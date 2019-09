Quand va-t-on se décider enfin à reconquérir ces territoires perdus de la république ?

Ces territoires perdus de la république appelés quartiers de non-droit sont des quartiers laissés pour compte où la police ne peut intervenir, laissant la délinquance s'installer.

Ces territoires font tache d'huile et se multiplient.

Ces quartiers de non droit sont classés en 4 groupes par degré de dangerosité

Niveau 1 : QSN (QUARTIERS SENSIBLES DE NON-DROIT) : Quartiers où règnent les bandes et la délinquance avec des faits de violences urbaines, fusillades ou règlements de comptes et trafics en tout genre. Ce sont les quartiers les plus chauds de France, considérées comme des zones de non droit.

Les spécialistes de la petite et grande délinquance estiment leur nombre à une centaine. Ils vivent principalement du commerce de la drogue, le chiffre d’affaires global de ces zones est estimé à environ 5 milliards d’euros par an.

Les 3 autres groupes sont, les quartiers très difficiles, les quartiers difficiles et les quartiers sensibles, qui représentent plusieurs centaines de quartiers.

http://magoturf.over-blog.com/2018/08/france-liste-des-zones-de-non-droit-a-eviter-totalement.html

Les derniers chiffres sont alarmants.

Depuis le début de l'année 2019, les violences à l'encontre des dépositaires de l’autorité publique ont augmenté de 23%.

''Depuis janvier 2019, ce ne sont pas moins de 17.000 outrages à agents qui ont été enregistrés, soit une augmentation de 10% par rapport à 2018. Quand aux faits de violence, ils ont augmenté de 23% et culminent à 23.000 depuis le début de l'année. Un chiffre qui correspond à environ

110 agressions par jour à l'encontre des pompiers et des forces de l'ordre. ''

https://www.bfmtv.com/police-justice/les-agressions-contre-les-pompiers-et-policiers-ont-explose-depuis-le-debut-de-l-annee-1756737.html

On parle même de commandos de guerre

"Nous devons protéger les Marseillais de ces commandos de guerre", a insisté la sénatrice socialiste des Bouches-du-Rhône.

À Marseille, une "scène de guerre" entre policiers et commando de malfaiteurs armés

On peut voir plusieurs hommes mettre en joue des policiers venus sur place après la signalisation de coups de feu.

https://www.huffingtonpost.fr/2018/05/22/a-marseille-une-scene-de-guerre-lors-dun-face-a-face-arme-entre-policiers-et-malfaiteurs-cagoules_a_23440552/

Premières victimes les habitants de ces quartiers.

Cet aveuglement des pouvoirs successifs condamne les habitants de ces quartiers, du moins ceux qui ne peuvent en fuir, à rester soumis aux caïds qui les dominent, les obligent à planquer leur drogue et les terrorisent.

Dénoncer cet état de fait n'est pas stigmatiser les quartiers, comme certaines bonne âmes le laisseraient entendre, mais vouloir protéger en priorité ses habitants et faire que l'état de droit règne à nouveau sur ces territoires.

La souveraineté d’une Nation repose, entre autres, sur sa capacité à assurer la sécurité de ses citoyens.

Dès l’antiquité, Platon et Aristote voyaient déjà la nécessité de mettre en place des pouvoirs pour assurer la sécurité et éviter les conflits dans la Cité.

En effet, les individus ont abandonné leurs droits naturels notamment de se défendre, au profit de l’État, sous réserve qu’il assume correctement ses missions.



Ce n'est pas le cas, depuis des décennies l'état n'assure pas ses missions sur une partie du territoire.

Si des mesures ne sont pas prises en amont, et si le peuple en vient à assurer sa propre sécurité ce serait le chaos.

Nous assistons à un ensauvagement grandissant de la société en général et particulièrement dans ces quartiers.

Les pouvoirs successifs veulent soigner ce cancer qui a de nombreuses métastases avec de l’aspirine, et des incantations.

Alors les causes de ce laisser faire, de cet abandon, on les connaît, on ne cesse de les rabâcher,

L'erreur de base, on a cru acheter la paix sociale en n'intervenant pas et en laissant se développer le trafic d'armes, de drogue, les violences quotidiennes.

Le laxisme de la justice, qui fait grandir le sentiment d'impunité.

