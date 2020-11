Quel est le premier des réseaux sociaux ?

Répondre à cette question, c’est désigner du doigt l’ennemi de la désinformation institutionnelle. Nous avons cinq minutes. Ceci n’est pas un devoir écrit : cherchons la réponse au fond de nos tripes, et crions-la simplement à voix haute, chantons-la sur tous les toits, murmurons-la à l’oreille des murs qui nous contiennent. Un indice pour nous aider : le titre alternatif de ce texte, c’est : « des vraies raisons du confinement ».

Nous prendrons ici pour postulat que l’information qui nous concerne directement, c’est exclusivement celle qui est susceptible d’impacter, à court terme, nos vies. Et non pas celle qui détaille tels dégâts de tel cyclone touchant les Bahamas, ou telle fusillade meurtrière dans tel lycée californien – sauf à avoir de la famille ou des amis dans ces lieux précis, à ces moments précis.

Ce principe est d’autant plus important, que l’information qui nous impacte directement, eh bien nous avons le pouvoir de la vérifier tout aussi directement. Pour cela, il nous suffit de sortir de chez nous – pas seulement pour aller au travail, mais aussi pour nous promener dans les rues de nos villes, pour rencontrer nos amis chez eux ou bien dehors, pour aller dans les magasins, dans les cafés, dans les restaurants…

L’information qui nous impacte directement et à court terme, elle ne peut en aucun cas exister uniquement par le biais des postes de télévisions ou des ondes radio : elle est nécessairement vérifiable dès lors où nous menons une véritable vie sociale et culturelle, hors les virtualités électroniques ou psychotropes.

Et c’est bien ainsi que nous vérifions par nous-même, tous les jours, inconsciemment, ce qu’il en est de tel vieillissement de la population ou de telle islamisation de la France, de telle paupérisation ou de telle... pandémie. Auprès de nos amis, auprès des commerçants, tout particulièrement les bars et restaurants, mais aussi les cinémas, les concerts, les musées, les spectacles et les théâtres ! Ces vérifications-là se font naturellement, sans se forcer. C’est par réflexe que nous demandons aux gens que nous connaissons, comme à ceux que nous venons de rencontrer, s’ils vont bien, et par enchaînement d’idées, comment ça se passe pour eux, ce virus, cette effroyable épidémie, s’ils n’ont pas perdu des amis, des parents, des connaissances…

Que nous ont-ils répondu ? Que leur papy est mort de son cancer mais que l’acte de décès stipulait Covid dans la cause. Qu’un chercheur leur a expliqué que le taux d’amplification des prélèvement rhino-pharyngés, en France, rend n’importe qui positif, tant il est excessif. Que leur voisin obèse (plus de 140 kilos), médicalement suivi pour son diabète et son hypertension est décédé du Covid. Que leur mémé, 96 ans, se porte comme un charme. Que la définition standard d’épidémie de grippe (+150 cas/j/100000 hab.) a été modifiée pour le Covid (+50 cas/j/100000 hab). Qu’elles ne connaissent personne atteint de lourdes comorbidités, donc qu’elles n’ont perdu personne. Et caetera.

Nos vies sociaux-culturelles sont d’authentiques réseaux sociaux-culturels.

Sauf confinement, les informations y circulent, s’y enrichissent, s’y vérifient, vont et viennent aussi fluidement que sur la toile. Ces amis, ces vieux contacts et ces nouvelles connaissances sont de tous les corps de métiers. De l’avocate à l’éboueur, de la statisticienne au policier, de l’infirmier au retraité, de l’employé des pompes funèbres au kinésithérapeute, de la juge au jardinier, du sapeur-pompier volontaire au bénévole du SAMU social, du médecin à la fleuriste...

La vie socio-culturelle n’est pas seulement le premier des réseaux sociaux, elle est également le plus important et le plus vivant d’entre eux ! Elle n’est pas seulement l’ancêtre des réseaux sociaux, elle en est aussi le premier et le dernier descendant.

Ah, j’oubliais… Il se trouve, fortuitement, que notre vie socio-culturelle est en outre le plus efficace et le moins cher des vaccins. Pas seulement contre le coronavirus ou la grippe saisonnière : contre toutes les maladies, y compris mentales…