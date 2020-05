Qui doit payer la fermeture des commerces ?

« Ce serait aussi injuste que dangereux tant cela en plongerait dans la faillite, provoquant une destruction massive d’emplois »

Absolument faux ! Soit ces commerces « ne servaient à rien » ou sont en surnombre et il y aura donc effectivement des suppressions d’emplois qui n’a rien à voir avec l’épidémie, soit ils correspondent à un vrai besoin de la population et ils retrouveront leur clientèle à la réouverture.

Si un restaurateur « utile » car répondant à un besoin se trouve en faillite un autre restaurateur qui cherche à s’installer prendra sa place et aura le même nombre d’employés. Je suis assez effaré par cette culture du « tout m’est du » et demain il faut que tout soit comme hier sinon c’est aux contribuables ou à l’ensemble des assurés de payer pour me venir en aide.

L’aléa existe. Je me marre quand j’entends les agriculteurs réclamer de l’aide par ce que cette année il a grêle sur leur récolte ! Ou les restaurateurs installés sur des lieux touristiques d’été hurler qu’il a tellement plu au mois d’Août qu’ils ont eu leur chiffre d’affaire divisé par deux. Ou ceux des stations de ski se plaindre qu’il n’a pas neigé ! C’est dingue non ?

La vie est très risquée dès le jour de notre naissance non ? Dans les Pyrénées Orientales ou la tramontane souffle souvent très fort on se gausse des « parisiens » qui au bord de la route pissent contre le vent. Les autochtones se marrent et se demandent s’ils sont assurés pour pouvoir porter leur pantalon au pressing !