La peur de déclencher des émeutes, la phobie de la bavure, le syndrome Malik Oussekine.

les compromis et compromisssions, pour des raison idéologiques ou par calcul éléctoral.

Des solutions existent, elle ont été appliquées ailleurs, mais il faudrait une main de fer, la tolérance zéro.

New York est parvenue à endiguer le fléau de l'insécurité qui sévissait notamment au cours des années 90 (2245 homicides contre 286 en 2017)

La devise, les criminels ne s'arrêtent que quand on les arrête.

Le drame est que si rapidement on ne prend pas les mesures difficiles et à risques qui s'imposent, cette situation peut déboucher soit à une guerre civile comme le prévoient G, Collomb et de nombreux observateurs politiques, soit à la partition comme le craignait Hollande.

Ces problèmes sont est donc vitaux pour notre avenir, mais ignorés par le pouvoir. Faiblesse, incompétence, résignation, compromis, compromissions, refus de voir les réalités ? Un mélange de tous ces éléments peut-être.

https://www.ouest-france.fr/reflexion/commentaire/commentaire-la-tentation-de-l-homme-fort-6045434

Alors comme d'habitude, devant l'inquiétude générale, le pouvoir s'agite, le pouvoir ose avouer qu'il y a des problèmes qu'il n'a pas voulu voir.

Problèmes sur l'immigration, problèmes de sécurité. On va réunir des comités Théodule qui comme toujours ne débouchent sur rien. On vient d'envoyer le ministre de l'intérieur et ses adjoints à Marseille, comme cela a été fait à chaque fois dans les quinquennats précédents.

55 mesures contre la drogue annonce Castaner, 55 de trop, car aucune ne sera appliquée comme depuis des décennies.

Pour préparer sa réélection en 2022 Macron découvre, contrairement à tous ses discours précédents, comme celui où il félicitait Merkel d’accueillir

1 MILLION de migrants, que l'immigration actuelle pose des problèmes.

Macron homme intelligent qui suit et commande des sondages sait que

« 2022 se jouera sur la sécurité et l’immigration », alors,

barre à droite toutes.

Alors il va sur le terrain de Marine le Pen, histoire de la désigner comme adversaire officielle et de disqualifier par avance les LR.

Opportunisme ou cynisme, on a le choix .

La lutte contre la délinquance, les agressions, les cambriolages ou l’immigration illégale relèveraient même, selon lui, d’un « enjeu social » pour les quartiers défavorisés. « Les bourgeois de centre-ville, eux, ils sont à l’abri ! », et il appelle chacun à se défier des « bons sentiments ».

Il va plus loin,

« La gauche n'a pas voulu regarder ce problème pendant des décennies. Les classes populaires ont donc migré vers l'extrême droite.

« On est comme les trois petits singes : on ne veut pas regarder »

C'est bien Macron qui affirme cela, il faut se pincer pour y croire

Cette pantomime, cette façon de se servir du RN autrefois FN qui date de Mitterrand va-t-elle encore amuser et abuser les français ?

Entre les paroles et les actes il y a la volonté d'agir, nombreux sont ceux qui doutent de la réalité de cette volonté.

Comme disait le Général De Gaulle

« L'essentiel ce n'est pas ce que peuvent penser le comité Gustave, le comité Théodule ou le comité Hippolyte, l'essentiel c'est ce qui est utile au peuple français, ce que sent, ce que veut le peuple français »

IL faudrait sûrement lui donner enfin la parole à ce peuple

Que le pouvoir se méfie,

Ne rien faire c'est grave, mais dire qu'on va faire et ne rien faire, c'est pire.

La dernière étude de l'Ifop sur les Français et le pouvoir, réalisée pour le compte d'Ouest-France, publiée ce jour, nous apprend que 59 % des Français seraient d'accord pour confier la direction du pays à des experts « non élus » qui « réaliseraient [les] réformes nécessaires mais impopulaires ».

Et 41 % pour la confier à un pouvoir politique autoritaire, « quitte à alléger les mécanismes de contrôle démocratique s'exerçant sur le gouvernement »

Attention, les français se désespèrent, ils sont de plus en plus nombreux à souhaiter l'élection d'un homme fort.

Pour 77% des Français, « l’arrivée d’un leader fort, capable de casser les règles » serait une « solution pour améliorer la situation du pays »

Fait-il pousser les français à bout au point qu'ils en arrivent un jour à choisir une solution à la brésilienne ?