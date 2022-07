Quatre fillettes arrachées à leur mère !

Comme d’hab, l’article est un peu flou et on ne sait pas quelles sont les raisons évoquées par le tribunal pour justifier un placement. On ne comprend pas bien non plus d’où sort la cinquième fille ? mère ? Euh...

Mais je n’écris pas pour ça. J’écris pour dire que mon coeur est avec ces pauvres petites fillettes perdues, nées dans une famille bancale et dysfonctionnelle comme on dit, avec une mère aimante mais sans doute paumée et pas à la hauteur, et ne parlons même pas du père ! Et en plus, on a cru bon de séparer ces fillettes, pour qu’elles se sentent encore plus perdues !

Décidément, il y en a vraiment qui naissent sous une mauvaise étoile. On tente de garder l’espoir, en se disant que malgré tout ces petites vont se bricoler une petite vie heureuse et épanouie, mais ça sera sûrement plus dur que pour d’autres...