières

« Le peuple de la frontière » vaut par le dialogue profondément politique que l’auteur a pu entretenir avec tous ces Français, de manière ouverte et sans jugement de leur vote. Et, étonnamment, ce qui ressort finalement de ce voyage aux frontières de la France, c’est un hommage aux frontières, comme un deuxième prolongement, cette fois-ci, au livre remarquable de Régis Debray.

La frontière : cette porte qui nous définit et nous protège

A Modane, Gérald Andrieu évoque « le regret de l’économie de la frontière (…) avec l’effacement de la frontière, les relations franco-italiennes se sont taries », citant Régis Debray , pour qui « si la frontière dissocie, elle réunit aussi, définit qui l’on est, permet de distinguer et de connaître son vis-à-vis ». La suppression de cette porte, que l’on ouvre et l’on ferme, semble finalement avoir supprimé une occasion d’échanger , aplatissant nos pays européens pour les seuls intérêts des grandes entreprises, sans même se rendre compte que cela allait porter un coup à l’économie de ces villes frontalières, qui ne sont plus que des points de passage où il n’est plus besoin de s’arrêter.

L’auteur rappelle que Jaurès regrettait que « le capital international aille chercher la main d’œuvre sur les marchés où elle est la plus avilie, humiliée, dépréciée, pour la jeter sans contrôle et sans réglementation sur le marché français, et pour amener partout dans le monde les salaires au niveau des pays où ils sont le plus bas ». Il poursuit en affirmant qu’ « on sait maintenant ce qu’il en est des promesses d’une mondialisation heureuse sans limite ni barrière : la guerre de tous contre tous , y compris à l’intérieur même de cette Europe qui devait nous apporter paix et prospérité (…) frontière nulle part ? Séparatisme partout. A chacun sa communauté (…) mais voilà, ces frontières-là ont l’avantage de ne pas nuire au sacro-saint marché. Des cyniques y voient même de juteux débouchés commerciaux ».

Il décrit la peur de perdre son emploi, la tentation FN l’incompréhension face au traitement des migrants , la terrible impunité des petits délinquants, le coût de la vie, avec le prix de l’essence. Il note que bien des médias donnent rarement la parole à ceux qui en ont marre des migrants, préférant ceux qui les accueillent, parfois illégalement. Il rapporte des conditions de vie difficile, les gros horaires avec les transports, et une « société extrêmement individualiste ». Il évoque « l’insécurité physique, économique et identitaire (…) cette France périphérique des campagnes-dortoirs vit avec cette peur, pas seulement du lendemain, mais aussi du présent. Pourtant la générosité est présente ».

« Le peuple de la frontière » est un livre que je recommande chaleureusement, un livre essentiel pour plonger dans cette France périphérique que beaucoup d’entre nous, moi le premier, ne connaissons pas du tout. S’y dessine une France abandonnée par ses dirigeants, mais dont les citoyens restent profondément réconfortants et donnent envie de contribuer à changer les choses.

Source : « Le peuple de la frontière », Gérald Andrieu, Les éditions du Cerf