Quand le Round-up tourne au vinaigre

"Il existe un moyen de désherber sans produit chimique, en voici la recette " :

- 4 litres de vinaigre,

- 500gr de savon d'Epsom

- 60ml de liquide vaisselle (n'importe lequel pourvu que ça mousse)

C'est tellement tendance que Monsanto s'est lui aussi mis au vinaigre.

Eh oui, le nouveau Round Up est sans glyphosate !

Il est au vinaigre, et il est vendu au rayon Bio !

J'imagine déjà le genre de publicité pour ce nouveau produit :

《Votre arrière grand mère qui elle, savait vivre en harmonie avec la nature désherbait son allée avec une solution de vinaigre blanc.

Avec elle, rien que du naturel, et si c est naturel, c est bon pour la nature et pour votre santé.

Nouveau Round Up sans glyphosate, aussi efficace, mais naturel. 》

Même si bien sûr ça fait chier de voir du "Round-up nouvelle formule" quand on souhaite la mort de Monsanto, on se dit "au moins c est naturel..."

Nous y voilà. Le nouveau Round up est au vinaigre, comme le conseillent les jardiniers soucieux de l'environnement.

Seulement il y a un hic. Le vinaigre est certes naturel, mais il n est pas inoffensif pour autant.

Parce que les produits naturels sont d'abord des produits chimiques, ils ont des effets sur la nature, sur la santé et peuvent s'avérer dangereux.

En fait, Si le vinaigre est efficace, c'est parce qu'il contient de l'acide acétique.

《L'acide acétique ou acide éthanoïque est un acide carboxylique avec une chaîne carbonée théorique en C2, analogue à l'éthane, de masse molaire 60 g/mol et de formule chimique brute C₂H₄O₂ ou semi-développée CH₃-CO-OH. L'adjectif du nom courant provient du latin acetum, signifiant vinaigre.》 (Wikipedia)

L’acide acétique est le plus vieux conservateur de l’histoire. Cette substance, que l’on retrouve à l’état naturel chez l’homme ou les végétaux, est synthétisée en industrie et trouve de nombreuses applications. C’est l’additif alimentaire le plus courant et un puissant antiseptique.

L'acide acétique pur est dangereux, très corrosif et irritant, l'ingestion de 1 ml serait suffisante pour perforer l'œsophage.

Dans l'Union Européenne comme aux Etats-Unis, l'acide acétique et les acétates sont exclus des additifs alimentaires de la filière d'alimentation bio.

Ce n'est donc surement pas un produit "naturel donc sans danger" comme les gourous des jardins aiment à penser.

Ce produit est en réalité de 1 à 4 fois plus toxique que le glyphosate si on l'ingére.

Heureusement, on ne donne pas de vinaigre a boire à nos animaux (pas plus que de glyphosate ).

Mais à forte dose ça peut polluer les nappes phréatiques car c'est liquide et ça s infiltre dans les sols... (heureusement c'est naturel hahaha )

On en retrouverait alors dans nos urines comme le méchant glyphosate...

Eh bien non.

L'acide est sournois.

Le corps métabolise l'acide acétique. Ça veut dire que vous ne l'éliminez pas bien.

C'est pour ça qu on n'en retrouvera pas dans nos urines.

Il reste dedans... et se transforme...

De plus c est un cancérogène avéré. Pas probable, a-vé-ré !

Alors la prochaine fois que vous chercherez une alternative naturelle au glyphosate. renseignez-vous car le naturel n'est PAS sans danger.

De plus en plus de pays interdisent le glyphosate. La France promet, l'Autriche le fait, l'Allemagne la suit... Mais ils ne s'occupent pas des alternatives qui seront mises en oeuvre pour le remplacer. Personne ne semble s'inquièter de "l'après glyphosate". Et Monsanto se met au "trucs de grand mère habillé en bio".

Peut-être que ces politiciens imaginent que les paysans, les jardiniers, les particuliers, la SNCF ne désherberont plus, ou le feront à la main, partageant un élan écolo, tous soucieux de préserver la planète et son écosystème...

Le Glyphosate de toute manière, c'est "has been" et les politiciens en quête d'électeurs semblent tous décidés à lui faire la peau.

(Le glyphosate c'est tabou, on en viendra tous à bout ! )

Tant mieux ça fera un phyto de moins dans nos champs. Plus que 449 à éliminer...

Je ne suis pas sûr qu en éliminant ces produits un à un on arrive à une solution un jour. (Passer au bio en éliminerait par exemple les deux tiers d'un coup)

Ca serait bien surtout qu'on se demande quelles seront les conséquences de nos décisions politiques avant de foncer tête baissée du moment que le sujet mobilise.

Sam Sieder.

Fiche toxicologique acide acétique :

Nouveau round up :

DL50 de l acide acétique 2000mg/kg