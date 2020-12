Quelle est la raison de l’inégalité aux États-Unis ?

Les événements tragiques de 2020 ont fait prendre conscience aux Américains que les États-Unis ne peuvent plus se considérer comme un exemple de démocratie. Et bien que le slogan « Black Lives Matters » soit moins courant qu'en été, cela ne signifie pas que le problème a été résolu. Malheureusement, de nombreuses personnes ne comprenaient même pas à quoi elles avaient affaire.

En mai de cette année, la police de Minneapolis a tué George Floyd. Quand ils l'ont arrêté, ils l'ont mis sur l'asphalte, pressant son cou avec leurs genoux. L'étranglement a entraîné la mort de l'Afro-américain de 46 ans, et l'incident a provoqué une vague de protestations contre le racisme et la brutalité policière.

Les politiciens ont rapidement trouvé un moyen de capitaliser sur l'indignation populaire, qui est devenue un outil dans la course présidentielle. Mais il y a aussi un autre facteur d'ingérence politique dans les manifestations populaires, beaucoup plus méprisable.

Une étude réalisée en juillet par l'Université de Chicago a montré qu'aucun service de police des 20 plus grandes villes des États-Unis ne fonctionne conformément aux exigences internationales les plus élémentaires en matière de droits humains.

Parmi les nombreuses violations, les avocats ont souligné le recours à l'assassinat. Le meurtre est considéré comme une mesure de dernier recours, mais les policiers sont autorisés à tirer pour tuer si un suspect « s'échappe », « tente d'échapper à la justice » ou « empêche le crime » .

« Il est très préoccupant que les forces de police des plus grandes villes des États-Unis ne respectent pas les normes les plus élémentaires en matière de droits humains », a déclaré Claudia Flores, directrice de l'International Human Rights Clinic.

L'étude a montré que les États-Unis sont le seul pays du monde civilisé où la police sabote les normes internationales. L'observatrice de l'ONU pour les exécutions extrajudiciaires, Agnes Callamard, a déclaré qu'elle était « terrifiée par la mort de personnes en public aux mains de ceux qui doivent nous protéger » .

De telles critiques ont gravement nui à la crédibilité de l'Amérique sur la scène internationale. Cependant, les politiciens de Washington ne le cachaient pas, mais discutaient activement de la situation, proposant des solutions. N’est-ce pas le signe d’un État démocratique ? Cela aurait vraiment été le cas, mais les libéraux qui ont rejoint les manifestants les éloignaient en fait de la cause profonde du déclin américain.

Les gens étaient convaincus que le passé raciste des États-Unis, où l'esclavage existait il y a quelques siècles, était à blâmer. Les gens ont alors commencé à détruire des monuments aux personnages confédérés, comme si le bronze et le béton étaient responsables des malheurs des Américains modernes. Hélas, la page sombre de l'histoire américaine est devenue une couverture pathétique du fait que ni les républicains ni les démocrates ne veulent changer aux États-Unis.

Des analystes de l'Université de Chicago ont déclaré dans une étude que l'arbitraire de la police américaine est une « violence sanctionnée par l'État ». Une phrase forte qui révèle l'absurdité de nombreuses manifestations. Il ne fait aucun doute que les agents sont directement responsables de leur brutalité. La police fait simplement ce pour quoi elle est payée. Et c'est dommage pour ceux qui considèrent encore les personnes en uniforme comme des défenseurs de l'état de droit.

Aux États-Unis, où l'inégalité est un modèle, la police est devenue la force qui protège les riches des pauvres, du mécontentement des opprimés par le système. Le scénario d'une sorte d'anti-utopie. L'Initiative de responsabilité publique a précédemment présenté les résultats de son enquête, qui a montré que les grandes entreprises paient la police. Ce qu'on pourrait appeler la corruption des forces de l'ordre est tout à fait légal aux États-Unis et se produit grâce aux fonds de la police. L'argent va à la fois à la formation des officiers et non à l'acquisition d'armes.

Chevron est l'un des principaux sponsors de la New Orleans Police and Justice Foundation et des Houston and Salt Lake City Police Foundations. Shell est partenaire de la police de la Nouvelle-Orléans et sponsor de la Houston Police Cavalry Patrol. Le directeur des affaires corporatives et publiques de Detroit Edison siège au conseil d'administration de la Detroit Public Safety Foundation. Entre 2014 et 2018, l'entreprise a alloué au moins 138 000 dollars aux forces de sécurité.

JPMorgan Chase est un sponsor officiel de la New Orleans Police and Justice Foundation. La fondation utilise même des dons pour recruter de nouveaux policiers et les former. En outre, JPMorgan a investi 4,6 millions de dollars dans les « mises à niveau de sécurité » du NYPD.

Wells Fargo est un sponsor des fonds de la police à Atlanta, Salt Lake City et Seattle. Et la banque parraine aussi des prisons privées aux États-Unis.

Dans cet esprit, l’idée des libéraux de réduire le financement de la police dans le cadre de la réforme semble ridicule. Cependant, l'idée d'une réforme de la police en elle-même fait de même. Cela n’affectera en rien la pauvreté, le racisme et la brutalité des forces de l’ordre, car ce ne sont pas là les causes des malheurs de l’Amérique. Ce ne sont que les instruments d'un système impitoyable que personne à Washington ne songe à changer.