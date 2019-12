Qui a peur du populisme ?

Il semble que nous sommes baignés dans un univers hyper-médiatique d'hyperconsommation dans lequel le bonheur personnel à tout prix et le repli de soi-même dans la sphère dépolitisée de l'intime et du privé est de plus en plus saisissant (il n'y a qu'à jeter un oeil aux étagères de développement personnel qui phagocytent celles de la philosophie). L'impératif tyrannique du bonheur et du plaisir semblent être les seules perspectives idéologiques qui constituent le fond de l'expérience individuelle.



Image extraite de Matrix Reloaded, des (alors) frères Watchowski, 2003

Cette sphère de l'intime est aussi bouleversée par le domaine du divertissement qui s'empare des réseaux sociaux et brouille la frontière du public et du privé dans un jeu permanent et une incapacité au sérieux. On ricane constamment, lors que notre monde de libertés s'effrite. Pire encore, la lucidité face à l'effritement de ce monde ne sait que produire cynisme et ricanements renouvelés.

Bref, dans un environnement du rire, de l'insouciance et de la légèreté, mêlé à la gravité d'un citoyen clientéliste et intéressé à courte-vue politique déguisé derrière de grands principes moraux et des opinions peu rigoureuses et éclairées, quelle communauté politique est-elle possible d'envisager, si ce n'est celle des experts technocrates de plus en plus inconscients des réalités sociales ?

Dans cet environnement-ci, on a beaucoup de mal à voir une alternative autre que le triomphe d'une démocratie illibérale du populisme forcené, l'approfondissement d'une société utilitariste de la débilité et de l'incurie du projet politique.

Dans la déliaison sociale de la seule réalisation de soi-même, de tous les enjeux d'avenir qu'ils soient écologiques ou géopolitiques, quel avenir à envisager pour notre esprit démocratique et notre vie démocratique ?

***

Qu'est-ce que le populisme ? ... S'il existe, il est relayable à l'élitisme, qui est justement la technocratie/l'expertise en question. Autrement, je vois mal en quoi le populisme différerait de l'électoralisme, qui sont des démagogies par appel à une lubie de peuple-organique (populisme), ou par appel à une lubie de volonté-générale (électoralisme).

Le peuple politique, ça existe, mais d'abord comme peuplement plus ou moins communautarisé (familles, communes, régions, etc.), corporatisé (affinités, métiers, partis, etc.) et stratifié (pauvres, notables, dirigeants, etc.) - et l'on peut dire du peuple qu'il partage selon communauté, corporation et strate, une variable culturelle globale (mémoires, pratiques, possibilités, etc.).

La volonté politique, ça existe, mais d'abord comme velléités éparses à travers le peuple, où les communautés composées du plus grand nombre de corporations culturellement établies pour dirigeantes, font principalement la loi. Ce qu'on nomme actuellement l'establishment, qui n'est pas que d’États, mais aussi de firmes influentes. Toute une structure, que "les populistes" accusent tendanciellement de "système" tout en se servant de sa structure. Reste que la technocratie/l'expertise ressort bien d'une communauté à corporation culturellement établie pour dirigeante, bon gré mal gré.

Finalement, ça pose la question de la morale, donc de l'inter-responsabilité et des valeurs communes qu'on souhaite instaurer - si seulement on souhaite et peut en instaurer.

***

Il y a toujours de l'opposition, ça ne fait pas sens de dire qu'il n'y a pas de l'opposition.

Disons surtout que les modes de vie se standardisent dans ce qu'il est convenu d'appeler la mondialisation, que les mass-médias lénifient les vérités et les éludent parce que partis de l'establishment, que les grands opposants actuels ne divergent pas substantiellement avant tout, qu'on ne fait pas une révolution fondamentale en un claquement de doigts il ne faut pas rêver, que de toutes façons il y a des enjeux inévitables - qui toutefois ne font pas une politique à eux seuls, - et enfin que si c'est le système des conseils de juges et des banques centrales, dégouvernementalisés, qui pose problème - or, leurs dégouvernementalisations en posent un démocratique grave, - l'argent reste le nerf de la guerre tandis qu'à un moment où l'autre, il faut bien décréter. On a trop tendance à croire que tout se résume à la même chose, quand on s'en donne une vue d'ensemble.

Au réel, il n'y a que des agents plus ou moins alliés ou hostiles sur le terrain politique.

Lire aussi : Après la Guerre froide : la Guerre chaude

* Eléments pour la Guerre chaude







__________________________________________