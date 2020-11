Radio Paris ment....

Salut et merci ,un seule action peut faire échouer cette tentative de victoire totale, qui au passage peut donc aussi être une défaite totale !! si si !!



Que la masse passe de la compétition entre humains qui élimine, de la société verticale financière qui écrase, tout ceci étant guerres et autres saloperies humaines , passe de ce qui est conflit permanent , violence , non sens total etc à une forme volontaire de coopération, de partage , d’équité etc donc de compassion naturelle et bien plus.

Ceci implique un changement radical dans nos psychés,un retours à ce que nous fumes tel que Adam et Eve nous le disent ( mode hermétique ou visionnaire bien sur) !! la fin de l’ignorance volontaire et quasi absolue de soi ( sauf broutilles) et des faits de la vie donc de ce que la vie au fond d’elle même est et recèle comme « trésors » mentaux, spirituels etc de bienfaits que nous refusons en refusant la mort ..donc le fait évident que si je nais , je meurs , c’est inclus dans le prix du ticket !!

Le refus de la mort est tout près de la source ultime du mal, mais il y a autre chose derrière et je ne peux faire ce voyage pour personne...et réciproquement, de même que je ne peux me forcer à intégrer ma mort car cela relève déjà de l’autre chemin, du bon chemin, celui où la pensée ne dirige plus le cerveau, ce qui permet à nos autres capacités ,NON ANALYTIQUES DONC NON BASÉES SUR MA MÉMOIRE ET MES DÉSIRS-PEURS, de se réveiller...et de sortir du cauchemar humain, DE CETTE NUIT EFFRAYANTE et de ses souffrances

Amen