Reçu 5 sur 5

Il y a encore plus grave que C8 et Zemmour, dans la réécriture de l’histoire, car eux n’ont pas de légitimité. Par contre, le parlement européen en a une, et il a adopté le 19 septembre une résolution qui enseigne comment on doit célébrer la mémoire de la Seconde guerre mondiale, avec à la clé une manipulation grossière : le conflit aurait été déclenché par le pacte germano-soviétique du 23 août 1939, et il renvoie dos à dos deux « totalitarismes » qui seraient le nazisme et le stralinisme (sous-entendu, la « démocratie » (capitalisme) protège l’UE de ces fléaux. Voilà la version de l’histoire que cherchent à imposer les « représentants » élus à Strasbourg, et c’est au moins aussi dangereux que Zemmour même si ce texte n’a pas force de loi, pace qu’il peut n’être qu’un coup d’essai qui risque d’entrainer des dérives encore plus graves.